男性的角色：如何當個好爸爸

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中非共和國有一個阿卡部落（Aka），外出打獵的是母親，男性成員則留在家裏照顧孩子。這個部落的父親們會花很長時間安撫孩子、給孩子洗澡、陪孩子玩耍。他們撫養孩子的時間，遠比其他任何社會的父親要來的多。網友稱這些辛勤付出的父親為「全球最佳爸爸」。實際上這有點諷刺，因為阿卡部落恪守嚴格的平等，嚴禁排名和比較。

儘管如此，我們還是能從中發現，「好爸爸」的定義是怎麼隨著時間的推移而發生變化的。

現在，如果一個父親善解人意、關懷備至而又親身實踐，那他便會收獲很多人的好評。越來越多的研究表明，在孩子的生命之初，父親的角色能夠影響其一生。這顯然同傳統的育兒觀和性別觀念相左。

20世紀70年代前，兒童成長研究中很少會指出父親這一角色的作用。因此，這一結論足以讓人震驚。當時人們認為，父親最重要的角色是經濟支柱，而母親則是孩子的情緒支柱。

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 庫亞裏（Fouad Kuyali）在迪拜的家裏為兩個孩子馬讚（Mazen）和朱莉（Julie）唸書。此前，庫亞裏生活在敘利亞的阿勒頗（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

蘭姆（Michael Lamb）是劍橋大學的一名心理學家，自上世紀70年代起就開始研究父親的角色。他說：「當時，人們大多關注的是母子關係的重要性，很少會注意到其他的社會關係。其中，父子關係是最容易被忽視的。當時的人們認為，父子關係在孩子長大後會慢慢變得重要起來，但是永遠不會有母子關係來得重要。」

阿姆斯特丹自由大學的貝克曼斯-克拉嫩堡（Marian Bakermans-Kranenburg）對新生兒家庭中父親的角色與家庭關係的聯繫進行了研究，她說：「所有父母之中，父親的數目佔到了一半。然而，99%的育兒研究都將重點放在了母親身上。」

如今有許多新的研究顯示，兒童世界的社會結構遠比我們從前想像的要更加豐富，也更加複雜。

為人所關注的，不僅僅是父親這一角色。祖父母、同性戀家庭的家長、繼父繼母、以及單親家長等角色也幫助了研究人員認識到孩子健康成長需要什麼。結論是，兒童成長不止是一位家長照顧就夠了。

蘭姆說：「過去45年間，我一直想要發聲的一點是，影響兒童發展的因素實際上有很多。我們自然要認識到起到作用的因素之間的差異，但我也不得不引用一句在非洲老生常談的話：育兒要靠全村人。兒童發展過程中是受到多種人際關係的影響。」

近來一些列研究發現，育兒時家長的角色是很靈活的。費爾德曼（Ruth Feldman）是以色列巴伊蘭大學的一名心理學家，他發現，父親在照顧孩子時也和母親一樣會受到荷爾蒙刺激，能夠增強親子間的連接紐帶。如果父親成為了主要照看孩子的那個人，他們的大腦則會開始適應這個角色。

情感投入是其中很重要的一部分。與成長過程中父親參與度不高的家庭相比，父親的情感投入多，則孩子在幼兒階段的心理發育更加健全，日後罹患行為問題的可能性也更低。父親參與育兒，對大孩子也有好處。父親或充當父親角色的家長，能在情感上給孩子更多支持，這些孩子或活得比較快樂，而且也更能和老師和同學建立良好的關係。

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 蘇亞雷斯（Michael Chamorro Suarez）在哥斯達黎加卡惠塔小城的披薩店裏上夜班，所以白天能夠經常陪在孩子們身邊（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

蘭姆說：「無論是母親還是父親，建立親子關係的因素都是相同的。歸根到底，就是家長的愛和關懷，是否能發現和回應孩子的需求，並給孩子提供所需的慰藉和支持。」

前人的研究已經證實，母親和父親與孩子的互動確實有不同的傾向：母親給於的是溫情的照顧，而父親大多是和孩子玩在一起。但蘭姆表示，這與性別關係不大，而是父母的分工不同。

