哈里斯花呢：從海島服裝到前衛時尚

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蘇格蘭的外赫布裏底群島（Outer Hebrides）的哈里斯島（Isle of Harris）風景優美：白色的沙灘，碧藍的海水，連綿起伏的山丘，猶如人們嚮往的熱帶度假地。

不管天氣如何，這裏永遠那麼美麗，是這個世界上我最喜歡的地方。一個多雲的春季早晨，我回到哈里斯島，但此行我不是去欣賞那裏的美景，而是為了目睹哈里斯花呢（Harris Tweed）的生產過程。我小時候住在鄰近的路易斯島（Isle of Lewis），長大離家後就再也沒有見過哈里斯花呢的生產了。

Image copyright Getty Images Image caption 哈里斯花呢是蘇格蘭外赫布裏底群島獨特的產品（圖片來源： Caiaimage/David Henderson/Getty Images）

唐納德·約翰·麥凱伊（Donald John Mackay）住在沿海小村魯斯肯泰爾（Luskentyre），自1970年就開始織造哈里斯花呢了。這種手工織造的呢料柔軟而暖和，色彩明麗，花紋多樣，是外赫布裏底群島的特產。

"我父親就是織工，所以我們從小就熟悉織花呢的情景。"麥凱伊對我說。1991年麥凱伊和他的妻子莫莉一起創建了"魯斯肯泰爾哈里斯花呢公司"（Luskentyre Harris Tweed Company），2011年他因為在這個行業的貢獻被授與大英帝國勳章MBE。

在他家的工作坊裏，麥凱伊使用一架單幅哈特斯利織布機織花呢，自己設計花紋，他的設計靈感來自"當地風光和海景"。這天，麥凱伊在織機上飛梭走線，使複雜的織布過程看上去輕而易舉。最後織出一幅反映出戶外景象的藍黃花紋相間的雅緻花呢。

Image copyright Kathryn MacLeod Image caption 唐納德·約翰·麥凱伊自1970年起就在家鄉魯斯肯泰爾織花呢了（圖片來源： Kathryn MacLeod）

"花紋圖案反映了你出生長大的地方景色。"出生於路易斯島的蘇格蘭女裝設計師桑德拉·莫雷（Sandra Murray）曾經為女王伊麗莎白二世製作服裝，她就曾用過麥凱伊織造的哈里斯花呢，"不管你喜不喜歡，它成為你基因的一部分。"

風光與呢料的相似不是偶然的，哈里斯花呢與它的生產地密不可分。它使用的是當地羊毛，採用天然染料，島民織造和使用這種花呢已經有幾百年歷史了。不過直到19世紀中期，哈里斯花呢才在其他地方流行起來。這得感謝頓莫爾夫人（Lady Dunmore）的努力，她的已故丈夫曾經是哈里斯島的主人。現在哈里斯花呢成為世界上唯一一種受到英國國會法案保護的面料，確保哈里斯花呢必須"在外赫布裏底群島生產，由當地島民在家裏手工織造，使用純初剪羊毛為原料，染和織都必須在外赫布裏底群島"。

Image copyright Harris Tweed Authority Image caption 哈里斯花呢使用天然染料來反映當地海島風光（圖片來源： Harris Tweed Authority）

大約400名島民參與哈里斯花呢生產——最初是在20世紀初有了這個規模。哈里斯花呢的獨特之處在於，它是世界唯一一種手工織造的商業呢料，而且跟其他商業面料不同，哈里斯花呢是先把新羊毛染色後才開始織造。

"我們織染的顏色幾乎無人匹敵，主要是我們染羊毛而不是染織好的面料。"目前哈里斯花呢最大的生產商"哈里斯花呢赫布裏底"（Harris Tweed Hebrides）的創意總監馬克·霍格斯（Mark Hogarth）解釋說，"所以在我們織造複雜圖案生產之前，就已經有了高質量的羊毛產品。"

