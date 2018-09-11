古巴的卡約薩伊亞：非洲動物的家園

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古巴是世界上最後幾個還能吃到羚羊排的地方之一，正因如此我們點了一份。出於好玩的心理，我們還點了一份牛排，並讓服務員上菜的時候不要告訴我們哪個是哪個。雖然兩盤都搭配了一模一樣的土豆泥，但差別還是很明顯。羚羊排顏色較深，肉更瘦、更熟，味道和口感介於肋排和牛肉乾之間。服務員來收拾桌子的時候，知道我們喜歡吃羚羊排後很高興，還說我們明早一定能在野外看到很多羚羊。於是，我們的古巴動物之旅開始了。

在過去五十年中，古巴向十幾個非洲國家提供了援助、人員、軍隊和便民服務，並在三次非洲叛亂中發揮了重要作用。即使在無力承擔的情況下——20世紀80年代，古巴的年度預算有11％花在了它在非洲的65000名士兵和平民身上——古巴政府為自己，以及蘇聯建立了同非洲的重要友誼。蘇聯提供了武器支援，為了自身利益阻止安哥拉等國家採取親近西方的外交政策。

如今，古巴與非洲的連結在卡約薩伊亞（Cayo Saetía）得以延續，這個海灣位於古巴東北端，佔地42平方公里，人口稀少。周圍茂林叢生，20世紀70年代，古巴黨派官員曾在森林裏獵豬獵鹿——甚至有傳言說這兒曾是卡斯特羅兄弟倆的私人度假勝地。但是自80年代以來，這裏成了很多外來動物的家，累日經年，很多動物是從埃塞俄比亞、納米比亞、安哥拉和莫桑比克等非洲國家運過來的，也有來自印度和中國的，都是作為友誼的象徵，也是感謝古巴在困難時期所提供的援助。

Image copyright Roseann Lake Image caption 有人告訴萊克，她會在此次古巴動物之旅中看到成群結隊的羚羊。

這些外來動物中最多的要數羚羊。有納米比亞的伊蘭羚羊，也有高大雄壯得多的印度大羚羊，這些羚羊早已適應了當地環境且不斷繁殖，多到當地人和卡約薩伊亞別墅酒店（Villa Cayo Saetía）的客人們都常常吃到。酒店是國營，也是島上唯一一家酒店，建在野外，有12間寬敞的客房和一間餐廳。親身體驗，羚羊排是菜單上最美味的菜品之一，也是這個人跡罕至的古巴海灣上最容易吃到的，這裏連黃油、雞肉或蛋黃醬等基本食品都經常短缺。

雖然酒店餐飲條件一般，但有美景作償。酒店俯瞰著蔚藍的海水和鬱鬱葱葱的雄偉山谷，也有很多棕櫚樹和芒果樹，不失熱帶風情。大大小小的鬣蜥——有的大如三輪車——在地上竄來竄去，有時與放養的火雞、孔雀和硬毛鼠為伍（硬毛鼠跟土撥鼠差不多，毛茸茸的，古巴人喜歡燉著吃）。更有蒼鷹翱翔於天際，野馬在平原上悠閒地吃草，白蟻在樹上的巢又黑又大，無毒的小蛇在樹林裏爬上爬下。

進入卡約大草原之後就更有趣了：遊客可以僱位司機開啟野生動物之旅。舒舒服服地坐在20世紀80年代俄羅斯產的無窗敞篷吉普車裏，伴著轟鳴的馬達聲，偶而來點刺激，越過泥濘，穿過茂密的樹林和連綿起伏的山丘，能看到很多動物，都是你沒想到會在古巴見到的。

我們最先看到的是鴕鳥。她從一棵樹後面衝出來，沿著我們駕駛的土路狂奔，身後揚起一陣塵土和橙色羽毛。超過我們大約200米時，她又轉身奔向另一個方向，我們又能完整看一次鴕鳥奔跑。鴕鳥跑起來的速度最高能達到每小時65公里，這只差不多達到了這個記錄。我們聽說她最近下了三顆蛋，可能產後有些體力不足。通常雌雄鴕鳥會共同孵化幼崽，我們也看到了。為了避開鴕鳥巢我們稍微繞了點路，看到她的雄伴正盡職盡責地蹲在那三顆蛋上，不過還是沒經住我們的香蕉誘惑起了身，我們才瞥見兩眼鴕鳥蛋。

Image copyright Roseann Lake Image caption 距卡約薩伊亞別墅酒店不遠有幾處白沙灘。

再往深處走，我們來到一個山谷，看見六頭中國來的水牛正在一個泥濘的湖中納涼。聽說幾只暫時住在哈瓦那動物園的犀牛和河馬很快也要送來這裏。在彎道附近，毛茸茸的白尾鹿從吉普車旁飛奔而去（它們可以把尾巴當蒼蠅拍使，很方便，也很搞笑），而羚羊似乎不受訪客的影響，該怎樣就還怎樣。

卡約還有幾只駱駝，年齡不小了，但因為都是雄性，相互時常打鬥。一對曾經生活在卡約的長頸鹿卻沒有適應好新環境，但也不確定它們的死因。我們的嚮導說是因為餵得太多，但有位酒店員工說是因為雌鹿不想和雄鹿交配，所以被雄鹿弄死了，還有一位野外警衛說是自然老死的。顯然那30匹漂亮的斑馬對古巴環境的適應力更強。它們成群結對安安靜靜地穿過平原，身上的條紋和所啃食青草的鮮綠色形成鮮明對比。

卡約的所有動物都來去自由，除了那幾只阿爾法駱駝之外，其餘的都和平共處。因為它們都是食草動物，除了一條生活在個封閉池塘裏的鱷魚。（河馬的暴力名聲也遠揚在外，來到這裏也會被隔離。）動物們得自己覓食，自己照顧自己，如同身處真正的大自然一樣。但也有一小隊獸醫和飼養員會輪流關注它們的營養和健康，如有需要，也會幫助動物分娩。

卡約薩伊亞別墅酒店隸屬古巴海鷗集團，這是一個由古巴軍方控制的旅遊企業。酒店兩邊是"先鋒"們的營地，也就是古巴的童子軍，他們戴著鮮紅色或藍色的領巾，被教導"要成為像切·格瓦拉那樣的共產主義的先驅"，正如他們的座右銘一樣。 酒店入口的安保非常嚴格，即使是送客人的司機也必須將國民身份證交給軍官。

酒店歷史也很難查到官方資料，一個常見說法是關於菲德爾·卡斯特羅的。他出生在附近的比蘭鎮（Birán），家裏經營甘蔗園（你可以參觀他童年的家和學校），是他想要建個國家公園，將其他國家贈送的動物養在裏面。在某種程度上，卡約現在就是這個樣子，但是大多數古巴人和古巴遊客都不知道這個地方，也是很奇怪。可能是因為住宿條件有限，卡約與島上其他地方交通又不方便，增加了這種偏遠和隔絶感。

從山林小屋走5分鐘有一處隱蔽的小沙灘，周圍環繞著紅樹林、白沙和湛藍的海水。看上去鬣蜥倒是比人來得多。開車15分鐘左右有一個大些的沙灘，附近古爾達拉瓦卡（Guardalavaca）度假區的遊客可以坐上轟隆隆的雙體船到沙灘來個一日遊。他們通常下午三點前就走了（吃完海濱餐廳供應的午餐），而沙灘又恢復了安寧和神秘。

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