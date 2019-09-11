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隨著全球人口數量持續增加，有人預計2050年全球總人口可達100億。要讓這麼多人都吃飽飯，我們的食物產出量就要達到歷史新高。

挑戰之大是前所未有的。我們只剩下30季的播種收割，就要迎來100億人口的大關。顯而易見，如果我們想要養活這個星球的人類，我們所熟悉的農業也要發生改變。

在過去的六個月裏，我走遍了整個歐洲，與前沿科學家和工程師、全球意見領袖、精明的零售商、當然還有學識淵博且堅韌的農民聊天，為英國廣播公司（BBC）國際新聞（World News）以及未來（Future）專欄的節目——《跟隨食物的腳步》（Follow the Food）做凖備。這麼做是為了檢視許多與食品供應相關的問題，並為我們的未來尋找一些可能的解決方案。

這種人們迫切需要的轉變，即農業乃至整個食品供應鏈的轉變，已經在進行中了。以下五種方法或許可以幫助我們做好養活100億人的凖備。

開發務農機器人

在你對著屏幕大吼機器人搶走人類飯碗之前，請先聽我講完。許多農民表示，坐在拖拉機上在農田裏耗上好幾個小時的時間，不僅重覆及無聊，還剝奪了他們原本可以用來處理更重要的工作以打理生意的時間。

小型機器人公司（Small Robot Company）已經開發了三款小型機器人：湯姆（Tom）、迪克（Dick）和哈利（Harry）。湯姆拍攝帶有地理標記的田間植物圖像，然後發回分析。隨後迪克出動，負責對特定作物進行農藥精凖噴灑，進而免去地毯式噴灑的需要，避免不必要的徑流污染，並能節約資源。哈利則是播種機器人，配合機械鑽完成工作。這三個機器人可以一起完成原本由人類負責的單調工作，而且凖確率更高，還減少了浪費。

保護珍貴的土壤

農用小型移動式機器人的潛在優勢之一在於他們可以取代許多由傳統大型拖拉機完成的工作。普通的拖拉機非常沉重，在滾過田地的時候會壓實土壤。這會破壞土壤中的空隙，減少儲存空氣和水分的孔隙大小。土壤被壓實很大程度上影響了土壤儲存水分的能力，進而影響作物對水分和營養的吸收。

使用更小、更輕的機器人完成原本由拖拉機完成的工作有助於減少此類問題的發生。小型機器人雖然不能拖動翻土機、犁田機等大型重機械，但發明輕型農耕機器人的目的本就不是為了簡單地重覆傳統的務農方法。

減少食物廢棄量

我了解到最令人震驚的事實就是有大量好的、可食用的食物被浪費。據聯合國透露：「據估計，生產的食物中，有三分之一最終都在消費者和零售商的垃圾桶裏腐爛掉，或由於運輸和收割不當發生損壞而拋棄。」

Image copyright Getty Images Image caption 據估計，有三分之一的食物都在消費者和零售商的垃圾桶裏腐爛

存在嚴重浪費的國家包括荷蘭。按商品價值計算，荷蘭是僅次於美國的第二大農產品出口國。荷蘭食物貨流量之巨大意味著浪費問題也相當嚴重。荷蘭政府已經下定決心，要在2030年成為歐洲第一個將食品廢棄量減半的國家。

人們想了無數精彩的點子和具體措施希望有助於改善這一現象，但我認為一個機智的方法就是使用「Too Good To Go」（意為：質量太好不值得丟棄）應用程序。這款應用程序可以讓零售商家將原本計劃丟棄，但仍然完全可以正常食用的食物，以折扣價賣給消費者。

減緩食物成熟過程

我們暫時還不能讓時間倒流，但至少我們可以減緩水果的成熟速度。

我在英國家中吃的香蕉可能從厄瓜多爾、多米尼加、哥斯達黎加、甚至更遠的地方漂洋過海而來。這些香蕉為了到達這裏，在尚未成熟、還是綠色的時候就被摘下，在船上待上40天左右的時間，最終出現在某家超市裏。為了能被消費者從貨架上選走，這些香蕉都應該呈現出完美的黃色，不能有任何黑點或者棕色的斑塊。這一切都要靠無法想像的、小心謹慎的管理才能做到。

Image copyright Getty Images Image caption 我們暫時還不能讓時間倒流，但至少我們可以減緩水果的成熟速度

如果香蕉在運輸過程中過早成熟，就會釋放乙烯，進而導致其他香蕉開始成熟。只需要一根壞的香蕉就可以造成15%的貨運損耗。這就浪費了一大堆香蕉。

英國諾里奇（Norwich）的一些科學家們正在編輯香蕉的基因，即改變基因的特定鹼基，進而讓香蕉的乙烯排放量大大降低。這樣就能減少運輸過程中的損耗，延長香蕉在超市貨架售賣的時間。在世界部分地區，這可以真正運用到供應鏈裏。然而在歐盟等其他地區，經過基因編輯的作物受到嚴格監管，審批程序很冗長。

做更明智的決定

我花時間和農民、製造商、零售商以及消費者在一起，很快就發現我們目前食物的培育、處理和出售方法是無法規模化且不可持續的。

能讓我們在2050年養活100億人的方法只有將農業和食品工業變得更加可持續。這就需要我們改變整個培育、處理、運輸、儲存和銷售模式。這意味著許多行業和政府都必須行動起來。我們每一個人也應該如此。

無論是去菜市場選購最「醜」的蔬菜做晚餐，還是鼓勵超市改變標籤方法、向顧客展示食品的碳足跡和水足跡（這樣顧客就可以挑選一個使用較少稀缺淡水資源種植的牛油果），還是用新科技避免浪費，我們可以通過很多行動表達對食物、對生產者的重視和珍惜。

建造一個用可持續農業養活的世界是一項艱巨的任務。但農民、科學家、工程師、零售商、商界領袖以及政府都在齊心協力，確保我們未來有足夠的食物。而我肯定也會思考，要加入他們的隊伍，自己在個人層面可以作出哪些改變。

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