莫雷談到染色過程有同樣感受，她說："那意味著我們擁有各種奇異斑斕的彩色羊毛去織花呢，創造出美妙的圖案。用其他方式是難以做到的，因此使哈里斯花呢獨樹一幟。"

Image copyright Kathryn MacLeod Image caption 哈里斯花呢必須在外赫布裏底群島手工織造完成，必須用染色的羊毛生產（圖片來源： Kathryn MacLeod）

在路易斯島的紹波斯特工坊（Shawbost Mill）——"哈里斯花呢赫布裏底"生產基地，我親眼目睹哈里斯花呢的生產過程。還沒走進工坊我就聞到了未洗過新羊毛的氣味，然後眼見這些羊毛被裝進染缸。

不同顏色染好的羊毛按照織造圖譜分門別類，然後梳織成毛線，送到那些島民織戶家裏。織好的呢料送回到工坊，進行最後的加工修整，清洗、晾幹和平整，經過檢驗合格後，才能印上重要的外赫布裏底哈里斯花呢印章。

在那之後，哈里斯花呢走向全球各地：可能在倫敦，可能在東京，在巴黎的時裝公司，在時裝T台上，在世界上任何一個城市街頭。麥凱伊為法國時裝香奈兒（Chanel）生產過，為克拉克鞋（Clarks）生產過；2003年當體育時裝品牌耐克（Nike）與他聯繫時，消息上了新聞頭條。這個大訂單將哈里斯花呢用在運動鞋上，數以千米的需求量大大促進了哈里斯花呢的生產。

Image copyright Harris Tweed Authority Image caption 大約400名外赫布裏底群島的居民參與哈里斯花呢的生產（圖片來源： Harris Tweed Authority）

儘管時裝工業交替輪迴的性質，哈里斯花呢一直受到青睞。上世紀60年代的倫敦，哈里斯花呢製作的迷你裙供不應求；80年代末期，英國時裝大師薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）將哈里斯花呢用在她1987年秋冬季倫敦時裝周展台上，令人耳目一新。多年來，設計師拉夫·羅蘭（Ralph Lauren）和法國香奈兒都對哈里斯花呢心愛有加。

今天，哈里斯花呢繼續在世界時裝舞台閃爍。霍格斯說，哈里斯花呢對當下時裝季格外感到興奮，艾達姆（Erdem）、普拉達（Prada）還有莫羅·伯拉尼克（Manolo Blahnik）都有哈里斯花呢產品，顯示了這種蘇格蘭面料的生命力。

哈里斯花呢之所以深受前衛時裝界歡迎，是因為這種面料不是跟隨潮流應運而生，而是它如此經典，奢侈的面料深深植根於傳統、遺產和獨特的地點。

Image copyright Kathryn MacLeod Image caption 哈里斯花呢受到很多著名時裝品牌的青睞（圖片來源： Kathryn MacLeod）

"消費者開始喜歡手工製作的產品，喜歡優質產品。"哈里斯花呢印章監督機構"哈里斯花呢管理機構"（Harris Tweed Authority）的總監勞娜·麥考雷（Lorna Macaulay）說，"我們無須編造，我們的工作就是如實傳播外赫布裏底群島手工織造的故事，傳播這一真實的歷史、遺產和新一代織造者。"

當顧客買一件哈里斯花呢製作的東西——外套、一雙鞋，或者椅子，他們所得到的是一點外赫布裏底群島產物，它不僅只是色彩和圖案，它源於久遠的歷史，從蘇格蘭群島來到你手中。

這也是我喜歡穿哈里斯花呢外衣的原因之一，它呈夾雜著紅色和紫色的酒紅色，我到世界各地都可以穿上它——在秋季的紐約街頭，在愛丁堡濛濛細雨的下午，然後又隨我回來，在荒野，在山間，在我稱為故鄉的外赫布裏底群島的海灘上。

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