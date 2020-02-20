為什麼我們覺得貓不如狗那麼友善？

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貓是唯一被人類成功馴化的非群居動物，但貓沒有狗與主人那樣緊密的感情聯繫，為什麼會這樣？難道是我們誤解了身邊的「喵星人」？

狗狗好像與生俱來就無法掩飾內心的情緒，不論是歡快躍步，搖尾巴或緊張不安，都會表現在行為上。如果狗會玩撲克牌，一定是個糟糕的玩家，因為你一眼就能看穿他拿的是什麼牌。

貓咪的內心情緒就比較難猜，必須仔細觀察細微處，例如尾巴的動作方向，貓毛平順或變皺，還有耳朵和鬍鬚的方向。貓咪發出呼嚕聲經常（但不總是）代表友善或滿足，有時候很難從貓的肢體動作來判斷要接近他還是最好不要惹它。

我們很容易就能確定狗和主人之間的感情聯繫，但經過數千年人類的馴化，貓的形象似乎還有待改善。貓的獨立被形容為冷漠、高傲和自私，不喜歡貓的人說貓只有在進食的時候才像人類養的寵物。

養貓的人一定會反駁這些說法，而且還會堅持他們和貓的感情和人與狗之間一樣好。那為什麼冷漠、高傲、不友善的形象仍然存在呢？這中間有沒有誤區？

Image copyright Getty Images Image caption 一些人認為貓只有在需要食物時才會溫馴乖巧

馴化過程

儘管我們需要展開一場公關宣傳行動來改善/提升貓的形象，但這並不影響人們愛貓，2012年一項調查顯示，大約25%的英國家庭至少養了一隻貓。

要了解貓為什麼不如狗友善，就要先了解貓被人馴化的過程。和狗相比起來，貓走入人類生活的過程比較緩慢，而且是由貓主導，而非人類。最早受馴化的貓是在大約一萬年前中東的新石器時代的村落，那個時候的貓並不依賴人類提供食物，它們自行捕捉獵物，同時杜絶人類糧倉的鼠患。我們和貓的關係從一開始就不像狗那麼親近，狗一開始是幫助人類打獵，然後人類和狗分享獵得的食物。

現在在你沙發上打盹的貓，或是站在制高點（書架頂端）盯著你看的貓，還保留著其祖先捕捉獵物，保護自己地盤的一些本能。人類只是部分馴化了貓的野性。

「其實是人類誤解了貓，」國際貓護理（International Cat Care）的獸醫希斯坦德（Karen Hiestand）說：「狗和人類非常相似，共同生活的歷史很長，幾乎可以說兩者發生了共同演化，但是貓馴化時間相對更短，其祖先是獨居而非群居的社交動物。」

家貓的祖先非洲野貓在野外是獨居生活的，只有在交配期才會和同類在一起。「貓是唯一被人類馴養的非群居動物，我們馴養的所有其他動物都和其同類之間有社交聯繫。」

Image copyright Getty Images Image caption 通常貓在基本需求獲得滿足之後才會需要陪伴

誤解訊息

貓是如此的與眾不同，難怪我們會誤解貓發出的訊息。

「因為貓的自主，他們會自己照顧自己，更多人喜歡養貓，」希斯坦德說：「但貓的生活方式是否適合主人那就是另一回事，有些人期望貓會和狗一樣，但事實並非如此。」

對於貓的情緒和社交能力的科學研究也比狗要少很多，近年來對貓的研究有些許增長，但大多數仍在起步階段。

「貓和人之間的社交能力差別很大，這取決於貓咪在6至8周大的經驗，如果在這一時期貓咪經歷過與人類相處的正面經驗，那麼日後就更可能喜歡親近人類。」

如果說家貓和人類的親近程度可以有很大的差別，那麼街頭流浪貓躲避人類的可能性就更大了，不過地中海和日本有些地方出現「貓村」，聚集大量的流浪貓由居民共同飼養。

那麼，想要和貓建立緊密的感情聯繫，我們需要做什麼？

首先，你必須仔細觀察貓的肢體動作，「和狗相比，人們很難讀懂貓的肢體語言，」研究貓行為的博士研究生瓦伊塔爾（Kristyn Vitale）表示，但這不能怪貓。

狗能勝過貓贏得人類更多憐愛的重要一點是狗學會了模仿嬰兒的眼部表情。英國朴茨茅斯大學（Portsmouth University）的研究發現，狗狗眼睛周圍的肌肉組織具有神奇的「表情眉」功能，狗的祖先狼並不具備這點。在不斷的演化過程中，這一優勢加強了狗與人的感情聯繫。

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緩慢瞇眼

這對貓是個壞消息，貓眼周圍沒有這圈會做萌眼表情的神奇肌肉，所以貓的眼神看起來可能讓你感覺冷漠無情，兩隻貓相對而視更可能是大打出手的前兆。

但是貓眼也有另外的強項，如果你發現家裏的貓緩慢的瞇起眼睛看著你，那是他們表達愛意的方式，如果貓對著你把頭轉過一邊去，那不是驕傲、蔑視不屑的意思，而是一種放鬆的表現。

瓦伊塔爾在俄勒岡州立大學（Oregon State University）進行研究，要求主人將貓和狗留在一個房間，一段時間之後突然返回。「大部分的貓在主人返回房間時會上前親近，然後就自己去房間探索，很少回來，狗也是如此。」瓦伊塔爾說：「在主人返回後，貓和狗都表現出安全感，這顯示出強烈的感情聯繫。」

「人類期望的偏差影響動物的行為，」指望貓和狗一樣對我們展現熱情，其實是強迫貓改變自然行為。

這一點連專家有時也會犯錯。「多年前我參加一場研討會，才發現我極度缺乏對貓的了解和認識，」希斯坦德表示：「許多關於貓的基本信息我當時並不知道，例如貓喜歡在不同的地方進食和飲水。」

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養貓的人會發現，貓喜歡在人身上磨蹭，以前人們認為這是貓在劃分地盤，就像野貓在樹上磨蹭，警告同類「這是我的地盤」一樣。但是貓在人的身上磨蹭代表一種聯繫，貓把身上的氣味傳到你的身上，同時也把你的氣味傳到他們身上，創造一個「共同氣味」，分辨朋友和敵人。

希斯坦德說，最簡單的方法是：放鬆的貓更有可能想要交朋友，「滿足貓的基本需求，食物、飲水、睡覺的地方、大小便的地方都搞定了之後，貓就能開始探索社交聯繫。」

所以，下次你回到家，發現你的貓與你相見無動於衷，而是自顧自地坐在沙發上看著你，或是慵懶的躺在地上伸著懶腰，請不要失望，其實這是貓用自己的表達方式在歡迎你回家。

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