健康無價 城市空氣污染毀人一生幸福

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最近的一項研究將城市空氣污染比作29年來每天吸一包煙。雖然空氣污染對肺部的影響令人擔憂，但我們也應該警惕空氣污染對身體其它部位的影響。

這項新的研究監測了美國各城市中7000名成年人的地面臭氧暴露情況。一般來說，城市居民接觸到的空氣中臭氧含量在10億分之10至25之間，而每增加10億分之3的量，就相當於每天多吸一包煙。因此，即使從低污染地區搬到更清潔的城市，仍然會增加患肺氣腫等呼吸道疾病的風險，而肺氣腫通常與吸煙者有關。

現在世界衛生組織（WHO）將城市污染程度稱為「公共衛生緊急狀態」，因為91%的人生活在空氣污染超過該機構制定標凖的地區。目前，全球55%的人口居住在城市。聯合國預計，到2050年，這一比例將升至68%。如果城市生活對我們的身體健康、心理健康和認知狀態構成負面的影響，那麼隨著時間的推移，它將成為許多人的嚴重問題。

心理健康

一項對過去35年進行的20項研究的薈萃分析顯示，城市居民中精神障礙的患病率明顯偏高。特別是城市裏的人患情緒紊亂和焦慮的比例高的離譜。

相比之下，住在海邊能看到海洋的人數每增加10%，凱斯勒心理壓力量表（Kessler Psychological Distress Scale）的得分就會下降三分之一。研究人員表示：「藍色海景的能見度增加20%至30%，可能會將一個人從中度抑鬱轉變為較低的抑鬱類別。」

Image copyright Getty Images Image caption 骯髒的城市空氣會讓我們變得不那麼聰明——在污染嚴重的日子參加考試的學生考試分數會降低（Credit: Getty Images）

教育

城市空氣污染還有一個更令人驚訝的影響，它會讓我們變得不那麼聰明。將參加考試的學生成績與考試當天的空氣污染程度進行比較，結果顯示，污染程度越高，學生成績越差。研究人員將同一城市中的學生，在不同時間完成相同考試的表現，與那些日子的污染程度進行比較。發現污染程度的微小差異也會對考試成績產生影響。

對以後的生活也有實際的影響。以色列的一項研究發現，如果高中畢業考試當天空氣中微粒污染程度較高，可能會對成年後的工資產生負面影響。

體重

空氣污染也與肥胖有關。雖然確切的機制存在爭議，而且研究主要是在動物身上進行的，但人們認為污染會改變人體的新陳代謝。這可能是由污染顆粒導致肺部炎症引起的，炎症會引發應激反應。應激反應中釋放的激素會降低胰島素的效力，提高血糖水平。應激反應的目的是為我們在緊張的壓力狀態下凖備好能量，如果空氣污染不斷造成輕微壓力，就會對我們如何處理糖產生長期的影響，這也是邁向糖尿病的第一步。

比如，加拿大對6.2萬民眾進行的一項大規模調查，似乎證實了這一結論。在這種情況下，每立方米空氣中每增加10微克微粒，罹患糖尿病的風險就會增加11%。

我們能做些什麼來改善城市空氣質量？

少量的綠地也能產生很大的作用，尤其是對社會經濟地位較低的人群。清新的氣味也能使城市成為一個適宜居住的地方。提供一個遠離城市喧囂的地方，可以改善人們的心理健康狀態。

Image copyright Getty Images Image caption 居民們正在檢查「霧霾淨化塔」——一個7米高的過濾器，希望能幫助淨化北京的空氣（Credit: Getty Images）

在北京，一座高約7米（23英尺）的「霧霾淨化塔」據稱能夠淨化一個足球場大小區域的空氣。它的結構像一個巨大的蜂巢。電荷把空氣中的微粒吸入塔中。然後粒子被帶負電荷的除塵板捕獲。

在墨西哥城，曼努埃爾·蓋亞·岡薩雷斯（Manuel Gea Gonzalez）醫院的一側也安裝著一個巨大的蜂巢狀結構的「空氣轉化器」。它的工作原理與汽車中的催化轉化器類似。催化塗層與有害的二氧化氮發生反應，生成無害的鹽。設計師稱，它每天可以清除相當於1000輛汽車的污染。

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