在慕尼黑品嚐「祖母牌」特製糕點

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德國人對啤酒、香腸和土豆沙拉的喜愛世界聞名，咖啡和蛋糕也受到他們的鍾愛。對他們來說，這是屬於整個民族的午後儀式，可以追溯到17世紀，當時歐洲首次進口咖啡豆。

如今，人們一般在周末享用咖啡和蛋糕，尤其是在所有商店都關門，只有麵包店和咖啡館開門的周日。雖然人們不再像以前那樣嚴格遵守這項傳統，但它仍是德國美食的重要組成部分。和英國的下午茶一樣，它為朋友之間的聚會閒聊提供了機會，可以放縱享受美食。

Image copyright Kate Mann Image caption 享用咖啡和蛋糕是德國一種儀式，可以追溯到17世紀。

德國人的烘焙產品種類繁多，季節和區域特點突出，尤其喜歡黃油和奶油。經典作品包括versunkener Apfelkuchen(凹蘋果蛋糕)、Mohnkuchen(罌粟籽蛋糕)、Streuselkuchen(類似於麵包屑蛋糕)和Russischer Zupfkuchen(巧克力蛋糕和芝士蛋糕的結合體)。在德國各地，都能找到美味的蛋糕，但第一站一定要去慕尼黑。

這是因為，自2014年以來，一家名為「蛋糕&閒話」(Kuchentratsch)的初創企業一直在為當地的咖啡館提供烘焙行業中最好的產品——祖母製作的甜點。梅耶（Katharina Mayer）畢業於工商管理專業，意識到自己再也吃不到像奶奶做的那樣美味的蛋糕後，她提出了這個創意。她想要一種家的味道，一種吃起來美味又舒心的食物，卡路里在這面前根本不重要。她將這一點銘記於心，擬出了一份結合許多不同元素的商業計劃書，包括專家知識、當地需求和對潛在弱勢群體的支持。

除了蛋糕，「蛋糕&閒話」還為退休人員提供了額外的收入來源和新奇的聚會場所。麵粉、糖和雞蛋像「粘合劑」一樣，把兩代人揉在一起，互動更多，社區意識更濃。年輕人的團隊負責後勤、營銷、人力資源和會計，麵包師得以隨心所欲地過濾、混合和攪拌。

公關經理奧芬貝克（Offenbeck）解釋說：「在這裏，我們之間的談話和與同齡人之間談話截然不同。它讓你從不同的角度考慮問題。」

Image copyright Kate Mann Image caption 自2014年以來，"蛋糕&閒話"一直嚮慕尼黑的咖啡館供應當地老人製作的蛋糕。

僱傭老人的好處顯而易見。奧芬貝克講述了其中幾人：一位老奶奶一生都在工廠工作，她將廚房視為一種治療方式；另一位則說廚房幫助她重新與日常生活及他人建立了聯繫。

所有的烘焙工作都在慕尼黑的西區完成。這個創意空間像一片綠洲，坐落於川流不息的蘭茨貝格大街，一條離每年慕尼黑啤酒節不遠的主幹道。入口處是一間小咖啡館，路人可以在這裏品嚐蛋糕、茶或咖啡。奧芬貝克建議大家最好在周一、三、五的早上來這裏，那時製作團隊火力全開，機器高速運轉，空氣中彌漫著蛋糕新鮮出爐的香氣。

麵包師有自己的工作空間。每次換班前，他們都會根據收到的訂單列出當天需要製作的蛋糕清單，以確保製作時一個不漏。奧芬貝克說：「我們希望每個人都能對自己的工作和時間負責，並不想建立流水生產線。」奧芬貝克解釋說，一般輪班包括5到6位祖母，平均每人烤50個蛋糕。這個數字令人欽佩，尤其是對於喜歡手工完成所有事情的人來說。

Image copyright Kuchentratsch Image caption 梅耶(右)在意識到買不到像她祖母做的那樣好的蛋糕後創立了"蛋糕&閒話"。

這些蛋糕是按照祖母們自己的秘方製作而成，其中很多食譜是由祖母們手寫，世代相傳，有些甚至都磨破了。目前，伊姆加德（Irmgard）奶奶的胡蘿蔔蛋糕最受歡迎。它用大量新鮮磨碎的胡蘿蔔製成(在廚房裏可以看到成堆的胡蘿蔔)，上面覆蓋著一層奶油奶酪糖霜，這可能是能吃到的品質最好的糖霜。

「做得太多，我一點都不想吃了！」伊姆加德奶奶開玩笑說，「我寧願吃一片酸櫻桃餡餅。」

伊姆加德奶奶已經開設了多年的烹飪課程，顯然十分內行。她工作時不僅利落且自信，還隨時留意著廚房裏的動向。

米萊娜（Milena）奶奶的大理石蛋糕(Marmorkuchen)也很受歡迎。這款永不過時的德國美食將巧克力和香草海綿蛋糕放在在圓形的烤盤裏攪拌製成。然而，要得到完美的漩渦並非易事，「蛋糕&閒話」的烘焙師們為此想出了各種各樣的技巧。

這些甜蜜的包裹經過冷卻、裝飾和包裝等步驟後就會由騎手們送到咖啡館、辦公室和活動現場，其中許多騎手也是當地的退休居民。最年長的是87歲的理查德（Richard）爺爺(在"蛋糕&閒話"每個人都被稱為奶奶或爺爺)。奧芬貝克解釋說：「理查德喜歡提前上班。這樣他在工作前能吃塊蛋糕，聊聊天。每次聽到外面的車裏傳來搖擺舞音樂，我們就知道是理查德爺爺來了!」

理查德爺爺的送貨名單上有很多普通咖啡館，包括位於施瓦賓的巴洛克式別墅班貝格爾小屋（Bamberger Haus）和博根豪森的Mon咖啡館。還有一家是摩納哥咖啡館，位於馬里恩廣場(Marienplatz)一角的大型百貨公司中。這個咖啡館是一個補充能量的好地方，在此可以辨明自己的方位，俯瞰城市中心廣場的景色、聚集在著名的市政廳前的人潮。

寧芬堡宮(Nymphenburg Palace)附近有一家文具城堡咖啡館（Schreibwaren am Schloss），也很值得一提。它位於一幢精心修復的歷史建築中，由一家文具店改造而成，現任老闆從祖父及曾祖父手中接過來，可謂代代傳承。想來探店的人，就找找裝有藍色和白色百葉窗的黃色建築。

Image copyright Kuchentratsch Image caption "蛋糕&閒話"為退休人員提供了額外的收入來源，還增強了社區意識。

理查德並不是「蛋糕&閒話」裏唯一的一位爺爺，有另外兩名騎手爺爺幫忙送餐，還有一些爺爺開始著手做蛋糕。妻子去世後，甘特（Günter）爺爺決定自學烹飪，這樣他就可以繼續為孫子們製作深受喜愛的家庭美食。他做的大黃椰子蛋糕現在很受歡迎。反戴著"蛋糕&閒話"帽子的甘特爺爺說：「過去我只負責吃，現在我自己做蛋糕！」

和甘特爺爺一樣，「蛋糕&閒話」希望保留舊食譜。為了確保這些寶貴的知識和技能不會消失，該團隊製作了兩本烹飪書，將他們使用的每一種食譜都記錄了下來，傳給下一代。目前，有30多名老年人參與其中，且蛋糕需求量很大，這門生意肯定會越來越好。

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