對同性伴侶家庭和父親當主夫的家庭的調查發現，不論性別，多與孩子玩得較瘋，如抱住孩子甩圈的家長，往往是白天在外工作、晚上才回家的那位。而每天在家看孩子的家長，與孩子的互動則較安靜。

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 拉博西埃爾（Jhonny Labossière）的家靠近海地的一條河流，他最喜歡帶著女兒去河裏玩水（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

出於多種社會和經濟原因，異性戀夫婦之中，白天在家照顧孩子的大多還是母親。

生產育兒假是其中一個原因。除美國外，經合組織（OECD）的所有成員國都為母親提供公費帶薪產假，但是，其中只有一半的國家提供至少兩個月的父親帶薪產假。再者，鑒於性別工資差異持續存在，留在家裏帶孩子的一般是新媽媽們，因為從經濟角度說這樣更加合理。按照收入的中位數計算，經合組織成員國的女性收入要比男性低13.8%。

這也就不難理解，僅僅提供父親育兒假期並不能解決問題。在英國，夫妻雙方都能夠享受育兒假，但實際休假的家庭只有2%。

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 盧克（Jordi Luque）住在巴塞羅那，是一名美食評論家。他經常帶4歲兒子賴伊（Rai）到餐廳品嚐食物，並以此對兒子進行美食教育（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

事實上，即使是在飽受讚譽的阿卡部落，照顧孩子也大多是由女性完成的。母親們在捕獵和覓食時，會將孩子放進吊兜背在身上。但從沒有人稱她們是世界上最佳母親。

研究表明，如果孩子自出生起就有父親參與照顧，是很有好處的。無論方式安靜還是喧鬧，和孩子玩耍都特別有益於孩子的成長。

拉姆錢達尼（Paul Ramchandani）在劍橋大學研究遊戲在教育、發展和學習中的作用。他說：「遊戲是兒童的語言。兒童通過遊戲探索世界，通過遊戲和其他孩子交往。」他及其研究團隊觀察了出生數月內父親和嬰兒玩耍的情景，隨後對這些嬰兒的成長進行追蹤研究。他們發現，在兒童成長的早期時段父子間的互動是十分重要的，遠超人們先前的想像。

其中，父親在遊戲中表現越是活躍，孩子在年滿一歲時的行為困難相比之下就越少。這些孩子在年滿兩歲時，也能更好地完成認知測試，有著更強的識別形狀的能力。

這樣的成果，是獨立於母子關係而存在的。

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 謝赫（Rizwan Shaikh）和女兒們在印度孟買的瓦達拉貧民區的家中；他希望，三歲的女兒扎菲娜（Zafinah）將來能成為一名醫生（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

拉姆錢達尼也審慎地表示，不能將這一結果解讀為明確的因果聯繫。在父子連結並不緊密的家庭，父親的行為並不會直接影響孩子的成長，但也可以看做是其他家庭問題出現的標誌。他說，這一研究結果是鼓勵家長在孩子還不會爬行和說話之前就要多陪孩子玩耍。他說：「孩子還小的時候，有的父親不會陪孩子玩。因為他們不知道自己該做什麼、或做得對不對。」當然，新晉的媽媽們也會有同樣的遲疑。

拉姆錢達尼稱，陪嬰孩玩也可以很簡單，只要把孩子抱到大腿上，和孩子有眼神交流，觀察如何逗樂他們就行。

他說：「最終要的是參與其中。多多練習，就能更加適應這個角色了。不是所有人天生就能當好父親的，生來得心應手的是少部分人，多數還是需要靠後天練習。」

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 伍茲（Davide Woods）住在意大利的佛羅倫薩，是一個音樂家。他的演奏樂器有時是兩個孩子諾亞（Noah）和伊恩（Ian）的玩具（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

