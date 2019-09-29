原因揭秘：鯊魚攻擊人類的真正動機
13歲的梅格爾（Hannah Mighall）身下晶瑩澄澈的海水暫時變暗了。她正坐在衝浪板上，享受著溫暖的陽光，她和表哥在塔斯馬尼亞島（Tasmania）田園詩般的海灣中等待著下一次的衝浪。在他們身後，明亮的白色沙灘上散落著稀疏的人影，到目前為止，衝浪活動順利而快樂。
突然，梅格爾腳下出現了陰影，她本能地抬起了腳——海藻球經常從附近的岩石上脫落，漂進海水中。她說：「它們黏糊糊的，我討厭觸碰它們。」
但有什麼東西抓住了她的腿。
梅格爾說：「開始並不疼，只是有東西輕輕抓住了我，然後我就掉進了水裏。」
然而，對目睹發生這一切的人來說，這是一件可怕的事。當時有一條5米長的大白鯊咬住了她的右腿，把她從衝浪板上抬了起來，在水中搖晃著，然後又快速消失在水面之下，周圍炸開了水花。
梅格爾說：「幾秒後我意識到那是條鯊魚。當我從水裏跳出來時，我仰面躺著，但我的腿在它的嘴裏。我能清楚的看到，我穿著黑色潛水服的腿，還有它的牙齒和粉紅色的牙牀、以及牙齒和鼻子下面的黑白分界線。我以為是在做惡夢，一直想睜大眼睛。」
梅格爾的表哥，33歲的曼迪（Syb Mundy），坐在離她有幾米遠的自己的衝浪板上，見狀快速劃過去猛擊鯊魚頭部。鯊魚這才離開，潛入水下，放開了梅格爾，轉而又撲向梅格爾的衝浪板，而衝浪板上有一根繩子綁在她的腿上。
鯊魚嘴裏叼著衝浪板，第二次把梅格爾和所有東西都拖到了水下。過了一會兒，梅格爾帶著半塊木板浮出水面。鯊魚把衝浪板上的玻璃纖維和泡沫咬得幹乾淨淨。
曼迪一把抓住表妹，把她背在背上，瘋狂地劃向岸邊。當天早些時候，梅格爾還在當地衝浪救生協會的訓練中與另一名女孩練習水上救援，多次扮演「受害者」被抬上岸。現在她是真的成了受害者。
梅格爾說：「鯊魚在水下圍著我們打轉。恰在此時海浪朝岸邊湧起，曼迪說，『我們必須順著海浪抓住機會，只有它能拯救我們。』我很害怕，也沒有力氣只是在輕拍水面，但曼迪拼力地划水，海浪終於把我們帶到了岸邊。這條鯊魚也一路追著我們來到海灘，身下劃出一條很深的沙溝。我們與鯊魚同在一個波浪上，可以清晰地看到它的鰭。」
對梅格爾來說是不幸中的幸運，在海灘上廖廖無幾的目擊者中，有一名醫生和一名護士。在等候救護車到達時，他們對梅格爾進行了重要的急救。
10多年後，她的腿上仍留有深深的疤痕，形狀類似鯊魚嘴的輪廓。她右腿的功能也明顯弱於左腿，以至於她想要啟動偶爾騎的越野摩托車時，不得不用手幫忙把右腿抬起來。
2009年全球約有83人無端遭到鯊魚襲擊，梅格爾是其中之一。在過去10年裏，這個數字基本保持不變。例如，2013年至2017年間，遭襲擊的平均數為84起。
但最近的調查顯示，鯊魚襲擊事件，在世界的某些地區有所上升。在過去20年裏，美國東部和澳大利亞南部的鯊魚襲擊率翻了一番，而夏威夷的鯊魚襲擊事件更是急劇增加。這其中原因是什麼?
