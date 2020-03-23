印度老虎吃人 該保護老虎還是保護人？

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到上午11點鐘, 格帕瑪‧納雅卡（Gopamma Nayaka）知道可能大事不好。她的丈夫哈努曼塔（Hanumantha）出外拾柴火，本應該在一小時前就回到家。

格帕瑪派人去找她的兒子，兒子組織了一個搜尋隊，到邦迪普爾老虎保護區（Bandipur Tiger Reserve）找他的父親。這個在他家附近的動物保護區位於印度西南部一個國家公園內。走進森林僅幾公尺，搜尋者就發現了哈努曼塔被吃掉一半的屍體，吃掉他的老虎還仍然蹲坐在屍體旁邊。

格帕瑪的丈夫被老虎殺死後，悲傷難抑，而且她經濟頓失支柱，生活陷入困境。兒子不得不從大學輟學，回家來養活母親。格帕瑪說：「我丈夫在世時，我的生活要好很多。我的長子本來可以唸書求學，但是現在我的兩個兒子都得工作。我無所保障，無人可以依靠。」

但格帕瑪對殺死她丈夫的老虎卻無怨無恨。像許多印度教徒一樣，她認為人類是由萬物組成的複雜生命網絡的其中一員，每個生物都有平等的生存權利。她也不擔心印度的老虎數量正在增加。她說，她丈夫之死與政府試圖拯救老虎無關，「這是我的宿命。」

Image copyright Rachel Nuwer Image caption 格帕瑪手拿丈夫的相片，身旁是她的兩個兒子、女兒和叔叔（Credit: Rachel Nuwer）

與可能吃人的野獸共存於同一土地，印度農民對此的接受忍耐度很高，這在全世界上可能是獨一無二的。最近才退休的野生動物保護協會（Wildlife Conservation Society）食肉類生物學家、老虎研究的權威專家烏拉斯‧卡蘭西（Ullas Karanth）說：「你不可能在其他文化類型中看到這種現象。如果虎吃人這種事發生在美國蒙大拿或巴西，他們第二天就會把一切都乾掉。」

自己活也讓他人活的寬容人生觀也是印度能成為世界上最大老虎家園的文化基礎。這個國家擁有的老虎棲息地僅佔全球的25%，但卻擁有全球現存野生老虎的70%，約3000頭左右。

然而，印度的成功不是沒有代價。雖然老虎數量增加，但印度的老虎保護區面積並沒有隨之等同擴大，這迫使一些大型貓科動物闖入人類生活地區覓食求生，殺死牲畜，有時還會吃人。

其實虎吃人事件與大象殺人相比之下要少很多，死於老虎的每年約有40至50人，而被大象殺死的則約有350人。不過大象殺人事件通常被認為如同車禍，是偶然發生的事情，人們處之泰然，但老虎吃人卻會觸動人內心一種原始的恐懼，如果無法杜絶，可能會使得鄉村社區的寬容達到極限程度。在許多地方，傳統的寬容文化開始瓦解，導致了民眾暴亂和捕殺老虎。

而且不是每只老虎都會吃人，有些老虎甚至不會接近人類。至今也無老虎攻擊人類事件的確切數字，但卡蘭西猜測，這種猛獸每年可能有10到15頭會以人類為獵物。

Image copyright Getty Images Image caption 大多數老虎不會以人類為獵物，在印度每年只有10到15頭會捕食人類（Credit: Getty Images）

然而，當真的發生老虎攻擊人類時，卡蘭西和其他專家認為，維持人虎之間的和平最可靠方法是在食人老虎再次吃人之前就把這些老虎乾掉。卡蘭西說：「如果你想要大量的老虎，就要有所取捨，你不能讓農村裏的每個人都因為一隻動物吃人而反對全體老虎。」

上述觀點也反映在印度的法律中。印度法律規定，出於公共安全的考慮，野生動物保護負責人和高級聯邦官員可以下令射殺老虎。印度國家老虎保護管理局的副局長阿魯普‧庫馬爾‧納雅克（Anup Kumar Nayak）說：「如果某只老虎真的要吃人，我們必須按照一個非常明確的標凖操作程序來對付這只吃人的老虎。」

