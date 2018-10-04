倫敦金絲雀碼頭得名的奇怪故事

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我坐在聖卡塔利娜酒店的遊廊，呷著英國茶，眺望著修剪整齊好像一直延伸至海邊的草坪。儘管拉斯帕爾馬斯天氣很熱（28攝氏度的晴好天氣），但身為英國人的我仍很樂意啜飲熱騰騰的香茗，雖然我的確要求「搭配冷牛奶」。

與我一同飲下午茶的人是卡布雷拉（Angie Cabrera）。她出生於大加那利島，是當地的一名英語老師。她曾研究英國人在加那利群島（the Canary Islands）的歷史（自15世紀起成為西班牙的土地），並將此作為初中生的文史和語言教材。

她呷一口茶說道，「聖卡塔利娜酒店是英國人建造的，這裏到處可見英國的建築師以及其它英國特色。我們前方的大都會酒店也是一幢英式建築，雖然如今是市政廳辦公室。大都會酒店曾是克里斯蒂（Agatha Christie）的最愛。」我後來發現，人們認為這位女偵探小說家在那裏創作了不止一部小說。

Image copyright Getty Images Image caption 位於大加那利島的拉斯帕馬爾斯市數十年來一直是深受英國人喜愛的度假勝地。

原來早在六七十年代機票加酒店的套餐式度假盛行之前，大加那利島的拉斯帕爾馬斯已成眼光獨到的英國人的度假天堂，使得該島炎熱乾燥的南部直到今天都是熱愛陽光的英國人趨之若鶩的聖地。僅2017年約有858,118名英國人前往大加那利島度假。但這座與西非海岸相隔的蕞爾小島（開車由北向南只需花一個多小時），如何在20世紀之交成為英國遊客心所向望的熱門度假之地呢？

卡布雷拉一整天都在為我講述這個島的歷史，我們飲下午茶只是其中一段時間。我們沿著阿爾弗雷德·L·瓊斯街出發——按當地人的念法，是「阿爾弗萊多·L·瓊斯街」，這條街在繁忙的港口盧茲港附近。這條街紀念的這位叫瓊斯的人不是加那利群島人，甚至也不是西班牙人，如他的姓氏所示，是指1845年出生於南威爾士卡瑪森郡的阿爾弗雷德·劉易斯·瓊斯（Alfred Lewis Jones）。這位威爾斯人對這座大西洋中部城市的奉獻較這條紀念他的街道更深遠。要知道，儘管劉易斯·瓊斯在加那利群島以外的地方幾乎不為人所知，但一些人會說正是這位威爾士人讓加那利群島成名。

Image copyright Getty Images Image caption 加那利群島作為旅遊勝地要歸功於19世紀的威爾士商人劉易斯·瓊斯。

卡布雷拉解釋道，「他不是這裏的開拓者，但是他是真正鑄就這一切的那個人。」

在蒸汽輪航運稱霸時代，加那利群島對於英國至美洲的航線有重要的戰略意義，是輪船橫渡大西洋前最後一處補充媒燃料的海港。輪船通航需要源源不斷地提供優質煤炭，煤炭由船隻從英國煤礦運抵，儲藏在拉斯帕爾馬斯的港口。瓊斯擁有幾家煤礦，包括在南威爾士邁斯泰格的一家，但他的主要業務是航運。19世紀末，他曾是很多最重要的航運貿易公司的股東和所有人，並於1886年創立大加那利裝煤公司。由於大加那利島有利的地理位置，瓊斯有直接的煤炭資源，供應拉斯帕爾馬斯的港口是顯而易見的商機。

從英國運煤到大加那利島利潤很高，但回程空載對瓊斯而言不是明智之舉，因此他要想辦法為返程增加收益。他的提議是將當地物產帶回英國。

Image copyright Getty Images Image caption 加那利群島對於英國至美洲的航線有重要的戰略意義，是輪船橫渡大西洋前最後一處補充燃料的海港。

