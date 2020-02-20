揭秘：為什麼素食者女多於男？

Image copyright Getty Images Image caption 素食人數越來越多

近年來，越來越多的人開始成為素食者（vegetarian）或是純素食者（vegan）。素食飲食正在橫掃全球日益流行起來。

人們選擇素食或是純素食出於各種原因，有人覺得以素食為主的飲食更加健康，還有人選擇素食是出於愛護動物以及環保理念等等。

但有一個值得注意的現象是，在素食或是純素食者當中，女性人數大大多於男性，這又是為什麼呢？

在美國進行的一項調查發現，只有24%的純素食者是男性。而從全球範圍來看，無論是北歐的瑞典還是南半球的澳大利亞以及全世界的各個角落，男性素食或是純素食者的人數大大少於女性。

當然， 其中原因是多層面的。

男性形象

Image copyright Getty Images Image caption 女性是素食的積極倡議者

我們先以2012年麥當勞在中國推出的一個廣告片為例。

廣告中的主角是典型的陽剛男子。他雄偉矯健、憐香惜玉又鎮定自如。片尾，在音樂的襯托中該名男子咬了一口漢堡，字幕隨之出現：百分之百男子漢，百分之百純牛肉。

從這則廣告足以看出其寓意，男人與肉的不解之緣。

其實，心理學家們早就注意到純素食者中女多男少的現象。他們也給出了許多令人信服的解釋。

其中一個可能性與「岌岌可危的男子漢」形象有關，男性總是擔心自己不夠男子漢。

無疑，這就讓那些想吃素的男子望而卻步，他們擔心食素有可能影響自己作為男子漢的形象。因為，從傳統上來講男子是肉食動物，它符合人們對男性的一貫印象。

歷史原因

Image copyright Getty Images Image caption 人們認為女性更適合吃沙拉和甜點

英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的心理學家海涅（Steven Heine）認為，這與人類過去的狩獵歷史有關。

海涅表示，肉一直與危險相關，因為過去人們是通過狩獵來獲取肉食的。

肉也是一種珍貴食物，特別是在過去的父權制社會中，它象徵著一種地位，所以男性有食肉的優先權。

同時，19世紀的市場營銷也對此起了推波助瀾的作用。當時，女性去餐館就餐已經被社會所接受。於是，餐館和廣告商們趕緊磋商哪種食物更適合女性。

最後他們決定，甜點和沙拉更適合女性，牛排則適合男性。

這種思維似乎一直被延續到今天。

此外，海涅在研究中還發現，如果開一個清單，把一個男性所喜歡的素食產品列出來，然後再詳細敘述一下此人的性格和特點，就足以讓人覺得此人不夠男性化。

有些男性也擔心如果他們在餐館中只點沙拉人們會怎麼想？

美國另外一位心理學家托馬斯女士贊同以上觀點。

托馬斯女士的研究還發現，人們通常認為純素食男子缺乏男人氣。但是，如果人們知道某人是因為身體關係，比如消化問題不得不改吃素食，那人們的態度則會有所改變，不會那麼苛刻。

女性更富同情心

Image copyright Getty Images Image caption 男性稱他們喜歡動物，同時也喜歡吃肉

女性當中素食者人數更多與女性更富同情心有關，特別是涉及到動物的福祉。

別忘了，動物權益保護團體中女性比例高達75%。

2018年，美國心理學家澤姆勒（Carolyn Semmler）女士做了一個試驗，看看如何解決食肉和愛動物這一兩難的問題。

澤姆勒女士和她的同事共招集了460名志願者，並把他們分為兩組。研究人員讓這兩組志願者選擇一道羊肉菜餚。

研究人員給其中一組志願者提供的用餐信息完全是其單純的營養價值；但是給另一組志願者提供的信息包括這些小羊是如何飼養和屠殺的。同時，還為他們提供有關這些小羊的視頻資料。

研究人員讓志願者在開始和結束時填寫他們對肉食的感受和態度，看看是否發生改變。

「結果非常有意思，」 澤姆勒女士說。

首先，所有女性在了解了動物和肉食之間的信息後感覺都很不好，但男性基本上不受什麼影響。

其次，在研究結束後，女性總的來說對肉食的興趣有所減少，但男性卻更加想吃肉了。

究其原因，其中的一些男子表示，他們認為這個實驗的目的就是想說服他們少吃肉，甚至將來不讓人吃肉。基於這個原因，他們表示趁著現在還能吃肉，一定要多吃點。

但是，卻沒有任何一名女性志願者有這種想法。

澤姆勒女士認為，我們仍需要做更多的研究來揭開女性純素食人數更多之謎。

男女態度有別

Image copyright Getty Images Image caption 男性認為肉食是人類健康飲食不可或缺的一部分

美國貝拉明大學（Bellarmine University）的羅特格貝爾（Hank Rothgerber）在2013年的一項研究發現，這跟女性更可能使用「迴避」策略有關，即避免把肉食與動物聯繫起來。

但澤姆勒女士的研究顯示，男性則更直截了當。他們承認自己喜歡動物，但同時也喜歡吃肉。

男人否認動物會感受到痛苦，還用吃肉能讓身體更健康作理由，人處在食物鏈的頂端，而吃肉是食物鏈的一部分。

因為男女對吃肉採取的策略不同，因此女性在參加上述的研究時再也無法迴避肉食與動物之間的聯繫，而男性則繼續吃肉。

最後，還有所謂的「社會主宰理論」。該理論表明，當男性聯想起肉是由動物製成時，他們可能會覺得肉食更具吸引力，因為它增強了男性的統治地位和優越感。這與人類的等級社會有關。

肉與主導地位之間的聯繫不僅涉及動物，而且還延伸至我們自己的物種，即人類。

人類學家佩吉·桑迪（Peggy Sanday）1980年代進行了一項有趣的研究，該研究比較了一些以狩獵為主和以採集野果/野菜為主的兩個部落的權力結構。

以狩獵為主的文化主要是以肉食為主；以採集食物的部落則是以素食為主。結果發現，以肉食為基礎的社會往往更加重男輕女，而以植物為主的社會通常更加平等。

當然，正如前面澤姆勒女士所說，人們需要進行更多的研究才能真正揭開女性純素食者之謎。

但總的來說，男女兩性之間同理心的差異、男女在對待是否該吃肉這一問題所採取的不同戰術以及男性擔心吃沙拉會削弱他們的男子漢氣都不無關係。

最後，有一點是清楚的，隨著全球素食人數的上升以及漸成氣候，女性素食者顯然遙遙領先，佔了上風。