但在印度擁有強大政治影響力，位于城市的動物權利組織並不這麼認為。許多活動人士認為，不管某只老虎據說吃了多少人，都只應該把吃人老虎捕獲後關起來，轉移他處再釋放到野外，或者乾脆不管。那格浦爾（Nagpur）的醫生、野生動物權益活動家傑里爾·巴納特（Jerryl Banait）說：「我認為自己是無聲動物的代言人，你不能因為動物不能表達自己，就對動物施加暴行和不公正。」

但是，卡蘭西說，巴納特和其他人呼籲採取避免殺虎的各項措施，其中沒有一項可以解決如何對付跟蹤和殺害人類的老虎。他接著說，人虎之間的衝突問題變成了「政治足球」，政府在各方的壓力下仍在扯皮，而食人老虎則繼續吃人，逍遙法外。但受害的村民最終會自行了結，不僅捕殺涉嫌吃人的老虎，而是將目標鎖定在他們村莊附近的所有老虎。因此村民開始把印度的林業部門視為敵人，將生態和動物保育視為是與他們的權益作對。

情形演變到此，最好的結果是，老虎的數量不減但也不增。在最壞的情況下，村民會大規模報復殺戮，結果就會使得老虎這個物種遭到近似滅絶的災難。

卡蘭西說，印度要想繼續成為保育老虎的成功典範，就必須認識到這樣一個事實：對一個物種最有利的事並非一定有利於這個物種的某一隻老虎，尤其是某一隻吃人的老虎。換句話說，今天地球上老虎這個物種在未來還能否存在下去，在很大程度上端賴於能否說服印度人，為了這個物種的繁榮昌盛，吃人的老虎必須被處死。他說，人類「沒有別的辦法」。

成功的代價

沒有人知道歷史上在印度各種大自然生態中曾經倘佯著多少老虎，但這些大型貓科動物肯定不止成百上千，而應該是成千上萬隻。幾百年前，隨著獵槍和鋼製捕獸器的出現，老虎數量開始下降。老虎是富人狩獵消遣的目標，也是窮人為獲得獎賞的獵殺對象。一位歷史學家統計，在1875年至1925年間印度一共捕殺了8萬多只這種大型貓科動物。狩獵也消滅了老虎的獵物，使老虎這個物種受到雙重衝擊。

Image copyright Getty Images Image caption 英王喬治五世1912年訪問印度期間在一次狩獵後展示他的捕殺成果。從1875年到1925年印度共有8萬多只老虎被捕殺（Credit: Getty Images）

到20世紀中葉，印度的亞洲獵豹和幾乎所有的亞洲獅都因過度捕獵而滅絶。要不是印度總理甘地夫人（Indira Gandhi）在1971年宣佈狩獵為非法，印度的老虎可能也會從此絶跡。有時被稱為「印度最偉大的野生動物拯救者」的甘地夫人加強了野生動物立法，並建立了動物保護區，及成立保護老虎機構。

卡蘭西的女兒克里西·卡蘭西（Krithi Karanth）是班加羅爾一個非盈利組織「野生動物研究中心」的首席生態保育科學家。她說：「這大約發生在雷切爾·卡森和歐洲類似環保運動的時期，這一環保浪潮也席捲了印度。人們開始意識到，大自然遇到了麻煩，我們不能像以往那樣繼續下去。」雷切爾‧卡森（Rachel Carson）是美國海洋生物學家，她的名著《寂靜的春天》1962年發表後推動了美國和全球生態環保事業。

Image copyright Getty Images Image caption 印度總理甘地夫人1971年在一次民眾集會上發表演講。同年她頒布法令，禁止狩獵（Credit: Getty Images）

但老虎數量並沒有因狩獵非法化而立即反彈。現年70歲的卡蘭西，在上世紀80年代從工程領域轉行到環保事業時，那時在印度叢林中倘佯的老虎大約還有2500隻。對大型食肉動物一直情有獨鍾的卡蘭西決定他的事業重點應是致力於恢復本國老虎的數量，計算印度還剩多少老虎是第一步。1991年，他發明了一種新穎而又凖確的計數方法，利用相機陷阱來識別每只老虎身上獨特的條紋圖案。然而，他發現老虎分佈密度差異很大，有的每100平方公里不到1隻，有的多達15隻，他感到困惑不解。

