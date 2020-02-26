肺炎疫情：「零號病人」的由來以及醫學爭議

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隨著中國乃至全球冠狀病毒導致的肺炎確診病例增加，眾人現正尋找「零號病人」到底是誰。

但是，將一個人挑出來，並指認他使疾病散播，這個做法真是利大於弊嗎？

中國當局和專家對正在就蔓延中的新型冠狀病毒起源存有分歧。更具體地說，誰是「零號病人」，各方仍有不同意見。

零號病人也稱為「索引病例」（index case），是個醫學術語，意指疫情擴散時被病毒或細菌性疾病感染的第一人。

現在因為基因分析的進步，專家們能通過被感染的病毒追溯來源。

此外，結合流行病學研究，科學家們也可以找出可能是最早開始傳播這種疾病，因此引發疾病擴散的人。

找出這些人是誰，可以幫助回答疫情如何開始，何時以及為什麼開始的關鍵問題；這也可以協助避免現在以及將來有更多的人被感染。

但我們現在知道在中國開始的Covid-19冠狀病毒，誰是零號患者嗎？

答案是尚不知道。

Image copyright Getty Images Image caption 根據世界衛生組織（WHO），肺炎疫情暴發是始於華南海鮮市場，並可能在人類之間傳播之前，已經先從活體動物傳播給人類宿主，這是針對疫情最有可能之假設。

中國官方最初報告稱，首例冠狀病毒病例是在12月31日確診。

之後許多肺炎感染病例立即被指與湖北省武漢市販賣野味的華南海鮮批發市場有關。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，該地區是疫情爆發中心。迄今為止，在全球確診的75,000多個病例中，有近82％發生在湖北省。

華南海鮮批發市場因此被認定與新型冠狀病毒的初期感染有關，並很快被當局關閉。

然而，一項由中國研究團隊發表在《柳葉刀》醫學雜誌上的研究卻稱，第一位被診斷出感染Covid-19病毒的日期是早在2019年12月1日。而且，該病例與華南海鮮市場「沒有關聯」。

武漢市金銀潭醫院的資深醫師、該研究作者之一吳文娟醫師之前告訴BBC中文，該患者是一名患有阿爾茨海默氏病的老人。

吳文娟說：「病人住在離海鮮市場四、五個公交站遠的地方，因為臥病在牀，所以他基本上沒有出門。」

她還說，接下來的幾天中有另外3人出現症狀，其中2人也未曾接觸海鮮市場。

不過，研究人員還發現，在疫情早期階段入院的41名確診患者中，有27人「曾與海鮮市場有接觸」。

根據世界衛生組織（WHO），肺炎疫情暴發是始於該海鮮市場，並可能在人類之間傳播之前，已經先從活體動物傳播給人類宿主，這是針對疫情最有可能之假設。

Image copyright Getty Images Image caption 科學家得出結論稱，這種新型埃博拉病毒的爆發始於一個人：一個來自幾內亞的兩歲男孩，後者判斷可能是在蝙蝠群聚的空心樹上玩耍時被感染的。

那麼，只要一個人就足以引發大規模的疫情爆發嗎？

根據世界衛生組織的數據，2014年至2016年在西非爆發的埃博拉疫情是自1976年首次發現該病毒以來最大的一次爆發。該病毒造成超過11,000人病逝，並感染了28,000多人。疫情在10個國家間蔓延兩年多，主要在非洲。但在美國、西班牙、英國和意大利也有確診病例。

科學家得出結論稱，這種新型埃博拉病毒的爆發始於一個人：一個來自幾內亞的兩歲男孩，根據判斷這位男孩可能是在蝙蝠群聚的空心樹上玩耍時被感染的。

科學家們與這男孩居住的村莊進行了一次探索，並進行採樣，也與當地人聊天，以進一步了解埃博拉疫情的來源，然後再發表調查結果。

傷寒瑪麗

但是，最著名的「零號病人」也許是瑪麗·馬倫（Mary Mallon），她因在1906年紐約爆發的傷寒疫情而獲得了「傷寒瑪麗」（Typhoid Mary）的綽號。

馬倫最初從愛爾蘭移民到美國，並開始為富人家工作，當廚師。在紐約的一些富裕家庭中出現傷寒病例之後，醫生將疫情追溯到了馬倫。在她工作的任何地方的家庭成員都開始出現傷寒症狀。

醫生稱她為健康的病毒帶原者：感染了某種疾病，但很少或沒有該疾病症狀。這意味著他們經常會繼續感染許多其他人。

現在，越來越多的證據表明，某些人在傳播病毒方面比起其他人更容傳播病毒給其他人。

馬倫是最早被記錄具有這種「能力」的人之一，被稱為「超級傳播者」。當時傷寒每年折磨數千名紐約人，死亡率為10％。

Image copyright Getty Images Image caption 最著名的「零號病人」也許是瑪麗·馬倫（Mary Mallon），她因在1906年紐約爆發的傷寒疫情而獲得了「傷寒瑪麗」的綽號。

污名化病患

但是「零號病人」這術語又被認為可能污名化病患。許多衛生專家反對確認誰是首例病人，原因是擔心這可能會散播錯誤的醫療信息，甚至讓讓患者遭受傷害。

譬如，一個著名的例子是一個被誤認為是愛滋病「零號病人」的男子。

加拿大的同性戀空服員加坦·杜加斯（Gaetan Dugas）是歷史上最被妖魔化的病人之一。杜加斯被認為在1980年代將HIV病毒傳播到美國而受到指摘。

但是30年後，科學家發現他不可能成為第一個病例患者。因為2016年的一項研究顯示，HIV病毒在1970年代初便已經從加勒比海地區傳播到美國。

奇特的是，正是在艾滋病流行期間，意外創建了「零號病人」一詞。

80年代初該調查該疾病在洛杉磯和舊金山的傳播時，美國疾病控制與預防中心（CDC）的研究人員使用英文字母「O」來指代「加利福尼亞州以外」的某個人。

其他研究人員錯誤地將字母解釋為數字0，因此零號患者這個用法隨即誕生。

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