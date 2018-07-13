全球影響力與文化影響力：五個國家塑造世界文化

Image copyright Getty Images Image caption 以哈利波特的「家鄉」聞名於世，愛丁堡在文化影響力上更勝一籌（圖為愛丁堡城堡）。

全球影響力通常以軍事、政治或經濟力量來衡量，但對有些國家而言，文化的力量，包括食物、時尚以及娛樂，才真正影響著更為廣大的世界。

《美國新聞與世界報道》雜誌（U.S. News and World Report）近來基於娛樂因素，如聲譽、時尚、潮流、幸福、現代或娛樂影響力等，列出了世界各國文化影響力排行榜。前十位國家基本在歐洲，包括意大利、西班牙、法國和英國。上榜的還有日本（因現代化程度高及聲譽力強而排名靠前）、巴西（因人口幸福指數和娛樂上榜）和美國（因高現代化和文化影響力而上榜）。

我們和前五位國家的國民談了談，以此了解這些地區的文化影響力，搞清楚他們的國家如何產生全球影響力，以及生活在世界最前沿有何感受。

Image copyright Getty Images Image caption 《美國新聞與世界報道》基於聲譽及時尚等因素，列出世界文化影響力大國排名。

意大利

意大利以華倫天奴（Valentino）、阿瑪尼（Armani）、範思哲（Versace ）和古奇（Gucci）等知名設計品牌而聞名，在"時尚"和"潮流"上堪稱完美。對此，意大利人布法瑪諾（Lucio Buffalmano）早就習以為常。他來自羅馬以東的阿布魯佐，是ThePowerMoves.com博客的創始人："都是老掉牙的說法了，不過意大利人的確很關注外表，也的確在時髦上花更多心思。"

不過這種對細節的過分關注還衍生到了時尚以外。"從美食到家具，但凡與格調相關，都受到意大利的深遠影響，"科莉婭斯（Angela Corrias）說。她來自意大利撒丁島，現居羅馬，是"地道羅馬"（Rome Actually）網站的博主。

這個國家的美食影響力無與倫比。若想親身體驗該國的烹飪影響之深遠，科莉婭斯建議前往首都羅馬。"儘管受到經融危機重創，羅馬人永遠不會放棄外出尋找美食，"科莉婭斯說，"在這裏，你既能吃到傳統美味，又能探索到現代風味的食譜。比如在普拉蒂地區的波爾圖餐廳，能吃到帶海鮮的綿羊乾酪黑胡椒拌意大利面。聽上去很奇怪，不過這種奶酪和海鮮的混合，吃起來十分美味。"

Image copyright Getty Images Image caption 米蘭，意大利的商業中心、時尚中心，也有不少頂級餐廳。

對來自國外的定居者而言，其它有意思的文化地標還有以豐富的傳統美食而聞名的博洛尼亞，以及該國最大的商業中心、時尚中心——米蘭，那裏也有不少頂級餐廳和頗為活躍的外國人聚集區。

法國

"現代"、"聲譽"和"時尚"都是法國得到高分的項目，法國人那句"我不知道"（je ne sais quoi）也讓世界人民爭相模仿。一直住在巴黎的菲爾斯（RoobensFils），在走遍中東和亞洲後，才意識到祖國文化的強大。

Image copyright Getty Images Image caption 法國人那句"我不知道"（je ne sais quoi）讓世界人民爭相模仿。

"即使是很偏遠的地區，人們也熱愛法國食物、藝術和時尚，並深受啟發。我在伊朗遇到的人告訴我他們有多愛莫里哀！我震驚了！他們在伊朗都知道莫里哀！"菲爾斯說，他在博客"環遊世界"（Been Around the Globe）上記錄自己的旅行。

