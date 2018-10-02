被人誤解的夏威夷心靈咒語

Image copyright Niebrugge Images / Alamy Stock Photo Image caption 夏威夷語中的「荷歐波諾波諾」通常被理解為自我寬恕。

塔奇曼（Leslie Tuchman）來夏威夷群島時，在靈氣課程上得知夏威夷語的「荷歐波諾波諾」（'hoʻoponopono'）即大我意識法一說，老師講這是指自我寬恕。塔奇曼立馬去搜集這方面的書，把能找到的都看一遍，她對內在賦能和淨化靈性的觀點很感興趣。但當時塔奇曼並不知道——而且大多數來夏威夷的遊客也不清楚——這個詞的翻譯某種程度上犧牲了原詞的傳統意義。

「荷歐波諾波諾」不單單指切身的自我寬恕，傳統意義往往更為複雜，像夏威夷大多數人文習俗一樣，重在強調人際關係。詞根包括「ho』o」（帶來）和「pono」（正）。音節重覆，如這裏的「ponopono」，在夏威夷語中常常表強調之意。

相對而言，將這個詞理解為自我寬恕是近來之事，主要是受修藍博士（Ihaleakala Hew Len）傳授療法的影響，2007年，修藍博士與人合著出版《零極限》（Zero Limits）一書，宣傳「荷歐波諾波諾」大我意識法（SITH）這個夏威夷療法。這是一種淨化靈性的心靈修煉法，箴言只有四句話：對不起；請原諒；謝謝你；我愛你。目前，非傳統靈修課程和夏威夷之外的媒體中最常提到的「荷歐波諾波諾」，指的就是這個療法。

傳統的「荷歐波諾波諾」會持續一天，有些情況下則要花幾年。它講的是集體意識和對某一問題的共同責任感。說到「荷歐波諾波諾」，個人的事就是大家的事，他們齊心合力，由長輩出面商討，找到全社區都認可的解決辦法。自打夏威夷原居民有歷史記憶以來，就一直踐行「荷歐波諾波諾」，島上空間和資源有限，集體生活是生存保障，這種方法必不可少。

Image copyright University of Hawaii - West Oahu/Flickr Image caption 傳統的"荷歐波諾波諾"認為，個人的事就是大家的事。

夏威夷治療師瑪利亞‧科雷夫 （Aunty Malia Craver）是將這一理念推向國際舞台的第一人。2000年，她參加在紐約市聯合國總部舉行的第53屆聯合國DPI/NGO會議併發表演講，介紹與「荷歐波諾波諾」有關的理念。如她在演講前向《檀香山明星公報》介紹，這個夏威夷語指「解決人際糾紛的療法，以恢復內在平衡。」

自此，人們將「荷歐波諾波諾」一詞從其語境中剝離出來，加以美化，這種講法在夏威夷和島外廣為流傳。夏威夷作為水療族和非傳統治療師的熱門之地，各個靈修班中隨處可見「荷歐波諾波諾」一詞。夏威夷大島的一間工作坊以「荷歐波諾波諾」初級學員班為例，承諾頒發自我療法方面的證書，而在線學習平台Udemy推出「寬恕的技藝」這個付費課程。就在今年七月，法國《Cosmopolitan》雜誌甚至刊發一篇關於「荷歐波諾波諾」的文章，稱其為夏威夷的尋愛良方。

人們對該詞使用不當或置於文化語境之外，很多夏威夷治療師認為這麼做有害處。一位受過「荷歐波諾波諾」培訓的活動家蒂爾（Laulani Teale）說，「當前，文化完整無損是全世界的本土文化所面對的艱巨挑戰，」她經常在社區工作中運用「荷歐波諾波諾」的理念。「把我們文化中的概念抽離出來，按照外族人所希望的方式使用，尤其是為了謀利，這是很有問題的。」

Image copyright Chayanan/Getty Images Image caption 自打夏威夷人有歷史記憶以來，就一直踐行「荷歐波諾波諾」，讓人們找到全社群都認可的解決辦法。

作為一個在夏威夷大島長大的孩子，我常常聽到政府官員使用該詞，敦促人們不要擴大衝突。我的母親是夏威夷傳統醫術治療師，她的童年回憶與此不同：她記得當時去給她的祖父做壽。但聚會的真正目的是「荷歐波諾波諾」，做壽是排在第二位。當天下午，大人們展開嚴肅激烈的論辯——據她回憶，一反家裏慣有的歡洽氛圍——討論歷時甚久，到深夜還沒結束。孩子們安安靜靜地在座位上聽著，直到睡意來襲。佛曉時分，大人們就一場財產爭議的家庭糾紛達成決議。儀式在開齋中結束，魚餚是提前為此捕撈的特定魚類。