從很多方面來看，如今正是父親們在育兒上參與最多的時候。父親參與親子班、只供父親參與的嬰兒按摩課程，網上還有父親懷抱嬰孩舞蹈的火爆視頻。

不過在倫敦一個相對進步的社區，只要看看工作日一群帶孩子的家長，這個形像很快就崩掉了。確實有一兩個帶孩子的父親，而且他們帶起娃來和媽媽一樣稱職。但是，大部分育兒工作還是落在了女性身上。全球範圍內，女性無償照顧家人（包括照顧孩子）的時間，是男性的十倍。

馬辛（Anna Machin）是一位人類學家，同時也是一本談論當代為父之道的書《父親的生活》（The Life of Dad）的作者。她說：「我認為，我們現在正處於如何定位父親的十字路口上。」

馬辛說，多數父親都渴望能多照顧家庭，只是公司不給機會。她說：「對於男人們來說，這就是矛盾所在：我們需要他們照顧孩子，他們自己也願意照顧孩子。但擺在眼前的還有養家的任務。」

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 増間武（Takeshi Masuma）是東京的一個會計，一周工作40小時。僅有的閒暇時間他會和女兒們一起度過，他最喜歡帶孩子唱卡拉OK（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

鑒於很多家庭都有經濟壓力，馬辛擔心，現在有可能向更傳統的家庭關係轉型：「假設你是孩子的父親，想要參與到育兒之中，那就必須成為職場的先鋒，必須對抗『男人要去工作』的文化教條，必須成為那個敢於發聲的人，『我只是在維護自己的權利』。」

但要這麼做是很難的。"

家長分工平等合理，也有利於長遠的發展。曼徹斯特大學的社會學家諾曼（Helen Norman）和費根（Colette Fagan）帶頭的一項研究發現，如在孩子九個月時，父母能平均分擔育兒工作，那麼等孩子長到三歲後，父親會更加積極地參與育兒。蘇格蘭有一項調查，人們在採訪了超過2500戶家庭後發現，若要兒童幸福，父子關係和母子關係同等重要。社會變化的另一個跡象是，這項研究中將繼父等家長也納入行使父親角色的研究對象。以往人們會認為繼父這類家長對孩子的影響無關緊要。

布拉德肖（Paul Bradshaw）是蘇格蘭社會研究中心的負責人，這項研究就是蘇格蘭政府委任他進行的。他說：「人們確實意識到了，這有助於而且在一系列政策研討之中維持或強化父親所起作用。」

Image copyright Gabriele Galimberti Image caption 奧菲西亞（Eriks Oficier）是拉脫維亞庫爾迪加的一個木匠。他有一個八歲的女兒雷內塔（Renate）很喜歡幫他幹活，一放學就會趕過來（Credit: Gabriele Galimberti/INSTITUTE）

也許有那麼一天，男性CEO用吊帶背著孩子的場景會變得十分常見，就如阿卡部落裏的男人們狩獵歸來後回家帶娃一般尋常。同時，如何當好家長也會變得多種多樣，父親們也能感到寬慰。

蘭姆稱：「我們知道，是沒有理想父親模型這種東西的。為人之父應該要做什麼，應該要模仿怎樣的行為，是沒有什麼秘籍的。」

他說，最大的訣竅在於在精神上支持孩子，滿足孩子的需求。他說：「不同人有不同的做法。曾經有很多人這樣問：『爸爸們要用爺們的方式帶娃嗎？』答案是否定的。不是非要這樣。」

「只要他們自己覺得可行即可。只要足夠真實，足夠能和孩子建立全面而連貫的羈絆。」

攝影師加裏伯蒂（Gabriele Galimberti）的作品曾登上《國家地理》、《星期日泰晤士報》和《世界報》。他的作品正在倫敦V&A博物館展出。加裏伯蒂的代理公司是故事研究所（The Story INSTITUTE）。

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