巴黎顯然是體驗法國文化的好地方，不過從時尚到美食，波爾多、里昂和圖盧茲也都是小眾優選。

"波爾多聲名遠播，不少好酒都產自這裏，"菲爾斯說。這個城市還有巴黎之外全國最古老的建築。里昂是法國第三大城市，以其傳統美食知名，還培養出一批三星米其林大廚。圖盧茲是法國西南歐西塔尼亞地區的首府，歷史悠久，可以追溯到2000多年前的西哥特人和羅馬人，還保留有粉色陶土建築，讓這裏又被稱為"粉紅之城"。

法國人對於自己塑造世界的影響力極為自豪，尤其是法語（對外國新手來說著實挑戰）。"大部分人在法國不說英語，或者英語很差。偶爾他們也會勉為其難說英語，"菲爾斯說，"外國人得適應法國，因為法國人不會花心思來適應你。"

Image copyright Getty Images Image caption 法國圖盧茲被稱為"粉紅之城"，有2000多年的歷史。

美國

美國的電影、音樂、電視節目都暢行全球，在"現代"和"娛樂影響力"上表現優異。即便是另一個國家首創的活動，比如英國真人秀，也會在美國發揚光大、並被推向全球。該國科技產業也舉足輕重，臉書、推特、谷歌和亞馬遜等服務及社交網絡深受歡迎，每天有數十億人在使用。

美國歷史積澱並不深厚，但美國人懷揣著夢想，覺得一切皆有可能，民族認同感深深根植於這份力量之中，很有影響。"曾經，破產者、奴隸、受宗教迫害者和來自各地的窮人來到這塊英國殖民地，但也就是在這裏，我們堅信能實現'美國夢'。"塞萊帕克（AndrewSelepak）如是說，他是美國佛羅里達大學通信專業教授、研究生社交媒體項目主任。

Image copyright Getty Images Image caption 美國的電影、音樂、電視節目都暢行全球。

美國最大的城市紐約闡釋了這些價值。這個城市被稱為"大蘋果"，又叫"不夜城"，辛納屈（Frank Sinatra）的名言"如果在這能成功，那到哪兒都能成功"，如今在這裏依然適用。在大陸另一端的洛杉磯，好萊塢的娛樂製作正在塑造美國及全世界的文化。塞萊帕克說："這裏製作的美國電視節目和電影影響著我們的穿戴言行，影響著我們收看什麼，影響著我們會變成什麼樣。"

在這兩個城市之間的大陸上，綿延著荒漠、農田和山脈。美國有三億多人口，它為自己的多樣性感到驕傲。"我們都來自不同的種族，擁有不同的成長環境和文化價值觀，"塞拉斯（Jon Salas）住在波士頓，在"奔跑吧公關"（The Running Publicist）網站上寫博客，"這也適用於這個國家的地理。每個人的個性和成長環境不同，所以去美國不同的城市，感受也不同。邁阿密跟芝加哥不一樣，新奧爾良跟紐約也大不相同。每個城市都受其歷史和人民的影響。如果你在一個地方感覺不太對，那就再去這個國家別的地方看看。"

西班牙

西班牙曾是雄霸天下的帝國之一，從南美到南亞和東南亞，他在地圖上留下了濃墨重彩的一筆。西班牙語僅次於中文，是世界上母語人數第二多的語言。該語種的電影、電視和音樂也助力該國登上榜單。

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙語是世界上第二大語言。

"從西班牙語到宗教、美食、節日和其它方方面面，無論我走到哪，總能看到關於祖國的點點滴滴。"格雷格里奧（Inma Gregorio）來自西班牙加利西亞地區，是"旅行世界"（A World To Travel）網站的博主。

西班牙小吃（tapas）文化暢行全球，不過在本地也依然在凝聚人心。"這裏的食物是一種生活方式，"阿里亞薩（Andre Arriaza）說，他住在巴塞羅那，是"巴塞羅那本地烹飪美食體驗"（Barcelona Eat Local Culinary Experiences）網站的創建者。"飲食也是在分享，不論是和一群朋友，還是和身邊的陌生人，反正我們西班牙人總是在邊吃邊聊。"