他懷疑，原因可能是由於偷獵造成老虎的獵物過低所致。他的預感被證明是正確的。他最終證實，現在一隻老虎每年只殺死約50隻獵物，但實際老虎需要至少獵殺500隻獵物才能維持生存。卡蘭西大量查閲舊狩獵期刊、動物標本和土地使用記錄後估計，在100年的時間裏，老虎在印度67%的地區絶跡，老虎的許多獵物種類，包括鹿和白鹿（世界上最大的動物），數量也同樣減少。她說：「唯一沒有陷入困境的物種是野豬」。換句話說，印度的老虎因為沒有足夠的食物其數量無法增加。

Image copyright Getty Images Image caption 這只母老虎成功獵殺了一隻鹿，呼叫其幼虎來飽餐一頓（Credit: Getty Images）

從20世紀90年代開始，卡蘭西開始推動以科學為基礎的老虎保育管理，特別強調要保護老虎賴以為生的獵物。他與其他人合作，協助受保護地區內的村莊在政府資助下自願搬遷到保護區外。由於中國傳統中醫認為，老虎身體很多部位，如虎骨、虎鞭都可以入藥，因此中國對老虎的市場需求不斷增長，也導致印度偷獵老虎的個案行為開始激增。卡蘭西的計數方法揭示了問題的嚴重性，他與官員們一起制定了有效的反偷獵計劃。

由於這些和其他措施，印度老虎的數量開始增長。例如，印度西南部的大馬萊納德（Malenad）地區的荒野現在有400隻老虎，是卡蘭西25年前開始在那裏工作時的四倍多。格帕瑪的丈夫被虎所殺的邦迪普爾老虎保護區就屬於這個地區。

然而，隨著老虎數量的攀升，老虎之間的生存衝突變得不可避免。生存競爭和領地爭奪使某些類老虎離開保護區，尤其是那些想要建立自己領地的年輕老虎和迫切需要覓食的受傷或年老的老虎。在這種情況下，大多數離開保護區的老虎會捕食人類牲畜，也有少數老虎會吃人。

卡蘭西說：「老虎通常害怕人類，但當它們發現人類實際很脆弱，就會突然失去這種恐懼，意識到捕殺這些沒有尾巴的大猴子易如反掌。」

獵殺瀕危物種聽起來有悖常理，但卡蘭西和其他專家認為，如果某只老虎習慣了吃人，除掉這個別的老虎是確保老虎這個物種的整體得到保護的唯一選擇。他們說，就像修剪枯枝一樣，失去一些有問題的個體對整個群體沒有負面影響。健康的老虎種群每年的死亡率為15-20%，繁殖率與家貓相似，老病的老虎死亡很快就會被新生的老虎取代。由於慣於吃人的老虎較少，在這種制度下，需要捕殺的老虎無非20來只左右而已。

然而，一些動物保護主義者認為，大自然中的野生老虎數量實在太少，一隻都不能殺。還有的站在道德的立場上陳述自己的觀點。去年，印度一名推特用戶在一隻食人虎被殺後在推特上寫道：「恭喜人類，又殺害了一隻老虎，又一個物種瀕臨滅絶。」另一位推友則哀嘆道：「我們生活在一個殘酷的社會，可憐的動物被宰殺，人類不願捕捉它們來顯示其仁愛。」

Image copyright Getty Images Image caption 2018年熱愛動物的人士抗議殺害老虎。一些抗議者的理由是，由於野外的老虎數量極之微小，因此即或某只老虎吃了人也不能被處死（Credit: Getty Images）

巴納特認為，如果某些老虎已確實證明會吃人，在窮盡一切拯救老虎的辦法後，應該將這些老虎處死。他說：「我是一名醫生，我的首要職責是保護人類。」但是，他為最終界定是否為吃人老虎定了很高的標凖，例如，要經過DNA的分析比對，確定某只老虎曾多次吃人，這只老虎才可定性為應該處死的吃人虎。他說，只一次吃人或偶爾吃人，可能是偶然事件，或人虎偶然遭遇的結果，而不是老虎蓄意攻擊人類。不過，卡蘭西指出，收集DNA證據需要一定的技能，而這並非是印度農村能具備的技能，而實際只需法醫和生態學證據就足以指出某只老虎應該被處死。卡蘭西最後說，必須首先考慮人類的公共安全，「這不是辛普森殺妻案的審判，不能認為在老虎被定有罪之前，先假定其是無辜的。」

