八張圖帶你走進美國古怪小鎮濱海卡梅爾

濱海卡梅爾 (Carmel-by-the-Sea ) 小鎮於1771年為天主教傳教使團所建，位於美國加州中部海岸，美麗的自然風景吸引了很多人來此定居。

充滿藝術氣息的小鎮

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20世紀初，濱海卡梅爾將自己定位為藝術家們休養生息的地方，藝術家們紛至沓來——有攝影大師安塞爾‧亞當斯（Ansel Adams），著名作家傑克‧倫敦（Jack London）和麥高恩（ the MacGowan）姐妹，還有前鎮長、好萊塢明星伊斯特伍德（Clint Eastwood）。

如今，這個佔地僅一平方英里的小鎮裏擁有約100家畫廊。創新意識在這裏深入人心，並且形成了獨特的文化。一些奇怪的事物讓這裏顯得充滿趣味。

獨特法律

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為了避免他們想要逃離的大規模城市化，保持小鎮的小而美，濱海卡梅爾的居民通過了一些非常規的獨特法律。

濱海卡梅爾限制路燈數量（嫌太亮），沒有誇張的標識（嫌有礙景觀），沒有高樓大廈（怕空間太密閉），沒有門牌號（嫌太死板）。因此當地人夜間出門要帶手電筒。如果你問路，答案總是「在…角」或「在Y大街和Z大街之間」。

畫廊裏的畫家

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畫家泰特斯（Mary Titus）原來是佛羅里達人，現在在聖卡洛斯大街（San Carlos Street）（第五和第六大街之間）有一家自己的畫廊。她說：「1983年我開車來卡梅爾，一個畫廊錄用了我。我愛上了這裏的美，柏樹贏得了我的心，這裏就像家一樣。」

禁穿高跟鞋

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小鎮道路兩旁是參天柏樹，虯結的樹根使得人行道凹凸不平，但是小鎮政府不願意砍斷樹根來平整路面，怕傷害到柏樹。然而，坑坑窪窪的人行道會給衣著時髦的女士們造成麻煩。為了避免吃官司，濱海卡梅爾成為了美國唯一一個不允許穿2英寸以上高跟鞋上街的城市。不過這項禁令並非強制，而且鎮長可以頒發例外的許可證。

善待寵物

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喜愛樹木的居民希望他們的寵物也獲得善待。因此濱海卡梅爾成了美國對寵物最友善的城市之一。在沙灘上，狗不用拴繩，大多數商店門口有狗餅乾。45家當地旅館中25家允許攜帶寵物，包括好萊塢傳奇、動物福利支持者桃麗絲‧黛（Doris Day）與人共同擁有的賽普拉斯酒店（Cypress Inn）。

村舍建築群

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濱海卡梅爾的藝術風格還體現在那些古怪的建築。形容小鎮的建築風格，最合適的比喻是西班牙式度假屋、托馬斯‧金凱德（Thomas Kinkade）建築藝術和格林童話中糖果屋（Hansel and Gretel）的混合體。

20世紀30年代，修‧康斯托克（Hugh Comstock）設計了小鎮大多數童話般的建築，他是一個之前沒有任何建築設計經驗的人。當時這些房子一座能賣約100美元；現在可以賣到400萬美元。

幸福的薄霧

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除了奇特的建築以外，濱海卡梅爾還以多霧而聞名。這是由太平洋寒冷的海水形成的霧氣。跟對待盤根虯結的樹根一樣，居民們對薄霧也抱著接受欣賞的態度，許多藝術家還把薄霧畫進他們的作品。

畫家賽勒（Bonnie Sailer）說：「沿街步行，可以看到霧氣滾滾而來，一直飄到你的腳下。相比晴天我更喜歡霧氣彌漫的氣氛和神秘感，和朦朧霧氣中的柏樹剪影。」薄霧在塞勒的畫作《瑟爾角燈塔》（Point Sur Lighthouse）中得到了充分的體現，這座燈塔位於小鎮南邊20多英里的地方。

日落大道

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天氣晴朗的日子，可以在濱海卡梅爾的畫廊外欣賞自然風光。日暮時分，三五好友相聚沙灘，通常帶著一瓶紅酒，組成欣賞太平洋光影秀的臨時「日落派對」。即使是沒有接觸過藝術的居民，也融入了當地長久的藝術傳統之中。

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