這個國家的人在工作前總是和家人朋友一起吃很久的午餐，還要吃餐後小甜點（sobremesa），家庭聚會也形成了這種慣例。這種社交對西班牙而言頗為重要。"我們工作是為了生活，而非其他，"格雷戈裏奧說，"即使是去年的（憲法）危機時期，酒吧也白天晚上都是人。"

這對象沃爾高（Cory Varga）這樣的外國定居者而言是一種令人歡欣鼓舞的變化。他是英國人，最近六個月住在塞維利亞，在"你也能旅行"（You Could Travel）網站上寫博客。"我們喜歡住在西班牙，因為每個人看起來都很放鬆。他們對待生活的態度是，應該去品味和享受。"

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙的小吃文化暢行全球。

不過也並非所有的外國人都覺得容易，畢竟你要適應隨心所欲安排的日程表，晚餐開始的也很晚。若是他們懂西班牙語，生活會容易一點，不過就算不懂，問題也不大。大部分城市有西班牙語言學校，當地居民一般也會試著幫忙。"西班牙人很友好，"舒裏（Bernard Sury）說。他來自布魯塞爾，現居瓦倫西亞，是旅遊網站"行走大師"（GuruWalk）的聯合創始人："即便他們聽不懂你的話，也會盡力幫你。"

英國

英國在"聲譽"這個標籤上名列前茅。英國人能把強烈的職業道德、創造力和變革開放結合起來，以此創新。這一點讓其國人十分自豪。"我們有世界上一些頂尖大學，還有企業家精神，"住在倫敦的作者霍金斯（Ian Hawkins）說，"別忘了，機器代碼、電腦和萬維網都是英國人髮明的。"

Image copyright Getty Images Image caption 根據《美國新聞與世界報道》雜誌，英國在"聲望"這一標籤上名列前茅。

英語的影響力和靈活性使得英國蓬勃發展，成為人們創造未來之地。"我們的語言很會借鑒別的語言，難度低、學的人多，"霍金斯說，"我有一個朋友11年前揣著700英鎊，從委內瑞拉來到倫敦，不會英語。今天他成了一名商業顧問，經營著30多家餐館和商店。任何來到英國的人都能像變成地道的英國人。你不相信我的話，我們可以邊吃咖喱邊聊。"

外國移民得知道，英國人並非想什麼說什麼，所以你得了解他們的言外之意。"尋找語言和肢體語言之間的細微差別，很要緊，"來自澳洲的奧布萊恩（Amanda O'Brien）是"冒險家商店"（Boutique Adventurer）網站的博主，她說，"'我不太確定'通常意味著'不'。"

"英國人所言和所想有時候完全相反，"霍金斯補充道，"這門語言充滿雙關、影射和反諷。"

倫敦作為該國商業和金融中心，現在依然是全球外派工作人員的目的地之一。雖然房價高昂，但這裏有各種博物館、音樂演奏廳和劇院，提供了良好的環境讓居民處於文化的最前沿。

"塞繆爾·約翰遜有這麼一句名言'一個人厭倦了倫敦，也就厭倦了生活'，"來自巴黎定居於倫敦的格林斯基（Gregory Golinski）說，"這話我完全同意。這裏有很多景點，可以每周去一個新地方，不用擔心會重覆。"

Image copyright Getty Images Image caption 霍金斯說，伯明翰這個城市的運河比威尼斯還多。

然而首都並非文化最前沿。愛丁堡主辦了世界上最大的藝術節——藝穗節，並且還是哈利波特的"家鄉"，這個城市因其文化影響力而更勝一籌。位於國土中心地帶的伯明翰也是一個有力對手。"從俱樂部到樂隊，伯明翰擁有燦爛的文化，"霍金斯說，"眾所周知，這個城市的運河比威尼斯還多，而且珠寶區更是前沿時尚和傳統技藝相融合的寶地。"

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