如果政府不能及時提供解決方案，當地村民將自行設發除掉老虎。他們可能毒死村莊附近的所有老虎，或者設陷阱誘捕然後打死。據印度野生動物信託基金會野生動物犯罪控制部門負責人約瑟‧路易斯（Jose Louies）稱，職業偷獵者也會利用這種情況。因為銷往中國的虎骨、虎爪、虎牙、虎鞭和虎皮在黑市上賣得很貴，所以偷獵者很樂意為印度農村人解決這些會吃人的猛獸。

路易斯說：「那些家裏牲畜被老虎吃掉的農民，肯定會僱傭偷獵者殺虎。偷獵者還可以花錢讓村民默許他們來解決老虎，從中獲利。」

如果形勢惡化，老虎不斷傷害人畜，就會引爆農民因經濟和社會挫折而醞釀多年的憤怒。村民開始反對動物保育工作，就會發生暴力事件。有些暴力事件是由偷伐木材或偷獵野生動物的罪犯煽動的，希望以此削弱森林部門對國家公園的監管。森林副管理員普瓦伊哈（Poovaihah）說：「我更害怕的是暴徒，而不是老虎。全班男人，有些人喝醉了，所有人都怒氣衝天。他們知道我們正在設法捕獲這只老虎，但他們仍然想攻擊我們。」普瓦伊哈有次與暴徒發生衝突後受傷住進醫院。

Image copyright Getty Images Image caption 有人擔心，要是不阻止老虎吃人，像兒童撐老虎這樣的動物保育計劃就無法推動（Credit: Getty Images）

例如，2013年，印度西南部一位農民西瓦馬拉帕‧巴沙帕（Shivamallappa Basappa）在卡納塔克邦（Karnataka State）的邦迪普爾老虎保護區（Bandipur Tiger Reserve）邊緣放牛時被老虎殺死，被吃掉了身體一部分。他是短短兩周內第三個老虎受害者。許多人已經到了崩潰的邊緣，事發後立刻聚集起大約200人的暴民攻擊當地森林部門。當政府增援人士在凌晨一點到達時，人群已經燒燬了森林部門的總部，並點燃了一輛政府吉普車。

死者的一位親戚沙塔穆爾蒂·德瓦帕（Shanthamurthy Devappa）說他本人沒有參加暴動，但一樣憤怒不已，「我們在這裏生活了60年，從頭到尾，我們一直受到這些野獸的干擾，未得到過片刻的安寧。我們不斷受到野獸的攻擊和騷擾，為此我們很生氣。這是多年積累的憤怒。」

為老虎安妮伸張正義（#JusticeForAvni）

或許沒有任何一個個案像母虎T-1（也被稱為老虎安妮Avni）的故事更能說明處置殺人虎問題是如何的棘手。在經歷了兩年的瘋狂殺戮之後，2018年11月T-1成為了頭條新聞。母虎T1的戲劇性故事終於了結時，至少已有13人喪生，數千人一度生活在驚恐中。

Image copyright Getty Images Image caption 示威者高舉老虎T-1的照片為這只母虎請願，要求救她一命（Credit: Getty Images）

2015年，T-1開始出現在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra State）的潘達哈瓦（Pandarkhawa）野外的相機陷阱中。這是印度中部一個地勢起伏平緩，草原、農田和森林交錯的原野。T-1在此獵食家畜，並很快殺死了她的第一個人類獵物，一名60歲的婦女被發現死在她的田地裏，背部有很深的抓痕。三個月後，T-1再次殺了一個人，接著在第二天又殺了一個。

由於擔心在印度城市裏會引起反彈，該地區的野生動物保護負責人髮佈了一項命令，要求抓捕T-1，但不能殺死她。印度擁有一個日益壯大的動物權利運動，正如卡蘭西所描述的那樣，這是「西方動物權益主義疊加在印度精神之上的一個極端版本」。這場運動興起於20世紀90年代，當時城市地區的財富不斷增加，用卡蘭西的話來說，「3億人突然有了更多的時間思考謀生以外的事情。」

巴納特對野生動物的熱愛是童年時期隨醫生父母下鄉給人治病時受父母教誨而養成。他對這一運動有不同的定義，「我們正在盡最大努力，把我們的聲音傳達給政府，讓他們能夠聽見。政府應該為動物提供更多的安全和尊嚴。」

即使當局成功地活捉了一隻吃人的老虎，接著就會面臨如何處置的棘手難題。把吃人虎轉移到另一個森林野放只是把問題轉移到他處。例如，2014年，政府官員和業餘博物學家在巴德拉老虎保護區（Bhadra Tiger Reserve）附近捕獲了一隻年輕的食人虎，不顧卡蘭西的建議，將其放生到280公里（174英里）外的森林裏。結果三周後，老虎在接連襲擊農民牲畜後，殺死了一名孕婦。

