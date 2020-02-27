白色污染：代替塑料的天然產品

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在對塑料製品的強烈抵制中，吸管和塑料袋可能首當其衝，但一次性塑料的真正問題在於我們的過度依賴。從運輸業到製造業再到食品服務業，塑料無處不在，要對抗這種「白色污染」，需要對材料本身進行徹底改變。

好在科學家、工程師和設計師們正將注意力轉移到生態友好型的替代品上——能創造可循環、低廢物生態系統的材料，例如液態木材、藻類絶緣材料，以及由玉米或土豆等植物澱粉發酵後製成的聚合物替代品。

這些替代品不僅僅能阻止塑料的增長趨勢，還能安全安置不斷增長的人口、抵消碳排放，並將營養物質輸送回土地。

岩棉

要將世界上最豐富的資源之一轉化為可利用且可持續的資源，需要點特殊魔法。岩棉來自岩漿冷卻後形成的天然岩漿岩，另一種原料是煉鋼的副產品熔渣。岩棉是將這兩種物質熔合在一起紡成纖維，有點像棉花糖。

與玻璃纖維絶緣體和泡沫塑料不同，岩棉可以被賦予獨特的性能，包括耐火性、聲學和熱學性能、防水性以及在極端天氣條件下的耐久性。玻璃纖維絶緣體由回收玻璃製成，而泡沫塑料是一種阻止熱傳遞的導電材料，通常用於閣樓、屋頂和狹小的空間內。

過去幾年，具有生態意識的建築師和設計師在尋找兼具成本效益和美感且更加可持續的建築材料，岩棉因此得到推崇。洛科威集團（Rockwool Group）是一家領先的岩棉隔熱產品製造商，在歐洲、北美和亞洲都有工廠。該公司已經幫助全球多個商業和工業建築安裝岩棉，包括倫敦O2體育館和香港機場。

隨著野火和洪水的頻率及嚴重程度不斷增加，岩棉也可能在自然災害中為房屋主人提供額外的安全保護。

菌絲體

蘑菇不僅僅給意大利餃子和肉醬（或是偶爾為之的迷幻冒險）增添風味，不久以後，樹上生長的真菌和森林地面上的傘菌可能會取代聚苯乙烯、保護包裝、絶緣材料、隔音材料、家具、水性材料，甚至皮革製品。

MycoWorks是一個由有創意的工程師、設計師和科學家組成的團隊，他們正致力於提取蘑菇的植物組織，並將其固化成新的結構，像處理橡膠或軟木等有機材料一樣來處理真菌。另一家位於紐約的公司喚情設計（Evocative Design）使用菌絲體作為黏合劑，用於粘合木板和阻燃包裝。

Image copyright Getty Images Image caption 塑料的天然替代品可以幫助扭轉海洋中塑料垃圾不斷增加的趨勢（Credit: Getty Images）

蘑菇由一種叫做菌絲的絲狀物組成。當生長條件合適時，專門產生孢子結構的子實體通常會突然生成，所謂的菌絲體產物很容易培養和發芽。

菌絲體幾乎可以生長在所有農業廢棄物中（如鋸末和開心果殼），蘑菇在這些媒介中生長，可以長成任何形狀，形成天然聚合物，像最強力的膠水一樣粘。在精確的溫度下烘烤真菌，可以穩定它們的惰性，確保蘑菇不會如雨後春筍一般突然再次發芽。雖然雞油菌、香菇和大褐菇可能比蘑菇醬更適合搭配披薩，但有一件事很明確：未來是真菌的。

尿液磚

水泥是混凝土的主要成分，所造成的二氧化碳排放量佔全球的5%。研究人員和工程師們正在努力開發低耗能的替代材料，包括用啤酒廠剩餘穀物製成的磚塊、仿古羅馬防波堤的混凝土材料（古羅馬人將石灰和火山岩混合成一種高度穩定的材料——灰漿——用來製造混凝土），以及用，呃，尿液製成的磚。

愛丁堡藝術學院（Edinburgh College of Art）的學生特林布（Peter Trimble）在畢業論文項目中有一部分是以可持續性模塊為主題設計展覽。幾乎是出於偶然，他創造了「生化石」：一種沙子 、營養素和尿素（一種人類尿液中的化學物質）的混合物。順便說一句，沙子是地球上最豐富的資源之一。

Image copyright Getty Images Image caption 古羅馬人用石灰和火山岩製造了經久耐用的灰漿，這種灰漿不會釋放溫室氣體（Credit: Getty Images）

特林布將細菌溶液注入充滿沙子的模具中，在一年裏進行了數百次實驗才找到了配方，令細菌能夠分解沙子、尿素和氯化鈣的混合物，形成一種膠水，將沙子分子牢固地粘在一起。

特林布的設計利用了製造微生物這一低能耗的生物手段，可以用來替代高能耗的生產方式。生化石不產生溫室氣體，原材料非常普遍。雖然它還不能像混凝土一樣堅固，但可以用來建造臨時建築和街道設施，成本較低。

至少，生化石已經引發了一場關於工業製造如何變得更具可持續性的討論，特別是在撒哈拉以南的非洲等等有沙子的發展中國家。

然而，這些生物磚也會對環境造成問題：令生物磚固化的細菌代謝過程也會將尿素轉化為氨，如果洩漏到環境中，會污染地下水。

更環保的刨花板

不管聽起來像什麼，刨花板（塑合板，蔗渣板）這種用木屑和樹脂製成的壓縮硬板在全世界的家具和櫥櫃中都廣泛使用，但並不是一種綠色材料。粘合刨花板木纖維的膠水一般含有甲醛——一種無色、易燃、氣味強烈的化學物質，已知會刺激呼吸道和致癌。這意味著你從宜家買的人造板架子正在悄悄地向空氣中「釋放」有毒物質。

綠色NU公司（NU Green）發明了一種名為「單板」（Uniboard）的材料，100%由回收的木質纖維製成。單板不僅節約樹木，避免了垃圾填埋，所產生的溫室氣體也比傳統刨花板少得多，而且不含有毒物質。這是因為單板率先使用了玉米秸稈和啤酒花等可再生纖維，而且使用了不添加甲醛的樹脂來代替膠水。

Image copyright Getty Images Image caption 刨花板中含有的膠水會滲出有毒的甲醛氣體（Credit: Getty Images）

眾所周知，生產塑料所需的石油開採會對環境造成毀滅性影響，對塑料的處理影響更嚴重：塑料中所含的有毒化學物質經常滲入食品、飲料和地下水。

令人震驚的是，回收僅僅減緩了塑料被運往垃圾堆填場或海洋的速度，塑料只是被分解得越來越小，但永遠無法完全生物降解。一些報告預測，到2030年將有1.11億公噸的塑料流入垃圾堆填場和海洋。回收是正確的一步，但要真正扭轉趨勢實現可持續的未來，我們需要尋找塑料的替代品和可再生資源。

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