馬克思誕生地：受中國遊客青睞的德國特里爾

Image copyright Getty Images Image caption 特里爾是德國最古老的城市，因此有很多遊客。特里爾主要的吸引力在於它是馬克思的出生地。大約15萬中國遊客每年來到這裏，超過德國其它城市。

特里爾是德國最古老的城市，因此有很多遊客，這很正常。畢竟，它曾是羅馬帝國的重要都市；僅次於羅馬，特里爾有著第二多存世的羅馬帝國遺址。與此同時，它周圍的釀酒莊園出產的葡萄酒質量在德國首屈一指。大約15萬中國遊客每年來到這裏，超過德國其它城市；對於這些中國遊客而言，特里爾主要的吸引力在於它是馬克思的出生地。

馬克思被譽為社會主義之父，他認為商品和服務的私有制，即資本主義的本質，加劇了統治階級和被壓迫階級之間的鬥爭；由政府而不是個人管理商品和服務，階級壓迫便會被消除。

馬克思的作品是中華人民共和國的指導思想，他本人被很多中國人視為英雄。前不久，中國國家主席習近平宣佈："背離或放棄馬克思主義，我們黨就會失去靈魂、迷失方向。"

Image copyright Getty Images Image caption 圖為馬克思和恩格斯一起撰寫的《共產黨宣言》。

Image copyright Getty Images Image caption 德國城市特里爾每年會迎來大約15萬中國遊客，比德國其它任何城市都多。

特里爾的零售商在不斷學習怎麼吸引中國遊客。他們的店鋪裏擺滿了各式各樣的紀念品，從馬克思形狀的曲奇切刀到他頭象形狀的存錢罐。很多零售商報名參加了特里爾工商聯合會舉辦的禮俗培訓。

在培訓中，他們了解到不要用白紙包紀念品，白色是中國喪服的顏色；並避免提到數字250，因為在中文裏，這是"愚蠢"的俚語。為了紀念2018年馬克思誕辰200週年，市面上出現了數以千計印有這位哲學家頭像的零元面值歐元紀念鈔(所用紙張與歐元相同，並印有同樣的水印，供遊客選購。

但包括中國在內的共產黨國家發生的侵犯人權的事件，讓馬克思成了一個有爭議的人物。在德國，他遭到很多人辱罵，尤其是曾被共產黨統治的前東德民眾。

負責特里爾旅遊局營銷活動的舒米（Alexander Schumitz）承認，坦然接受特里爾是馬克思出生地，這是最近才有的事。"大部分人同意馬克思是一位重要的哲學家，"舒米對我說。"人們怎麼樣發展馬克思的思想，就與馬克思本人無關了。特里爾確實在近200年間忽略了馬克思，但柏林牆倒塌後，大部分民眾都接受馬克思是這座城市的名人。"

Image copyright Getty Images Image caption 中國政府向特里爾捐贈了一尊馬克思雕像，以紀念這位哲學家誕辰200週年。

Image copyright Getty Images Image caption 特里爾派了一名代表去中國，希望說服藝術家縮小雕像尺寸。他們建議雕像含基座高5.5米 （起初，雕像高達6.4米），正好與馬克思的生日1818年5月5日相對應。

為紀念馬克思誕辰200週年，中國政府宣佈贈送一尊馬克思雕像，特里爾接受了這份禮物。但特里爾派了一名代表去中國，希望說服藝術家縮小雕像尺寸。他們建議雕像含基座高5.5米 （起初，雕像高達6.4米），正好與馬克思的生日1818年5月5日相對應。

特里爾距離德國與盧森堡的邊界僅20分鐘車程。新豎起的雕像是所有來這裏參加馬克思主題遊的人必看的幾處景點之一。另一處必看景點是特里爾市中心弗萊施（Fleischstraße）大街盡頭處的交通信號燈，那裏的紅綠燈用馬克思的漫畫圖像作為信號標示。多家博物館推出臨時展覽，紀念馬克思誕辰200週年，但最吸引遊客的依然是布呂肯（Fleischstraße）大街上的馬克思故居。這裏是馬克思出生的地方，已經被改成了一座人字形屋頂的博物館。

博物館裏收藏了一尊著名的馬克思半身雕像，其作者是馬克思的曾孫。還有難得一見的第一版《資本論》，是馬克思的重要著作，還有一張毛澤東的繼任者華國鋒參觀博物館的照片。房屋外面，花園裏鮮花盛開。它們曾讓馬克思想起了他最喜歡的地方，包括倫敦的漢普斯特德希思公園（Hampstead Heath）。

Image copyright Getty Images Image caption 特里爾市中心的交通信號燈用馬克思的漫畫形像作為信號標示。

雖然很多臨時展覽很快就會結束，但不久後，特里爾的遊客人數可能會因為有爭議的"社會主義制度"而再次增加。2020年，紀念恩格斯（Friedrich Engels）誕辰200週年的活動已在籌備中。恩格斯對《資本論》進行了編輯，並同馬克思一起撰寫了《共產黨宣言》。

馬克思將永遠是一個有爭議的人物，但舒米茨說，決定承認他是該市的名人並不難。"他是19世紀最重要的哲學家之一，"他說。"他的理論至今仍有人討論，至今仍影響著政壇。他對這座城市很重要，因為他的思想是基於他在特里爾的經歷而形成的。"

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。