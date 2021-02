從撬動地球到太空大炮 人類未來可能建造的「超級工程」 是什麼?

從那時起,每當一個物理定律被揭示為普遍存在時,下一步自然就是將其擴展並探索理論結果。牛頓發現描述地球引力的定律同時適用於蘋果和月球。因此,早在太空旅行成為現實很久之前,他就指出,從原則上講,超級大炮可以按比例放大,以推動衛星進入地球軌道。這個想法後來在1865年的科幻小說《從地球到月球》(From The Earth to The Moon)中得到了描述。