當地居民、英國通伯吉斯（Betty Burgess）解釋說，「菲弗（Edward Fyffe）創立了英國知名的香蕉品牌，瓊斯和菲弗是朋友，借此關係他開始利用輪船返程向英國出口香蕉、土豆和西紅柿，主要運往利物浦，但也有其它港口。此前大約從16世紀起，加那利群島就已種植香蕉，但主要用於動物養殖或肥料。」

當時在英國的人認為香蕉是來自異域的新奇水果，但隨著香蕉船越來越常見，香蕉漸漸成為英式飲食中的家常便飯。西紅柿有相似的情況。據伯吉斯稱，加那利群島的人們認為西紅柿對健康不利，因為外國人對此喜歡才大量栽培。

這種源源不斷的水果海運貨輪抵達倫敦碼頭區的南碼頭進口港，使得其中一處船泊位特此更名。1937年，水果航運有限公司租下船泊位，泊位因水果產地加那利群島而得名，也是我們如今所知的金絲雀碼頭的由來。

輪船定期往返於英國和拉斯帕爾馬斯之間，此外，英國人定居拉斯帕爾馬斯形成了固定的社區（1910年，該市約有437英國人登記定居），創造了一個非正式的英國殖民地，為當地帶去投資、先進的基礎設施和社會文化。

經由瓊斯的洽談，其來往英國的船票價格調低，於是在19世紀末首批大量遊客開始抵達群島的海岸，為了滿足這些如潮湧來的新遊客，群島也新建了許多酒店。有支氣管問題的英國人尤其喜歡拉斯帕爾馬斯，他們認為溫暖的氣候有益於健康。

我們離開港口，前往這裏的城市花園街區——早在20世紀初，那是英國人的「家園」。卡布雷拉對我說，「看看那些街名。」我們漫步閒逛，拾級而上，登臨粉飾一新的聖三一教堂，我注意到「拜倫勳爵街」之類英國姓氏的街名。我湊近向前，細看教堂牆上的匾額。1892年，瓊斯等幾位贊助人出資，教堂由出生於英國並在拉斯帕爾馬斯工作的建築師萊特（Norman Wright）興建，1893年向英國僑民開放。這裏的宗教儀式仍沿用英語。

Image copyright Getty Images Image caption 上世紀30年代，水果航運有限公司租下倫敦南碼頭進口港，泊位根據水果原產地而更名為金絲雀碼頭。

英國人不僅帶來了英國聖公會；他們還為當地引入了電話和電報，第一批銀行，動物保護協會，英式三明治麵包，冷凍肉類，前所未有的供水管道，以及英國俱樂部，這家英國人社交的俱樂部保留至今。

伯吉斯解釋，另一項值得注意的泊來文化是體育。伯吉斯說，「體育運動多由英國人引入，19世紀末以前，第一家高爾夫俱樂部在西班牙建成——拉斯帕爾馬斯皇家高爾夫俱樂部——部分英國人參與發起興建。網球俱樂部隸屬於英國網球聯會，可能是西班牙第一家網球俱樂部；1907年，一名英裔加那利運動員在西班牙錦標賽中奪冠，西班牙國王為其頒發獎杯。」

她接著說，「奇怪的是，作為海島，當時對游泳跳水幾乎聞所未聞，就連水上娛樂也從未聽過，因此是英國人將游泳跳水在這裏普及開來。」

Image copyright Getty Images Image caption 19世紀末，經由瓊斯洽談，來往英國的船票降價，因此首批大量度假客開始抵達加那利群島。

如今的大都會游泳俱樂部，坐落於昔日大都會酒店的旁邊，最初用作酒店的戲水區，被認為是島上的第一座游泳池。

卡布雷拉和我繼續穿行走訪時，我又發現一些獨特的英倫歷史遺跡。即使在堤亞納商業街的芒果品牌服飾連鎖店中，我注意到巨大的木質店門上採用加厚的鐵質合頁，上面印有英國小五金商店的名字。

卡布雷拉告訴我，「甚至我們使用的這一套英語詞匯，是當時這裏的人無意間聽到的。一開始是蛋糕和餐刀。」我們在一間酒吧坐下來，我瀏覽一下菜單。「什麼是比斯特卡（bistec）？」我問道。她回答說，「你覺得聽起來像什麼？」

當然是牛排（beef steak）。

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