健康與環境：保護大自然的人權

凱蒂·齊默（Katarina Zimmer）

BBC Future

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些法律學者認為，在不斷惡化的全球環境危機中，健康環境權是保護自然世界的重要法律途徑。

世界上有100多部憲法通過了一項享有健康環境的人權，這往往成為保護自然界的有力工具。

哥斯達黎加有一項最重要的環保承諾，其背後的歷史讀起來就像法律童話。這個承諾始於大約30年前，一個小男孩想阻止他所在社區遭受污染，最終成就了憲法改革。這個男孩的努力至今仍在起作用。

1992年，在首都聖何塞（San José）附近的小鎮上，一條溪流蜿蜒流過。如果沒有適當的廢物管理系統，當地人就會把垃圾扔進河裏，令垃圾堆積在河岸上。當時10歲的卡洛斯·羅伯托（Carlos Roberto Mejía Chacón）對這種情況感到沮喪，在家人的幫助下，他向哥斯達黎加憲法法庭起訴當地市政當局。他認為，把河流當做垃圾場侵犯了環境的人權，這項人權本應需要合適的生活條件和受到保護的清潔水道。

一年後，商會開始支持羅伯托，並命令市政當局清理垃圾，妥善管理居民的垃圾。這一想法也得到更深層的認可。法官們認為，清潔和健康的環境是人類生活的基礎，平衡的生態系統、生物多樣性和人類賴以生存的自然要素也是如此。如同食物、工作、住房和教育一樣，一個全面、健康的環境也應被視為一項人權。

當時參與立法過程的律師科爾德羅（Patricia Madrigal Cordero）回憶，這項令人矚目的結論不僅為全國法院樹立了新的法律標凖，還在1994年憲法改革期間刺激了將享有健康環境的人權納入哥斯達黎加法律的決定。 從那以來，憲法權利一直指導著哥斯達黎加許多廣受讚譽（儘管遠非完美）的環境政策，並在該國的地貌和文化中產生了反響。 科爾德羅說：「如果我們不建立人權與環境之間的關係，哥斯達黎加就會有所不同。」

圖像來源，Katarina Zimmer / BBC 圖像加註文字， 南方引領了將人權帶入健康環境的道路（黃色標識為在憲法中承認有健康環境權的國家）。

享有健康環境（包括清潔和平衡的生態系統、豐富的生物多樣性和穩定的氣候）的人權表明，根據聯繫人類福祉和自然世界的大量科學證據，自然是有尊嚴的人類生存的基石。人類依賴繁榮的生態系統，這些生態系統清潔了水和空氣，產生了海產品和傳粉昆蟲，並吸收了溫室氣體。從法律上承認這種聯繫可以極大地加強人權。

科爾德羅指出，權利為保護自然本身提供了強大的基礎，這同樣重要。在日益惡化的全球環境危機中，一些法律學者認為，享有健康環境的權利是保護自然世界的重要法律途徑，它既鼓勵政府通過更強有力的環境法律，也允許法院追究違法者的責任。特別是當這些權利被寫入憲法時，許多司法系統會認真對待，而且很難撤銷，從而形成了一股持久的力量，將利益與保護自然相抗衡。

但是，儘管在自然給人類帶來的好處這一問題上有明確的科學共識，但在世界各地，自然作為一項人權的發展卻存在著明顯的不一致。今天，許多拉丁美洲國家正在向前推進這一人權，而歐洲和北美有些落後。

自1972年斯德哥爾摩宣言（由第一次主要環境會議產生）首次提到這項權利以來，大約110個國家從憲法上承認了它。儘管其影響在全球範圍內各不相同，但它在許多國家（如哥斯達黎加、哥倫比亞和南非）建立了強大的屏障，抵禦日益加劇的環境破壞浪潮，越來越多的國家看來即將效仿。

當然，承認權利「並不是我們能用來解決所有挑戰的魔杖」，被任命為聯合國人權和環境問題特別報告員的環境律師大衛·博伊德（David Boyd）說。「這能催化更好的行動。」