至於圈養被捕獲的老虎也有問題，印度的動物園早已獸滿為患，其他設施也很匱乏，所有這些都預示著曾經在野外自由捕食的老虎一旦圈養，餘生將慘淡度日。馬哈拉施特拉邦非盈利組織老虎研究與保護信託基金會（Tiger Research and Conservation Trust）的聯合創始人普南姆·H·丹瓦蒂（Poonam H. Dhanwatey）說：「任何了解野生動物和老虎的人都知道，他們無法忍心看到老虎被圈養在籠子裏。你會給老虎的生活質量如何？你剝奪老虎的自由，把他們關進小籠子，這樣做公平嗎？」

Image copyright Getty Images Image caption 一些生物學家認為，圈養T-1這樣的成年老虎不是可取的解決方法（Credit: Getty Images）

然而，T-1似乎特別善於逃過追捕。她不會受陷阱的誘餌所惑，也能躲避派到森林裏的搜捕隊。在T-1第七次殺人之後，這次受害者是一個20歲的男人，當地村莊不再信任政府，他們的忍耐已到極限。村民禁止官員進入他們的村莊，甚至不准官員來檢查受害者的屍體。一群暴徒還毆打了幾名森林警衛。

如果不是馬哈拉施特拉邦森林部門的森林副管理員阿布哈娜‧馬赫西瓦納（Abharna Maheshwaram）的努力，暴力可能會進一步惡化。她有一種直覺，女性官員應該比男性官員更善於維持和平，所以她派了18名女性同事穿著便服前往受害人的村莊。贏得當地婦女的信任後，她們才公開了自己森林守衛的身份。這個策略奏效，村莊恢復對森林部門的信任，再次與官員合作。

阿布哈娜說：「我從老虎T-1吃人事件學到的一件事是，無論何時發生人與動物的衝突，這不僅與動物有關，也與你所工作的鄉村有關。我個人認為，讓村民參與是解決這個國家環境保護問題的辦法。」

然而，在地方一級取得的進展卻在全印度的城市受到了阻礙，因為此時印度各城市正在展開一場關懷T-1命運的法律、政治和社會方面的鬥爭。2018年2月，孟買高等法院維持了射殺T-1的法律命令，此時據稱已有9人死於這個殺人母虎。當局使用熱成像無人機、獵狗和滑翔傘等各種手段欲抓捕T-1，但活捉的努力變得越來越無望。而這時，T-1已當了母親，她的兩個幼崽加入她捕食的行動。

到8月，T-1在24天內的時間再奪去了3人的生命。這時政府發佈了一項新命令，要求捕獲T-1及其幼虎，如捕獲失敗，即可射殺，但巴納特遞狀向印度最高法院尋求干預。巴納特說：「當你要對一隻動物執行死刑時，必須有正當的法律依據。」

Image copyright Getty Images Image caption 殺死13個人的老虎T-1於2018年11月被射殺, 然後送往格瑞瓦達動物拯救中心驗屍（Credit: Getty Images）

卡蘭西說，久捕不獲的混亂促使政府決定允許一位私家獵人沙法特·阿里·汗（Shafath Ali Khan）參與抓捕。這位獵人的兒子阿斯加爾·阿里·汗（Asghar Ali Khan）也跟隨而來，但被禁止參加獵捕。卡蘭西說，阿里‧汗父子和其他十幾位自稱「王公」的富豪，都是職業獵人，以他們精凖的射擊技能常受僱於政府捕捉闖出大禍的猛獸，但他們參與政府下令的捕作行動被媒體大幅報道後，使得動物權益維護者更為憤怒，也使得地方官員的權威受到傷害。卡蘭西說：「我們有8萬名森林衛士，其中不少都是優秀的射手，完全沒有必要找來這些追名逐利的家伙。」

11月2日，阿里‧汗的兒子阿斯加爾（Asghar）在吃完晚飯的時候接到一個電話，說在附近的路上看到了一隻老虎。沒有通知他父親的政府同僚，阿斯加爾和幾名同事抓起槍就衝了出去。他們坐在車中很快發現了T-1，因她的側面有一個明顯的「三叉戟」虎紋標記。根據被廣泛報道的阿斯加爾之說法，他的一個同事先用麻醉鏢槍射中這只老虎，但被若怒的大貓向車子撲了上去。當時阿斯加爾坐在車裏，據稱是出於自衛，他用步槍向T-1開火。母虎迅即喪命。

