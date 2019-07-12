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自懂事以來，艾米莉·約翰遜-弗格森（Emily Johnson-Ferguson）的精神就過度活躍。她十幾歲起就患有進食障礙症，這是她試圖讓自己大腦慢下來的方法。醫生認為這是家庭問題和壓力造成的，但她知道事實並非如此。

她直到去年42歲時才被確診患有注意力缺陷多動症（ADHD），終於找到困擾她一生的根源。

約翰遜-弗格森並不是個例。雖然人們對注意力缺陷多動症的刻板印象是在教室裏上躥下跳的男孩，但這並不是事情的全貌。女孩也可能患有注意力缺陷多動症，而且許多女孩並未得到確診，也未得到原本可以改變她們人生的治療。

注意力缺陷多動症是一種神經發育失調症，分為三種類型：注意力缺陷型、過動/衝動控制障礙型、前兩者症狀皆有的混合型。注意力缺陷型的人可能記憶力不好，很難做事有條有理，而且注意力很容易分散。過動/衝動控制障礙型患者可能很難保持坐姿，經常坐立不安，並且愛打斷與人的對話。

Image copyright Getty Images Image caption 有一些患有注意力缺陷多動症的成年人有賴於多種方式提示和日曆提醒來維持有條理的生活（Credit：Getty Images）

這一症狀通常在童年時期首次確診，不過大多數人長大成人後就自然痊癒。對於那些童年時期漏診的患者，由於未獲得確診而治療，可能會在成年後造成問題。

艾米莉說：「當我上大學可以自主做決定時，我根本無法集中精力讀書。」她換了課程也無濟於事。她在整個大學期間都患有厭食症，並在接下來的20年使用酒精、咖啡因和含糖飲料進行自我治療。這種行為在患有注意力缺陷多動症的成年人中很常見。

她婚姻破裂後，覺得日子越發難過。她放棄了那些壞習慣，試著重新開始，但也無法緩解；相反，症狀變得更為嚴重。她在最低谷的那幾天一直躺在牀上。「當時我沒有辦法集中精力做任何事。」她說道。

注意力缺失

男孩和女孩的注意力缺陷多動症患病率存在顯著差異。在一項針對2332個雙胞胎和兄弟姐妹的研究中，華盛頓大學的臨牀兒童心理學家阿奈特（Anne Arnett）發現，不同性別的確診率不同可以用症狀嚴重程度的不同來解釋：與女孩相比，男孩子們的症狀通常更多樣、更極端。

阿奈特表示：「我們看到的其實是一種神經生物學差異。」出現這種情況的原因尚不明確，但有可能是因為從基因層面看，女孩更能保護自己。

Image copyright Getty Images Image caption 通常來說，男孩患有注意力缺陷多動症的症狀更嚴重，而且症狀種類也比女孩多（Credit：Getty Images）

不過人們仍然不清楚區別到底有多大。

就真實世界診斷而言，男孩確診率確實遠遠高於女孩。即便是在研究總體人口中哪些人符合注意力缺陷多動症的評定標凖.結果發現男孩的比例也比女孩高，但差距沒有那麼明顯。不同的研究中，男孩和女孩患注意力缺陷多動症的比例也不同，在2:1至10:1之間。

醫療健康諮詢公司《水瓶座人口健康》（Aquarius Population Health）的諮詢師莫倫姆（Florence Mowlem）表示：「這似乎顯示，實際上有患有注意力缺陷多動症的女性比已知的多。然而出於某些我們並不太了解的原因，她們很多卻似乎無法像男性那樣得到臨牀確診。」

研究顯示，患有注意力缺陷多動症的女孩只有症狀比男孩更嚴重更明顯才能獲得確診。在一項對283名年齡7至12歲兒童的研究中，莫倫姆和同事對比了那些達到注意力缺陷多動症診斷標凖的男孩女孩和那些有許多症狀、卻不足以確診的男孩女孩之間的區別。

莫倫姆當時還是倫敦國王學院（King's College London）的在讀博士生。她發現家長在自行評估時往往會淡化女孩的過度活躍和衝動症狀，相反卻過於突出男孩的這些症狀。她們還發現，那些符合診斷標凖的女孩通常比其它女孩更情緒化、有更多行為問題。但男孩並不會如此。

在一篇去年發佈的針對19804名瑞典雙胞胎的類似研究中，莫倫姆和她的同事發現，女孩如果表現出過度活躍、衝動以及行為問題，較可能得到確診，但男孩則並非如此。

女孩也可能比男孩能更好地掩飾自己的症狀，這和自閉症女孩掩飾自己的症狀類似。

Image copyright Getty Images Image caption 由於受社會規範制約，患有注意力缺陷多動症的女孩並不太可能像男孩一樣「在教室裏上躥下跳」（Credit：Getty Images）

