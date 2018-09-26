宜居城市：過去十年排名不斷上升的五個城市

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無論身處世界何處，探索一座新城市可以是一件有挑戰性的事。但有些城市要比其它城市宜居得多。

每年，經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）都會按照30多個宜居標凖對全世界近140座大城市進行打分，評選出世界「最宜居城市」，衡量指標包括治安、醫療資源、食品和飲水質量、教育普及程度、道路及交通質量等。

每年，那些排名最高的城市會得到許多關注（2018年，維也納超越墨爾本位居榜首），但我們決定考察那些過去十年中排名不斷上升的城市。是什麼讓這些城市有了如此大的改善，這些城市的居民又是如何看待他們的城市變得比以往更「宜居」的呢？

Image copyright Getty Images Image caption 根據經濟學人智庫的評選，維也納（圖）超越墨爾本，問鼎全球最宜居城市。

檀香山（美國）

在過去的10年中，夏威夷州首府檀香山的宜居程度得到巨大飛躍，教育和文化的得分很高，現已成為美國最宜居的城市。居民認為，如此大的進步得益於全球經濟增長，以及城市化生活方式的推廣，這在夏威夷當地傳統中是沒有的。

阿波（Todd Apo）一直住在夏威夷，現任房地產公司霍華德·修斯公司（The Howard Hughes Corporation）社區發展部高級副總裁。他表示：「政府、企業和公眾終於意識到需要開發城市的核心區域。在一個偏僻的島嶼上，你必須恰當地處理好每一件事情。很多人付出了長期的努力，我們才取得了現在的成果。」

檀香山政府的多項舉措之一，就是修建了像沃德村（Ward Village）這樣適宜步行、集零售和住宅空間於一體的社區。此外，檀香山政府還對該市首個鐵路系統——檀香山快速交通公司（HART）大量投資。該系統計劃於2020年投入運營，最終將連接檀香山市中心和西面20英里處的誇拉凱伊（Kualaka'i）。

Image copyright Getty Images Image caption 在過去的幾十年中，發展適宜步行的社區的讓檀香山變得更宜居。

隨著各國僑民、尤其是日本和其它亞洲國家的僑民移居至此，檀香山成為了一個大熔爐，對所有人張開雙臂，包容他們的傳統習俗。霍華德·修斯公司夏威夷地區主席特雷西（Simon Treacy）最近從紐約搬來檀香山，他說：「這個社群確保了每一個人來到這裏、住下來都感到很平靜、很享受。檀香山有著優美的文化，有歡愉的精神（Aloha spirit），有著一個城市、一個社區、一個環境所有的元素，鼓舞人心的同時又讓人充滿活力、身心健康。」

布達佩斯（匈牙利）

布達佩斯是匈牙利首都，也是該國最大的城市，基礎設施和社區發展都在過去的10年得到了提升，居民也注意到了這些改善。

布達佩斯雜誌《被寵壞的女皇》（The Spoiled Queen）創刊人斯奇巴（Wiktoria Skiba）表示：「我在布達佩斯居住了八年，這座城市真的有了很大的改善，現在有越來越多的自行車道，全天營運的公共汽車和電車也變得更好。這座城市的許多地方都重新煥發生機，比如以前一直發展欠佳的第七區也興旺起來了。」

匈牙利自5世紀以來一直是紅酒產區，但現在該國的精釀啤酒業也在經歷爆炸式發展，新開的街頭美食店和咖啡廳也是隨處可見。隨著城市重現活力，越來越多的國際公司也入駐該地區，需負擔相對較低的人力成本就能確保在歐盟市場佔有一席之地。這為許多不會說匈牙利語的外籍人士提供了更多的工作機會。

Image copyright Getty Images Image caption 布達佩斯的許多社區已經重獲新生，新開了許多酒吧和咖啡廳。

然而，並不是所有的增長都是好事。斯奇巴注意到，隨著遊客和外籍僑民越來越多，房租也開始上漲。她說：「最近開了太多家廉價酒吧，尤其是第七區。現在這一片已經變得過於擁擠，到處都是遊客。計劃搬到布達佩斯的外籍人士應該在本地人和外國人的不同臉書（Facebook）小組上查看房屋租金，確保自己租的房子價格合理，不會因為他們是外國人價格就更高。這種事在這裏時常發生。」

科威特城（科威特）

雖然科威特城宜居程度只排名中等，但得分不斷攀升，是因為這裏文化變得更加開放，高速公路系統也有非常巨大的改善。科威特城坐落在沙特阿拉伯、伊拉克和波斯灣中間，長久以來都是重要的國際貿易港口，城市裏的日常生活也開始受到國際化的影響。