巴納特說：「這個獵人一直想的就是殺了她，不是捕獲。他破壞了整個行動。他們殺害安妮過程不合程序，有許多違規和違法之處。」

T-1之死引發了非常不同的反應。在馬哈拉施特拉邦，村民燃放鞭炮慶祝，但在城市，抗議者舉行燭光哀悼。政治家、動物權利活動家、甘地夫人之子的遺孀馬尼卡·甘地在推特上向她的20萬名追隨者表示，安妮已被「殘忍殺害」，她的遇害「顯然是非法的」。她在自己的帖子上貼上了廣受歡迎的「為老虎安妮伸張正義」（#JusticeForAvni）的主題標籤，不過馬尼卡‧甘地拒絶了這個故事的採訪請求。

Image copyright Getty Images Image caption 抗議者手持燭光哀悼T-1，即老虎安妮（Credit: Getty Images）

動物權益維護者隨即開始指責阿里‧汗父子篡改證據，並質疑T-1是否真的被激怒而攻擊阿斯加爾的越野車，因為這對老虎來說是一種反常的行為，因為麻醉槍射出的飛鏢，對老虎來說就像被輕微的蜜蜂蜇刺了一樣。隨後，對老虎傷口的法醫分析證實，這只老虎很可能是在過馬路時從側面被射殺斃命，而不是在撲向汽車時正面中彈。而且還發現在老虎大腿上找到的麻醉飛鏢似乎也是被射殺後補上的。但最終，沒有人受到懲罰。

T-1的故事登上了世界各地的新聞頭條，但正如卡蘭西所指出的，印度有許多老虎案例「同樣荒謬，同樣滑稽，同樣悲慘」。他說，如果政府一開始就直接下命射殺，那麼以慘敗收場的整件事和許多為此付出的生命本來是可以避免的。

從3000到15000隻

除掉食人虎是保持社會寬容對待老虎的最重要因素，但這不是唯一的要求。印度還需要確保受害家庭迅速得到補償。政府規定老虎受害者的親屬可以得到賠償50萬盧比（約7200美元/ 5580英鎊），被老虎殺死的牲畜也可以得到補償。但實際上受害農民並非都能得到賠償。

格帕瑪說，丈夫被老虎殺死後，她尋求幫助的一位下級官員向她保證，她會得到賠償，但「我太天真了，竟然相信了他。」一位高級官員很快出面反駁說，因為她的丈夫是非法進入森林被殺，她根本不會得到任何賠償。走投無路之下，格帕瑪借了一筆年利率高達60%的高利貸。她說：「我本來希望能得到一些補償，但因為我窮，我接受了自己的命運。我感到完全無能為力。」

Image copyright Rachel Nuwer Image caption 格帕瑪的村莊位於納伽霍爾國家公園和一個老虎保護區的邊緣地區（Credit: Rachel Nuwer）

對於一個年收入只有700美元（542英鎊）左右的家庭來說，牲畜被老虎吃掉可能是毀滅性的，而且老虎攻擊家畜比吃人事件更為普遍。然而，克里西·卡蘭西對印度西高止山脈地區1370個村莊的調查發現，只有31%的受害人因人類與野生動物衝突造成損失而獲得賠償。在採訪中，她了解到，受害家庭要疲於應付令人困惑的繁瑣文書，也沒有時間或方法多次前往當地政府辦公室申請賠償。甚至有些人還被故意拒絶或被索賄。克里西·卡蘭西說：「體制內有腐敗問題，人們受到官僚主義的刁難。」

2015年，克里西和她野生動物研究中心的同事們推出了一項名為WildSeve的服務，專幫助受老虎之害的家庭與政府機關協調聯絡。虎害事件發生後，人們可撥打WildSeve的免費電話報告，隨即就會有檢查員到場用一個開源的移動數據包記錄此個案，並負責有關文書工作。WildSeve現在為600個村莊的50萬人提供服務，已經為他們提交了超過14000個賠償申請。過去處理一項索賠申請平均需要277天，但現在在60天內就可以獲得賠償。

