阿波羅計劃中和食物相關的一組數字

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170：宇航員早餐吃的牛排重量是170克

自1961年的謝潑德（Alan Shepard）以後，美國航空航天局每一位宇航員在升空前都會享用一份豐盛的早餐。宇航員執行阿波羅號任務前，所吃的食物是根據營養和熱量需求而特別凖備的，還有很重要的一點，醫生稱為「低殘渣」，換言之就是低纖維，不會讓宇航員在升空後不久就需要去廁所。

在阿波羅早期任務期間，宇航員在升空前還不能喝太多咖啡，因為咖啡有利尿作用。譬如謝潑德所執行的水星號任務只有15分鐘，醫生們認為降落前他不需要排尿。但可惜，他們沒想到發射會延遲。

美國廣播公司負責報道飛船發射情況的記者巴布利（Jay Barbree）說：「他們把謝潑德送上了火箭頂端，卻沒辦法讓他去廁所。兩個小時過後，他開始訴苦並急切地請求允許把航天服弄濕。最後是得到了同意。」宇航員解脫了，但是醫療傳感器卻失靈了。

執行阿波羅號任務的宇航員都使用個人尿液收集裝置，像個避孕套一樣，這些裝置與排廢系統相連，該系統會將尿液從航天飛機的左舷排出去。

而糞便則要用塑料袋包起來，大多數宇航員盡可能地避免上廁所。在執行阿波羅7號任務中，康尼翰（Walt Cunningham）最先受不了了。

他說：「很難把一切都弄好。你能把東西都接到袋子裏，但之後還要在袋子裏捏碎一些藥片，再花時間把藥和袋子裏的東西混到一起——一點都不好玩。」

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2800：每天消耗2800卡路里

首位在太空進食的宇航員是格倫（John Glenn）。在5個小時的飛行中，他測試了一款管裝的蘋果泥，管子有點象牙膏，實驗證明人可以在失重狀態下吞咽以及消化食物。

20世紀60年代中期，在由兩位宇航員執行的雙子星任務中，宇航員每天攝入2500卡路里，吃的都是塑料包裝的凍乾食品，由家用電器製造商惠而浦公司（Whirlpool Corporation）生產。製作凍乾食品需要先將食物煮熟，然後快速冷凍，再放到真空中緩慢加熱，去除冷凍過程中形成的冰晶。

Image copyright Getty Images Image caption 執行阿波羅11號任務的宇航員在發射前吃了牛排和雞蛋，這些屬於「低殘渣」食物，發射之後不會很快需要去廁所。

宇航員用噴嘴往食物上灑水，把吸了水的食物揉成糊狀。這比水星號中的管狀食物味道好些，還能吃到牛肉和肉汁，但水是冷的，所以食物並不可口。

在1965年雙子星計劃的首次載人任務——雙子星3號期間，楊（John Young）製造了一起小丑聞，也是他模範宇航員生涯中的唯一瑕疵，他偷偷帶上航天飛機一個鹹牛肉三明治。這本是個玩笑，但卻可能給航天飛機造成嚴重問題，食物碎渣會影響電路系統。

在執行阿波羅號任務期間，宇航員能在艙內進行有限的鍛煉，而且要在月球上工作，於是美國航空航天局將卡路里的攝入量提升到了每天2800卡。

不僅食物變好吃了，靠航天飛機燃料電池工作的水槍也能提供冷熱水了。除了用吸管吸食吃東西外，有些食物也能用勺子吃了。

6：6包菠蘿水果蛋糕

阿波羅號航天飛機的食品儲藏室裏塞滿了零食。除了6包菠蘿水果蛋糕外還有布朗尼、巧克力蛋糕和水果軟糖。想要吃鹹口的還有芝士餅乾和BBQ牛肉乾。宇航員們甚至還有15包口香糖，每包裏有4條。

執行阿波羅17號任務期間，晚餐基本上是以雞肉作主菜配米飯，還有奶油布丁和全麥餅乾，飲品則有速溶咖啡、茶、熱可可和檸檬水。

Image copyright Getty Images Image caption 阿波羅號宇航員的食物很有營養，但不怎麼好吃。

從執行阿波羅15號任務開始出現了一種「營養食物棒」，之後演變成了現在的能量棒。宇航員在月球上行走時，這些食物棒會放在頭盔裏，與喝水的管子一同位於頭盔的前部位置。這讓宇航員在月球表面長時間探險時，也能吃能喝了——可以喝水或者果味飲料。