佛羅里達鯊魚研究項目主管內勒（Gavin Naylor）說：「被鯊魚咬傷的人數與水中同時出現的人數和鯊魚的數量密切相關。」國際鯊魚攻擊檔案（International Shark Attack File）記錄，「鯊魚和人類在一個地方的數量越多，它們相互碰撞的概率就越大。」
這是一個顯而易見的結論，當仔細觀察襲擊事件發生的地點時，會發現一些線索。澳大利亞南部海岸和美國東海岸人口眾多，這意味著有大量的人享受著海水帶來的快樂。但澳大利亞南部沿海的海豹數量不斷增加，海豹正是大白鯊最喜歡的獵物。
同樣，近年來，美國馬薩諸塞州海岸科德角（Cape Cod）附近的海豹數量也有所增加，這歸功於1972年美國出台的《海洋哺乳動物法》（Marine Mammal Act ）的保護。這同時導致了該地區大白鯊數量的增加，在溫暖的夏季，白鯊的美味海豹會在溫曖的海灘上曬太陽。
不幸的是，去年秋天，馬薩諸塞州遭遇了82年來首次致命的鯊魚襲擊，越來越多的鯊魚襲擊事件，致使許多海灘被迫關閉。
但據研究鯊魚的科學家說，沒有證據表明鯊魚正在獵食人類。例如，北大西洋的大白鯊表現出季節性的遷徙模式，在冬季的幾個月裏，它們會遷徙數千英里到更溫暖的南部水域。一些成年鯊會冒險進入開闊的海洋數月，覆蓋數萬英里，在尋找獵物時潛入千米深處。
內勒說：「人類就像漂浮在水中無助的小香腸。」儘管這可以是鯊魚簡單的一餐，但它們對捕獵人類真沒什麼興趣。「鯊魚通常是忽視人類存在的。我想，如果人們能知道和鯊魚在一起的頻率有多高，就會感到驚訝。」
然而，內勒認為，官方統計的鯊魚襲擊數據可能被低估了。大多數報道來自人口眾多、新聞媒體活躍的發達國家。而對偏遠島嶼或欠發達地區的襲擊事件可能並沒有報道和統計。
從去年鯊魚襲擊事件的統計數字中，能發現一些趨勢。去年有66起未經證實的、無端的襲擊，與幾年前相比下降了20%左右。根據國際鯊魚襲擊檔案記錄，其中有4人死亡，儘管另一個鯊魚襲擊數據庫記錄有7人死亡。2019年到目前為止，已經發生了4起致命的鯊魚襲擊事件。
黑頭鯊數量銳減是導致鯊魚數量下降的原因之一——這一趨勢與襲擊數量的增長趨勢大相徑庭。這些鯊魚佔據了美國東南部的大部分咬傷事件，由於海水溫度上升導致它們的獵物更加分散，它們沿著佛羅里達海岸遷徙。
這些發現找到了鯊魚為什麼會咬人的關鍵因素之一。咬人的有幾十種不同的物種，每一種都有自己獨特的行為、狩獵策略、獵物和偏好的棲息地——儘管在許多情況下，這些物種可能被錯誤識別，或者根本沒有被識別。
大多數無端攻擊人類三大禍首是：大白鯊、虎鯊和牛鯊。被好萊塢電影《大白鯊》（Jaws）妖魔化的大白鯊，不僅是一個單獨的物種，而且與另外兩個物種的分類順序完全不同。
研究鯊魚感官系統的海洋生物學家查普曼（Blake Chapman），最近寫了一本關於鯊魚攻擊人類的書。他說：「世界上有530種不同的鯊魚，種類繁多。不同的物種在感官生物學、行為方式、動機和棲息地方面都有很大的差異。」
例如，牛鯊喜歡在淺而渾濁的水中捕獵，它們很少利用視覺，主要靠嗅覺和電波感受器，它們能夠探測到獵物產生的微小電場。
查普曼說：「大白鯊經常在非常清澈的水中捕獵，因為視線更好，它們主要利用自己的視覺來捕食。」也有證據表明，鯊魚的牙齒有一種機械感覺結構——類似於觸覺，能幫助鯊魚感知在咬什麼。
查普曼認為，近幾十年來，無端襲擊人類事件的增加，有一系列複雜的原因。除了海岸線上人口數量增加外，在棲息地方面，水質、氣候及獵物分佈的變化，導致鯊魚大量聚集在某些熱點地區。
例如，1992年，巴西累西腓（Recife）海岸突然發生的大量鯊魚咬人事件，在過去的十年裏，該海岸從未發生過鯊魚襲擊事件。查普曼認為，該地區大規模的商業港口建設，破壞了大片珊瑚礁和紅樹林，破壞牛鯊等物種的棲息地，牛鯊為了尋找獵物遷移到了累西腓等新區域。