除非達成某種程度的共識，否則絶不做出決定，這種慣例也許令有心之客受益匪淺。對「荷歐波諾波諾」了然於心可以加深對夏威夷文化的鑒賞，而且在更廣的層面上，有助於以更強的意念對待旅行。「荷歐波諾波諾」的核心是交流的手段，詞語本身可作為提醒，去傾聽各方面的聲音，進行言之有物的討論，盡全力理解不同的個人、文化或國家。

我母親告訴我，「我們認為維護人際關係至關重要，不論涉及的是個人還是環境，或是宏大思考。對於一個海島的社群，只有這麼些空間，必須大家共用。但要以集體的名義，把這些保留下去，注意保護修繕，因為如果太過自作主張的話，群體就會起不到作用。」

俊博士（Malcolm Nāea Chun）出版多部有關夏威夷人原始信仰的書籍，他告訴我，用夏威夷語「荷歐波諾波諾」描述調解家庭糾紛是近代才有的演變。早在19世紀，這個詞主要用於司法申論或行政磋商。

他說，「歷史上還沒出現記載和印刷的時候，人們對此沒有專門的表述，他們只是以身作則。」

Image copyright John Lander / Alamy Stock Photo Image caption 「荷歐波諾波諾」可作為提醒，全力以赴去理解不同的個人、文化或國家。

隨著基督教在夏威夷的傳播，很多夏威夷人崇尚西醫和西方宗教的眾多理念，對家族集會等例行儀式拋棄不顧。這導致例行的集會在很多夏威夷家庭的日常生活中失傳，只在一小部分社群中保留下來。

上世紀60年代，繼艾森豪威爾總統簽署夏威夷加入美國的法案，夏威夷成為美國的第50個州後，夏威夷掀起文化復興，「荷歐波諾波諾」因而再次成為家喻戶曉的方式方法。如今，它作為一項化解糾紛的辦法，用於諸多領域：法庭、監獄、管理培訓以及安置惹事的年輕人等。2015年，社會活動人士抗議冒納基火山上安設30米望遠鏡，被捕後向法庭提出正式申請，要求以「荷歐波諾波諾」的形式代替審判。如夏威夷媒體《Khon2》報道，2017年，臉譜（Facebook）創始人兼首席執行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）發起對夏威夷考艾島土地問題的訴訟，夏威夷州眾議員伊恩（Kaniela Ing）對此提出批評，認為這種做法是對夏威夷文化的漠視。

伊恩發表聲明稱，「在夏威夷，我們不會通過起訴鄰居來展開對話。我們一貫的做法是，走到鄰家敲一敲門，然後說，『嗨，我們首先通過荷歐波諾波諾交談並相互了解對方』。」

在夏威夷的社區中，人們常常享有「荷歐波諾波諾」的免費外展服務，通過這種形式來恢復家庭中的行為操守。遊客到夏威夷來，在當地的報紙、雜誌、書籍、電視節目中都可能看到這個詞，或者在當地居民的聊天中也會有所耳聞。但要真正解讀這一理念，遊客應該注意夏威夷人如何彼此相待。如《夏威夷精神》所示，夏威夷人重視團結一心，以和為貴。

Image copyright David L. Moore - HI / Alamy Stock Photo Image caption 上世紀60年代，夏威夷掀起文化復興，「荷歐波諾波諾」因而再次成為當地原居民家喻戶曉的溝通方式。

然而，待人處事光有愛還不夠。為了實現團結一致，獲得集體的歸屬感，夏威夷人必須誠心正意，唯有通過公開的討論和對話，才能真正做到互聯互通。儘管傳統意義的"荷歐波諾波諾"通常單獨私下舉行，夏威夷各地的日常生活中都貫徹落實這種行為方式。

在餐廳裏或海灘上，遊客可能注意到說故事的夏威夷人，這是一種開誠佈公的探討。如果他們想進一步了解怎樣結合各自的生活履行實踐，可以參加Hui Malama Ola Na 'Oiwi等醫療服務的工作坊。夏威夷社區學院甚至開設一門遠程學習課程，名為「荷歐波諾波諾入門」。

帕林那灣（Aunty Lynette Paglinawan）在夏威夷大學西歐胡分校教授「荷歐波諾波諾」課程，她說，「Pono的意思是正義，但暗含之意是為人處世真誠可靠。這指的是生活作風正派，彰顯愛、尊敬和關心，信守諾言。這些是我們人生的價值觀。」

幾十年來，世界眼中的夏威夷是一處有異域風情的詩情畫意之地。然而，除了棕櫚樹和雞蛋花，還有緊密團結的社群，奉行誠實、寬恕與和諧至上。夏威夷價值觀的亮點是隨時隨地付諸實踐。雖然我背井離鄉已有多年，我依然驚訝地發現，自己仍從這些價值觀中受益良多，履行日常生活或遊覽新奇之地時仍深受其影響。不論是作為自我寬恕還是家庭溝通的手段，對「荷歐波諾波諾」的踐行無處不在。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。