WildSeve還提供許多其他服務，比如為家中牲畜反覆遭到老虎攻擊的農戶提供建造防虎棚的材料。去年WildSeve還開展了向3000名兒童進行野生動物教育的計劃。克里西說：「我是個超級樂觀主義者。幫助野生動物切實可行的干預措施還需要很長時間才能見效。」

雖然克里西的WilSeve計劃發展快速，收效很大，但目前仍局限於卡納塔克邦的一小部分地區。在印度全國和卡納塔克邦的其他地區，人虎之間的衝突還在繼續引發農民的憤怒不滿。農民開始對增加老虎數量的想法十分抗拒。不過克里西和她的父親相信，還有時間改變這個趨勢，只要印度全國決心真正重視老虎這個物種的生存，老虎數量甚至有希望恢復到過往較高的水平。

卡蘭西根據政府的調查結果，計算出印度現有30萬平方公里的土地可作為老虎的棲息地，但實際劃出給老虎的棲息地面積只佔到這個30萬平方公里的10%到15%，在過去的20年裏，老虎的數量穩定在3000隻左右，無增無減。這一老虎數量的增長軌跡與7月份政府發表的一份新聞稿有出入。印度政府聲稱，自2006年以來，該國老虎數量每年增長6%。國家老虎保護管理局的納雅克（Nayak）說：「儘管印度是一個發展中國家，面臨這樣艱巨的保育任務，但我們的工作做得非常出色，2006年以來一直在穩步增長。」

Image copyright Getty Images Image caption 印度現有30萬平方公里土地可供老虎生養不息，但現在老虎實際棲息土地面積僅佔此數的10%到15%（Credit: Getty Images）

然而，卡蘭西稱政府的調查發現使用的方法「存在嚴重缺陷」。他補充說，政府在過去15年一直阻止外部對其數據和分析做科學審查。發表在《保護科學與實踐》（Conservation Sciencand Practice）期刊2019年11月號上的一篇論文其結論也說，印度政府的老虎監測計劃「缺乏透明」，因而「不可靠」，其監察結果「沒有可靠的科學證據支持」。

但納雅克反駁說，政府使用的方法是合理的，「很多人參與了這個過程」，還包括來自美國、英國和澳大利亞的三名外國專家，「他們已經檢查了所有方面的資料，並說，是的，我們做得很好。」

美國地質調查局退休科學家詹姆斯·尼科爾斯（James Nichols）的專長是研究動物的種群動態和管理，他與卡蘭西合作25年，設計了一套老虎抽樣調查的方法。他同意卡蘭西之說，認為印度政府用於調查老虎的原始數據和方法細節，都應該公之於眾，讓專精於科學方法的專家予以審查。

因此，卡蘭西說，儘管「印度在老虎問題上比其他任何國家做得都多，做得都好得多」，但他相信，實際情況並不像政客們讓公眾相信的那樣樂觀。「我們還沒有充分發揮潛力。」

他接著說，印度正處在一個十字路口，可以無所作為，滿足於有限而且數量很小的現有老虎頭數，也可以力爭成為全球最令人震驚的野生動物成功保育國家之一，讓老虎的數量增長到1萬隻，甚至1.5萬隻。印度有實現這一夢想所需的資金，而且隨著越來越多的人選擇從農村移民城市，印度也有容納這麼多老虎的空間。

然而，就目前而言，這還不是印度政府的目標。納雅克說：「我認為老虎的數量還會增加，但目前很難預測會增加到什麼程度。我們有2900隻老虎，而且數量還在增加，但在印度某些地區，老虎會誤闖入人類聚居的鄉村地區，造成很多問題，我們仍然有很多挑戰。」

印度是全球世界生物多樣性最豐富的國家之一，但只劃出了不到5%的土地供野生動物生養繁殖，而美國和中國則劃出了15%的土地。對此問題，印度環境森林和氣候變化部長普拉卡什‧雅瓦德卡爾（Prakash Javadekar）沒有回復記者的採訪請求。

卡蘭西質疑政府是否有政治意願實現其保育動物的承諾。雖然現實令人沮喪，但他指出，印度的過去證明，事情可以迅速和出乎意料地向好的方向發展。

他說：「20世紀70年代，當我看到最後一批老虎被射殺和展示於眾時，我絶對沒有想到印度會再次出現野生老虎。這些事情是階段性地發展。突然之間，有些事情會發生變化，而當出現變化之時，很多事情的發展都有利於我們。」

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