印度洋上的留尼旺島（Réunion Island）以其美麗的、未受破壞的海洋棲息地而聞名，近年來，旅遊業出現了突飛猛進的增長，但該島也遭受了越來越多的生活在周圍水域的牛鯊和虎鯊的襲擊。自2011年以來，留尼旺島發生了11起致命襲擊事件，主要攻擊目標是衝浪者。那些受攻擊倖存下來的人經常失去四肢。研究人員發現，約三分之二的聚集攻擊發生在渾濁的水域和超過兩米以上的海浪中，這是牛鯊最喜歡的環境，人們認為牛鯊是多數攻擊事件的禍首。
內勒認為，多數情況下，鯊魚咬人是一種錯誤的識別。
他說：「如果這些動物是在追逐誘餌魚，那麼當有人在一塊木板上踢來踢去，白色腳底一閃而過時，就可能導致鯊魚朝」餌料魚「猛撲過去。當被行動迅速的大型動物大白鯊咬一口時，很可能就是致命的。」
如何避免鯊魚襲擊
佛羅里達鯊魚研究項目的內勒和他的同事們提出了一些建議，幫助人們在鯊魚生活的水域保持安全。
——避免單獨游泳，盡量團體游泳
——避免在黎明或黃昏前後游泳
——避開魚群，特別是當它們躍出水面時。
——避免佩戴珠寶首飾，因為金屬會反射光線，手錶的反光對鯊魚來說就像一條飛魚
——避免過度濺水，因為鯊魚會被受傷動物發出的噪音所吸引。
——潛水時穿黑色或深色潛水衣，可減少吸引鯊魚注意的機會。
大白鯊通常會從下方攻擊獵物，造成的傷害也是災難性的。在某些情況下，它們會在獵物流血至死後再返回覓食。
馬薩諸塞州海洋漁業部門的海洋生物學家斯科瑪（Greg Skomal）自2009年以來就一直在追蹤大白鯊，他說：「一隻在捕食狀態下的大白鯊非常驚人。」他還記得去年，當他俯身在一艘科考船船頭的講壇上試圖標記一條鯊魚時，一條大白鯊張著大嘴尖銳的下顎從他的正下方突襲而來。
「這讓我對海豹的感覺有了一些了解。」他說。「這些年來，我見過好幾次這樣的行為，大多數時候，我們把攝像頭放在水裏，進行觀查，鯊魚並不在意。我們做過成千上萬次。但只有極少數情況下，鯊魚會直接攻擊，折斷桿子和攝像頭，就像它們處於一種高度掠奪狀態，它們的感官鎖定在任何一種刺激上。」
「我想知道，那些襲擊事件，是不是一個人在錯誤的時間，出現在錯誤的地點，與處於這種高度緊張狀態的鯊魚在一起。"
但是，每次攻擊一個人時，都會有許多人接近這些巨大的食肉動物，並沒有受到任何傷害。以拉姆齊（Ocean Ramsey）為例，他在夏威夷海岸與一條20英尺長的巨大白鯊同遊，並成為世界各地的頭條新聞。
斯科瑪和他的同事們正在使用新的高分辨率標籤，這些標籤能為研究人員提供關於鯊魚每分每秒的行為數據。
他們希望這些數據，能有助於回答關於這些動物行為的問題，以及它們在哪裏如何繁殖的問題。他說，最終幫助我們了解攻擊人類的潛在原因。
一些研究人員正借助於法醫的方法，試圖解開襲擊背後的原因。他們正在開發利用DNA和咬痕模式來識別物種的技術，而另一些人正在研究攻擊的視頻片段，並將其與傷害情況進行比較，以便更好地了解真實狀況。
來自南非鯊魚觀測者的數據顯示，大白鯊在水面附近更為活躍，所以當水溫超過14攝氏度時，在新月期間和下午更容易被發現。然而，另一項研究表明，在滿月的夜晚，大白鯊有更強的捕獵能力。
有研究人員提出，幼年大白鯊可能會在練習捕食技能的過程中攻擊人類，就像年輕的獅子會用它們能捕捉的任何獵物進行實驗一樣。
但不管襲擊人類的原因是什麼，遇襲風險是很小的。在澳大利亞，每百萬人中發生鯊魚襲擊事件約為0.5次，而在美國，每百萬人中發生襲擊事件還不到0.2次。
當然，這些數字是粗糙的。沒有考慮實際使用這片水域的人數相對較少，而在鯊魚居住的水域游泳的人就更少。這些統計數字，無論多麼可笑或令人欣慰，都無法減輕人們對鯊魚的恐懼。