博伊德的一些研究發現，那些在其憲法中享有健康環境權利或其他環境規定的國家，一般都傾向於制定更強有力的環境政策。根據賓夕法尼亞印第安納大學（Indiana University of Pennsylvania）經濟學家克里斯•傑福茲（Chris Jeffords）的研究，這些國家也更有可能在可持續發展指標上得分更高。傑福茲說，也就是說，很難分析出因果關係——是權利本身導致了這些利益，還是環保進步的國家更有可能採用這些權利？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉丁美洲的許多國家都採用了該權利，而歐洲和北美的國家則較慢。

在哥斯達黎加，答案似乎兩者兼有。曾在2014年至2018年擔任哥斯達黎加環境和能源部副部長的科爾德羅表示，儘管該國早在1994年之前就開始實施環境政策和立法項目，但自憲法權利正式引入以來，環境保護變得更加有力。除了98%的能源來自可再生資源外，哥斯達黎加還保護了四分之一的土地，讓它們成為國家公園或保護區，並在大片曾經退化的土地上重新造林。

科爾德羅說，多年來，該國憲法法庭審理了數百起涉及該權利的案件，經常發現違反該權利的情況。法院裁定，殺害瀕危的綠海龜和砍伐高山杏樹都是違憲的，而這種樹是被極度瀕危的大綠金剛鸚鵡所使用的。這兩種做法實際上都是違法的。該國暫停石油勘探和露天開採也可以追溯到對健康環境權的訴訟，科爾德羅補充道。

法庭上的王牌

紐約大學（New York University）的國際人權和環境法專家羅德里格斯-加拉維托（César Rodríguez-Garavito）表示，類似案件也發生在其他許多支持右派的拉美國家，如哥倫比亞、阿根廷、秘魯和厄瓜多爾。

羅德里格斯-加拉維托說，在那裏，這些法律也塑造了記者構建環境問題的方式（人們有權這樣做，而不僅僅是政策考慮）並且賦予了社會正義運動動員公眾的權力，這本身就可以威懾潛在的違反者。在法庭上，人權就像一張王牌，會對經濟自由等其他考慮因素產生更有力的法律論據。在哥倫比亞等一些司法管轄區，「如果你能證明一項基本權利受到威脅，你基本上可以在法庭上快速審理案件。所以這有助於更快地做出決定，」他補充道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些律師認為，享有健康環境的人權使得保護亞馬遜雨林等生態系統變得更加容易。

羅德里格斯-加拉維托認為，至少，健康的環境權利有助於幫助減緩棲息地的破壞，尤其是在2000年代的大宗商品繁榮時代，金屬的價格推升至空前的高度，帶來了近乎無法克服的壓力，以致很難在開放雨林和其他精緻的生態系統中進行開採。

羅德里格斯-加拉維托說：「如果沒有強有力的憲法保護，包括環境權利和土著居民的權利，我敢打賭，這些生態系統基本就消滅了。」當然，這並不意味著南美洲的自然環境得到了充分的保護，森林砍伐仍在繼續。對環保人士來說，該地區依然是最致命的。他指出，就像對待其他人權一樣，「在執行方面存在差距」。

這種差距在南非也存在，那裏的權利依附在其著名的1996年進步憲法中。 但是該國仍然存在不平等，擁有世界上污染最嚴重的空氣，許多社區的人都患有呼吸系統疾病。 非政府組織自然正義（Natural Justice）的人權律師普文·莫得裏（Pooven Moodley）表示，除非人們上法庭，否則「不會看到這一權利實現」。該組織與非洲各地社區合作，為環境正義問題提供法律支持 。 他說，儘管到目前為止，沒有多少社區為此權利提起訴訟，但這種情況的發生越來越頻繁。 "這絶對是關鍵，因為這是我們可以參考的，可以（用來）挑戰其他法律或實踐的東西，無論是政府還是私營部門。"

在斐濟的太平洋島嶼於2013年採用了這項權利，但尚未訴諸法庭，這也許是因為人們仍然不了解自己的權利或負擔不起昂貴的法律程序，特別是在政治上處於邊緣地位的群體，協調斐濟環境法協會的律師琪基·福琪卡莫拉（Kiji Vukikomoala）說。 她的組織最近看到，社區對於將此類問題提交法院的興趣激增。 」隨著影響力在增加……這將令更多公民深入思考如何挑戰這些問題，以及政府缺乏實施或執行。「