雖然食物種類有所增加，卡路里的攝入量也提高了，但幾乎每個宇航員在執行任務期間體重都會減輕。阿姆斯特朗（Neil Armstrong）在執行阿波羅11號任務中輕了4公斤（8.8磅）。在執行阿波羅13號任務中，指揮官洛弗爾（Jim Lovell）瘦了6公斤（13.2磅），部分原因在於限量供水導致身體脫水。

自阿波羅號任務開始，太空食物質量在不斷提高。如今宇航員吃的基本都是正常的飲食，不過他們還是很渴望新鮮的水果蔬菜，只有當補給飛船來的時候，才能得到渴望中的食物。

0：喝了0杯白蘭地

1968年的聖誕節，執行阿波羅8號任務的宇航員們正在從月球返回的途中，得知宇航員的負責人斯雷頓（Deke Slayton）為他們凖備了一份特別的配給包。裏面是一頓豐盛的聖誕大餐，包括有火雞、肉汁和紅莓醬，甚至不用加水直接就能吃。

執行任務的指揮官博爾曼（Frank Borman）說：「這種新式的食物包裝我們之前從來沒有過，聖誕節那天我們在空中吃到了最棒的一餐，我很高興能吃到火雞和肉汁和所有的美食。」

斯雷頓還凖備了另一個驚喜，波爾曼說："他還偷偷帶了3杯白蘭地給我們，但我們沒有喝。"

Image copyright NASA/Getty Images Image caption 因為沒有爐子，食物吃之前只能加冷水。

他說：「萬一齣什麼事可就是白蘭地的問題了，所以我們把它帶回了地球。不知道我的那杯後來什麼情況，現在應該價值不菲吧。」

太空中也有人喝過酒，主要是俄羅斯宇航員早期在本國的空間站中少量飲用過，在國際空間站是被禁止的。空間站內的水回收系統十分複雜，回收的是宇航員的汗液和尿液，即使是少量酒精也有可能破壞回收系統。

15：阿波羅11號的宇航員吃了15份微波即食餐

太空項目給人類帶來的好處不勝枚舉，即食食品可能不足掛齒，但如果沒有阿波羅計劃，現在我們廚房都有的微波爐，以及數百萬人每天食用的即食食品，可能就不會被開發出來。

沒錯，阿波羅計劃對全球的肥胖問題也有貢獻。

Image copyright Credit: Nasa Image caption 美國航空航天局計算，登月宇航員每天需要2800卡路里。

阿姆斯特朗、奧爾德林（Buzz Aldrin）和科林斯（Michael Collins）從月球返回地球後，他們待在被打撈上來的大黃蜂號航空母艦的移動隔離設施中，以免地球受到月球的病毒攻擊。雖然移動隔離設施中有舒服的椅子、牀鋪、衛生間和淋浴，但做飯空間有限。

沒有地方來放傳統的烤箱或者爐子，同時也是為了降低火災風險，美國航空航天局找到了一個創新的解決方案。

大黃蜂號航母現在成了加利福尼亞州奧克蘭市的一個博物館，託管人菲施（Bob Fish）說：「這就是最初能放到台面上的微波爐，是為阿波羅項目發明的。」

菲施說：「當時立頓工業公司（Litton Industries）已經發明了大到能裝下人的微波爐，美國航空航天局找到立頓工業公司，要求把機器縮小，能放進航母的隔離設施中去。於是立頓工業公司就把微波爐縮小了，第一次實驗的時候用雞蛋，按下開始鍵後雞蛋就炸了，他們只縮小了機器的體型沒縮小功率。」

經歷了初期的種種困難後，微波爐十分成功，能讓宇航員把每天三頓的冷凍食物重新加熱食用，包括烹飪過的早餐、牛肋骨，甚至還有龍蝦。甜點則有冰淇淋、碧根果派和櫻桃餡餅。

宇航員們被飛機送到休斯頓，轉移到了月球接收實驗室（依舊處於隔離狀態），但生活提升了一個檔次，他們能在鋪有潔白亞麻桌布的餐桌上吃新鮮煮熟的食物了。