查普曼補充說：「恐懼在我們的進化過程中發揮了重要的作用。人類不需要被劍齒虎吃掉才能學會害怕它們。人們從一個案例中就學到了這種恐懼。從未見過鯊魚的人同樣害怕它們，是因為聽到或看到過有關它們咬人的故事。」
如何保護自己免受鯊魚攻擊，一些人建議：用拳頭打鯊魚的鰓或戳它的眼睛；集體游泳或在靠近岸邊的地方可以降低被攻擊的風險；穿深色衣服和避免佩戴珠寶首飾也能減少鯊魚的注意。
市場上也有一些使用電脈衝或電磁脈衝干擾動物感官的鯊魚威懾劑，但研究結果是好壞參差不齊。
在一些地區，當地政府也採取了一些行動。傳統上，有使用鯊魚網來保護游泳者使用的水域，但這會對其它野生動物造成傷害，所以這種做法存在爭議。
取而代之的是，智能鼓線——使用帶誘餌的掛鉤連接到一個系統，當觸發時會發出警報，現正在澳大利亞西海岸的幾個海灘上試用。當鯊魚觸鉤時，系統會向應急小組發出警報，應急小組負責捕捉、標記鯊魚，然後將其釋放到更安全的地方。
南非開普敦正在測試的另一種方法是，電磁電纜，目的是阻止鯊魚接近游泳者使用的水域。科學家們也在測試一種電磁屏障系統作為鯊魚網的替代品。
這些可能是重要的步驟，因為鯊魚襲擊造成的傷害遠遠超出直接受害者的範圍。
為鯊魚襲擊倖存者提供支持的齒痕俱樂部（Bite Club）創始人之一皮爾森（Dave Pearson）表示：「鯊魚襲擊不僅造成個人損失，它還有更廣泛的群體影響。」8年前，他在澳大利亞西南部衝浪時，遭到了公牛鯊的襲擊，這頭公牛鯊撞到了他身上，咬傷了他的前臂，並把他帶到水下，差點讓他失去手臂。
他說：「在我受到攻擊之後，我的很多朋友在很長一段時間裏，都不敢下水。恐懼蔓延得非常廣。」
最近，他訪問澳大利亞新南威爾士州的衝浪熱點地區巴利納（Ballina）時，親眼目睹了鯊魚襲擊對一個小鎮的影響。該地區曾遭受過一系列襲擊，包括2015年對沖浪者的兩起致命襲擊。
他說：「我站在海灘上，看著美麗的海浪湧過來，但水裏沒有一個人。當地一家咖啡店老闆說，他們的生意下降了85%，衝浪板店裏也無人需要提供衝浪板。他們都在考慮停業。」
在留尼汪島也發生了類似的事情，由於擔心發生更多的鯊魚襲擊事件，當地政府在一年中的某些時候禁止衝浪和游泳，鯊魚咬人事件減少了，但旅遊業損失慘重。
儘管鯊魚襲擊造成了恐懼和經濟損失，但像許多在鯊魚襲擊中倖存下來的人一樣，梅格爾不希望看到那些誤入人類活動區域的動物遭到捕殺。
然而，鯊魚的攻擊對個人的影響也是長期的。梅格爾在遭受襲擊6個月後，才又回到衝浪板上。而且她還在臥室牆上貼滿了鯊魚的照片。由於這些動物，她說她對沖浪的熱情逐漸減弱了。
她解釋說：「我會沒事的，但現在我總會有種奇怪的感覺，不自覺的環顧四周。這在以前從來沒有過，我是一個水寶寶，我愛水。現在我害怕了。我過去認為鯊魚很酷，現在我害怕它們，儘管仍然尊重它們。」
現在，她房間牆上已經不再貼鯊魚海報了，但是她對海洋的熱情也不見了。她現在更喜歡在河裏游泳或劃皮划艇。但她偶爾還是會做關於鯊魚的噩夢。
皮爾森說，這是鯊魚襲擊受害者的一個常見問題。
「他們中的許多人永遠無法完全康復，心理上的創傷甚至比身體上的創傷更大，」他說。「我開始做夢，晚上會尖叫著醒來。後來我去看了心理科醫生，才幫我克服了這個問題。」
梅格爾的衝浪板還在，她被襲擊那天用的衝浪板，側邊缺了一大塊，顯示一個巨大的牙齒咬痕。就像她腿上的傷疤一樣，這提醒我們，鯊魚偶爾會選擇攻擊那些誤入它們領地的人類。
被鯊魚咬的衝浪板和她腿上的傷痕提醒梅格爾害怕這些動物。對沒有經歷過近距離接觸鯊魚的人來說，她有一個好的建議。
「如果你害怕，就不要下水。」
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