重新定義權利

羅德里格斯-加拉維托說，到目前為止，右翼勢力可能在拉丁美洲以及包括印度和菲律賓在內的其他南部國家產生了最大影響力，在這些國家，法院往往比政府更積極地解決環境破壞問題。

另一方面，歐洲在這方面的步伐則比較慢。艾克斯-馬賽大學（Aix-Marseille University）法國國家科學研究中心的人權法專家勞倫斯·蓋伊（Laurence Gay）說，在少數幾個接受了這一概念的歐洲國家，法庭的影響力似乎較小，這可能因為它們的環境政策總體上更強硬。

例如，在斯洛文尼亞這個有著豐富的綠色植物和廣泛回收項目的國家，右翼勢力影響了該國的一些環境政策。但主要影響是，塑造了該國對待自然的心態。其教育體系就證明了這一點，該國的教育體系包括了大量關於可持續發展的課程，駐日內瓦聯合國常駐代表雷普尼克（Sabina Stadler Repnik）大使說。「我認為，這項權利的教育部分更重要，從長遠來看，我們可以在這方面取得更多成就，而不僅僅是走上法庭，打上好幾年的官司。」

蓋伊說，在一些歐洲國家，當這些權利最初被採用時，許多法官最初爭論憲法中的環境權利是否僅是政治宣言。但「越來越多國家的法官傾向於拒絶這種立場，並承認（這項權利的）約束力」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在斯洛文尼亞，採用這種權利的關鍵成果是，該國重新承諾了支持可持續發展。

例如，在挪威一樁引人注目的氣候訴訟中，環保組織辯稱，允許在北極開採石油是違憲的。最高法院裁定，州政府實際上有義務保護公民免受環境損害。然而法院裁定，鑽探許可沒有侵犯這一權利，部分原因是該州不應該為其出口的石油排放負責。

但法國已經更進一步。巴黎法律服務公司西雅圖倡導（Seattle Avocats）的環境律師塞巴斯蒂安·馬比勒（Sebastién Mabile）解釋說，2017年出台的《警惕義務法》（duty of vigilance）規定，企業有責任在整個供應鏈中防止侵犯人權或環境的行為。

顯然，享有健康環境的權利需要一些額外要素才能發揮作用，尤其是執行該權利的意願和不受政治影響的司法制度——並非所有享有該權利的110個國家都享有這些東西。傑福茲補充說，當人權與其他憲法權利和法律相結合時，人們更容易上法庭獲得有關他們權利的信息，人權是最有效的。

穆迪利補充說，環境保護必須與其他人權齊頭並進。他指出，一些政府以保護的名義將土著社區驅逐出了保護區。但如果使用得當，例如在拉丁美洲，憲法權利既可以保護人權，也可以保護自然，而且不會阻礙經濟發展；哥斯達黎加被認為是中上收入國家，主要出口電子產品、軟件和生態旅遊。

包括阿爾及利亞、岡比亞、智利、加拿大和蘇格蘭在內的更多地方正在考慮很快在其憲法或一般立法中通過健康環境權。但世界上一些最富有的國家，如英國、美國、中國和日本，還沒有正式考慮這一問題。與此同時，博伊德主張在聯合國層面上得到承認，這將迫使更多的國家承認並加強這一點，同時創造出讓國家在國際舞台上承擔責任的方法。

人們常說，人權源於錯誤。1948年的《聯合國人權宣言》誕生於二戰的廢墟之上。當時，該報告的作者無法預見一場全球環境危機，也無法通過大量科學研究證明自然對人類福祉的重要性。但這些文件無疑是為了向前發展，以適應他們所治理的人民面臨的新威脅。博伊德說：「如果我們沿著現在的道路走下去，那麼從人權的角度來看，麻煩就大了。」「如果我們不採取必要和可行的行動來保護和恢復這個美麗的星球的話。」