多媒體公司「沉浸中西部」（Midwest Immersive）的創始人阿奇布·烏斯曼（Aaqib Usman）在科威特長大，現居美國。他表示：「我小的時候，科威特對公眾場所播放的音樂、劇場、電影院都有更為嚴格的管制，現在一切都在發生變化。那個時候，流行音樂會幾乎是聞所未聞的。我人生中第一場音樂會甚至不是在科威特聽的，而是在印度。現在那裏有越來越多的音樂會了，而且這是在過去五年間發生的，讓人感到意外。」

Image copyright YASSER AL-ZAYYAT Image caption 科威特城一直是全球貿易的重要港口，其日常生活已經開始受到國際化的影響。

烏斯曼認為，是全球化和網絡文化帶來了這些變化，而且有意思的是，這也讓人們對全球的美食產生了極大興趣。他說：「科威特禁酒，所以人們就將餐廳作為娛樂，而且他們想要嘗試世界各地每一家品牌餐廳。芝士蛋糕工廠（Cheesecake Factory）當時並沒有興趣進入科威特市場，但隨後一家科威特公司決定向芝士蛋糕工廠注資，為的就是引進這家餐廳。」

雖然科威特全球化程度比以往任何時期都要高，經濟自由度和居民壽命都達到歷史新高，但外籍人士還是應該了解在此長期生活的困難。只有科威特人可以擁有該國土地，想要開公司的外國人必須有一個佔股51%的科威特籍合伙人。烏斯曼表示，不過科威特並沒有銷售稅或所得稅，在這裏工作幾年存些錢還是個不錯的選擇。

奧克蘭（新西蘭）

奧克蘭位於新西蘭北部，全球宜居指數一直很高，過去幾十年穩步上升。奧克蘭在文化方面得分特別高，當地居民也注意到了這方面的進步。

奧克蘭本地人希爾（Christopher Hill）是家庭旅遊中介"舉手假期"（Hands Up Holidays）的諮詢顧問。他認為：「奧克蘭是一個文化底蘊深厚的城市，而且還不斷發展，越變越好。」受本土大西洋文化、亞洲文化、西方文化、甚至近期的南美文化的影響，奧克蘭現在湧現了各式餐館和包括中國春節和印度的排燈節在內的各種文化節慶，數量前所未有。

Image copyright Getty Images Image caption 奧克蘭因交通繁忙而聞名，但其基礎設施在持續改善。

奧克蘭近些年還在醫療健康和教育領域有所進步，不過希爾表示，私立學校、私立醫療總體比公立的進步更大。高等教育（大學和高等職業院校）處於「一流水平」。

然而，這座城市還有進步的空間，尤其是在基礎設施方面。希爾說：「奧克蘭是個雜亂鋪展的城市，規劃很差。不過奧克蘭正在努力改善擁堵情況，城市的公共交通也在不斷提升。」

這意味著居民應該有規劃地思考自己想住在哪。希爾表示：「海灘附近通常交通狀況最差，所以你要決定最重要的是上班方便還是生活有格調。不過如果你在市區上班，北岸的洋氣小城德文波特（Devonport）的輪渡能讓你兩者兼得。」

但住在奧克蘭的任何一個地方都不便宜。該市最近被評為全世界房價第四貴的城市，市政府也在採取措施禁止外國人購買二手房產。

台北（台灣）

Image copyright Getty Images Image caption 台北捷運幾乎延伸至城市的每一個角落，居民出行便利。

東亞樞紐台北的宜居程度一直在提升，市政府對基礎建設和醫療的持續投入是原因之一。捷運幾乎延伸至城市的每一個角落，包括連接全球的國際機場。台北居民也對這裏的醫療和教育大加讚賞——即便是外籍居民，待遇也並不差。

企業諮詢師華森（Shannon Watson）來自加拿大渥太華，她表示：「這裏的醫療系統太棒了——作為一個享有全球醫保的加拿大人，這意義重大！外籍人士會收到一張健保卡，一旦我們（通過工作、家庭或學校的關係）登記成為'外籍居民'，就享有和普通市民一樣的醫療服務。你可以拿著這張卡去看西醫和中醫，還可以看牙，通常只用花很少的錢就可以拿藥、接受治療。」

許多家庭也喜歡這裏多樣化的教育資源。崔女士（Judy Tsuei）來自美國，是媒體諮詢公司不羈文字（Wild Hearted Words）的創始人。她為自己的女兒找到了一所蒙特梭利（Montessori）學校，該校提供午餐，而且教中文。整個社區都很關心兒童，這讓台灣成為了許多年輕家庭的理想之選。崔女士表示：「即使在擁擠的車廂裏，人們都會給小孩讓座。」

崔女士還指出，雖然這裏的大部分工作都要求要會一定的中文，但即便存在語言障礙，居民們都非常願意對外國人伸出援手，十分友善。

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