心理諮詢師、倫敦大型國民信託基金（NHS Trust）注意力缺陷多動症帶頭人瑞德（Helen Read）表示：「女孩不太會在教室裏上躥下跳，或者和老師們爭吵打鬧。一個女孩要是這麼做，會被同齡人和其他人批評，因此女孩幾乎不會以這種方式行事。」

她說，女孩子即便是過度活躍，也更可能表現為過於健談或比較叛逆，有點野孩子的味道。老師和家長並不會認為這些症狀是注意力缺陷多動症造成的，尤其是我們對女孩的預設就是她們會比男孩更擅長社交。

但需要更多的研究，我們才能了解這個問題到底有多嚴重。

症狀相似度

如果說女孩們被漏診是因為她們的症狀不夠典型，那麼男孩也可能如此：注意力缺陷型的患病男孩也可能被人忽視。

人們普遍認為，女孩比男孩更容易注意力不集中。但加州大學伯克利分校心理學院的助力臨牀教授歐文（Elizabeth Owens）表示，這只是傳聞而已。她表示，目前最好的證據表明，男孩和女孩的注意力不集中比例是一樣的。

她還補充說：「這種注意力缺陷型的表徵其實[在男孩和女孩中都]都比已確診的要多，但通常會被忽略或漏診，因為這些小孩通常並不會在課堂上惹麻煩。」

事實上，患有注意力缺陷多動症的男孩和女孩的相似點比不同點要多得多，歐文說道。「這就強調了一個事實,人們應該認真對待注意力缺陷多動症以及患病的女孩。很長時間以來，人們都淡化、忽視了這件事。」

Image copyright Getty Images Image caption 與患有注意力缺陷多動症的男孩相比，患此症的女孩更可能在往後的生活中患上抑鬱症（Credit：Getty Images）

但其中一個區別在於，患有混合型注意力缺陷多動症的女孩,即注意力缺陷型和過動/衝動控制障礙型兩種症狀都有，在成年後進行自殘行為的風險更高。患有注意力缺陷多動症的女孩還更有可能在往後的生活中患上焦慮症和抑鬱症。

歐文自上個世紀90年代起就開始了一項研究，追蹤了228名女孩20多年的生活，這其中有140人患有注意力缺陷多動症。在第二、第三次隨訪時，參與研究的女孩平均年齡分別為19和25歲。她們發現，那些童年時期確診患有混合型注意力缺陷多動症的女孩有更高的自殘和自殺風險。

理論上，能盡早確診並治療注意力缺陷多動症有助於緩解這一風險，但歐文表示，目前還沒有證據顯示這是有效的。她說：「注意力缺陷多動症是慢性病，不是治療後就能立竿見影痊癒。」

Image copyright Getty Images Image caption 對於患有注意力缺陷多動症的成年人，用手錶設定提示有助於提醒他們做某些事情，比如進食（Credit：Getty Images）

不過,注意力缺陷多動症的治療可能讓患者的日常生活發生巨大變化。

艾米莉·約翰遜-弗格森最終確診後不久，便開始服用名為利右苯丙胺（lisdexamfetamine）的藥物。這是一種用於治療注意力缺陷多動症的中樞興奮劑。她表示：「第二天我就坐著看了一天的《東區人》（East Enders）。感覺就像用慢鏡頭的速度過了三天。」

她必須非常努力才能確保自己盡可能達到最大的藥效，她要鍛煉、飲食健康、減少酒精攝入、戒斷咖啡因，但這些改變都很值得。她說：「我現在工作時做的規劃簡直好得令人難以置信，感覺就像變了一個人。」

Image copyright Getty Images Image caption 許多患有注意力缺陷多動症的人服用藥物以幫助自己緩解症狀（Credit：Getty Images）

除了服藥之外，了解到這些一輩子要面對的問題並不是自己的錯也能讓人減輕不少壓力。艾米莉·約翰遜-弗格森把自己被確診前的人生描述為「感覺自己和地球上每一個人都完全不同，是異類一樣的42年」。

現在，她能夠把注意力缺陷多動症的優勢，即對短期項目保持極高的專注度，運用在打造成功的電影市場營銷的職業生涯上，同時也更好地了解自己的弱項。

但還有很多人並沒有那麼幸運。除非我們完全摒棄對注意力缺陷多動症的刻板印象，並找到患有此症的女孩何以被忽視的根本原因，許許多多的女性仍然會一輩子與這些症狀為伴，一生受到嚴重影響，而且不知道自己本可以尋求幫助而獲得新生。

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