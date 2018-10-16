地球生命的起源：早於大陸形成的南非山脈

保護地球最古老的歷史

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25至40億年前，即為人所知的太古宙時期（Archaean Aeon），地球還是一個不斷受到小行星撞擊的海洋星球，大氣層中充滿了火山爆發產生的灰燼和碎片。朦朧的太陽懸掛在地平線之上，當時地球的自轉速度比現在快，每一天的時間也更短。地球的第一批大陸板塊就在此時形成，創造了有利光合作用的地表淺水環境。

瑪空瓦山脈（Makhonjwa Mountains）現位於南非普馬蘭加省（Mpumalanga）巴伯頓（Barberton）的後方，可追溯至35.7億年前，是世界上最早露出海面的陸地之一。這座山脈也被稱作巴伯頓綠岩帶，展示了地球上最古老的地表岩石，最近剛列為該國最新的聯合國教科文組織世界遺產。

生命的發源地

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巴伯頓-瑪空瓦地質步道（Barberton-Makhonjwa Geotrail）於2014年開放，全長37公里，蜿蜒穿過瑪空瓦山脈，從巴伯頓郊區一直延伸至伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前稱斯威士蘭 [Swaziland]）的邊境。步道沿途均設有豐富多彩的介紹性標牌，詳細講解了地球的地質變化過程，以及地球上第一個（肉眼）可見的有機體。該地區也因此被稱為「生命的發源地」。

經驗豐富的當地嚮導兼野生動植物生態學家法拉（Tony Ferrar）和德國耶拿大學的研究科學家休北克（Christoph Heubeck）教授（圖中人物）均是負責參與地質步道規劃的團隊成員。他們共同撰寫並繪製了導覽冊，可從巴伯頓旅遊局獲取。導覽冊解釋了科學家從這些岩石中得到的信息。

我們呼吸的空氣由此而來

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在地質步道29公里處的條狀鐵層所在地，法拉和休北克讓我想像一下太古宙時期惡劣的無氧環境。約32.5億年前，富含鐵元素的光聚營養細菌（photoferrotrophs，一種特殊的單細胞細菌）在海洋表面附近漂浮。這些細菌借助太陽光將水中的二氧化碳分離出來，用於構建細胞並繁殖，同時釋放作為代謝廢物的氧氣。氧氣與溶解的鐵結合，在細胞外膜上形成氧化鐵。鐵鏽色和氧化鐵層在這些條狀鐵層（Banded Iron Formations）中清晰可見，證實了鐵層的形成過程。

法拉說：「這些細胞被鐵鏽包裹，沉入海底。千百萬年後，溶解的鐵元素離開海洋，光合細菌產生的氧氣也開始逐漸在大氣中積累，最終形成了富氧生態系統。多細胞生物得以生存進化，我們呼吸的空氣也由此而來。」

富庶的土地

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在科學家發現最早的生命跡象之前，該地區的居民就已經發現了另一種寶藏——黃金。雖然早在1874年，在該地區附近的蒂卡普山谷（De Kaap Valley）就發現了少量黃金，但產量少、缺乏實際的經濟效應。直到1884年，巴伯兩兄弟亨利和弗萊德（Henry and Fred Barber）和他們的表親格雷厄姆（Graham）一起在瑪空瓦山脈中發現了大量的金礦後，該地區才掀起了淘金熱潮。

1884年7月24日，距離該地50公里以外的開普西普（Kaapschehoop）的金礦專員威爾遜（David Wilson）將該鎮從巴伯礁（Barber Reef）更名為巴伯頓，以此紀念巴伯兩兄弟。當時沒有香檳，於是他們開了一瓶杜松子酒以示慶祝。消息很快傳開，世界各地的淘金者都前往巴伯頓尋找財富。

黃金的發現

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傳說中，巴伯頓附近示巴金礦（Sheba Mine）的黃金礦場（Golden Quarry）（如圖）發現的黃金總量非常大。因此礦工必須採用從黃金中提取岩石的方式來淘金，而不是從岩石中提取黃金。

我們步入黃金礦場，我的導遊恩格布雷（Wynand Engelbrecht）解釋說，如果按每噸礦石的含金量來算，這應該是全世界最富饒的金礦了。

黃金礦場還是南非目前最古老的仍在運營的礦場。勘探隧道中有一座木橋，走下去就能到達130多年前靠鐵鍬和鎬挖出的洞穴。恩格布雷撿起一塊石頭扔下豎井，只聽見它在岩壁上反覆回彈，直到聲音消失不見。

有28家酒吧的空城

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人們發現示巴金礦並建起黃金礦場後，尤利卡城（Eureka City）就成立了。在最繁華的時期，尤利卡居民曾多達700人，城裏有商店、酒店、一間音樂廳、兩個帶草坪的網球場，以及該地區首個賽馬道。恩格布雷告訴我：「1885年是巴伯頓淘金熱的鼎盛時期，從巴伯頓到尤利卡城的維多利亞酒店，沿途20公里有28家酒吧，被稱為黃金幹道（Golden Highway）。客人用現金或者黃金作為貨幣，支付一品脫的酒錢。」

1886年，在巴伯頓西部360公里處發現了金礦，這個地方就是後來的約翰內斯堡。當時許多淘金者動身前往該地，於是到了1924年，尤利卡城就被拋棄了。如今，尤利卡城是瑪空瓦山區山地自然保護區（Mountainlands Nature Reserve）的一部分，出於對遺址的保護，遊客必須跟團才能前往參觀。

漂泊的畫家

淘金熱吸引了淘金者、酒吧女招待等各種各樣的人前往瑪空瓦山區。但或許在前往巴伯頓的人中，最具傳奇色彩的要數吉納爾（Conrad Frederick Genal），他被人們親切地稱為漂泊的畫家。吉納爾是德國人，在他19歲那年，還是藝術學生的吉納爾參加了法國外籍兵團，後來在蘇伊士運河上試圖跳下船當逃兵的時候，被船上的巡邏士兵用槍打中臀部。

吉納爾後來喬裝成商人，向南穿過非洲大陸，在巴伯頓停留了一段時間。最終他在南非距離巴伯頓650公里的沿海城市德班住了下來，1939年病逝於此，享年64歲。一路上，他以旅途經歷為創作靈感，在教堂、酒店、市政廳和私人宅邸的牆壁上作畫，以此為生。如今，他的作品可以在巴伯頓德蘭士瓦酒店（Transvaal Hotel，現為巴伯頓歷史和金礦私人博物館）、附近的礦工酒店（Diggers Retreat Hotel）以及酒店內的懸掛樹酒吧（Hanging Tree Bar）的挑高牆壁上找到。

「這讓人瘋狂」

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巴伯頓的河牀仍然布滿了黃金，遊客可以在南開普河（South Kaap River）進行淘金初體驗。恩格布雷一隻手拿著抹子，另一隻手端著淘金用的鍋對我說：「河牀上的圓形岩石是一個很適合淘金的地方，因為水流會在此形成漩渦，而金這種沉重的金屬，總是會沉到底部，附著在草根周圍。」

恩格布雷鏟了一些泥沙到有弧形紋路的鍋裏，然後加入大量的河水。他不斷畫圈攪拌，以便沖走泥沙和較大的石頭，直到水變得清澈為止。然後他用手掌邊緣掃去最上層的顆粒，直到剩下最細的、帶點金色的顆粒為止。他說：「當你看到金子，你就會意識到那就是金子。金子有一種神奇的屬性，讓人著迷。」

巴伯頓的首個游泳池

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瑪空瓦山坡上的噴泉酒店浴場（The Fountain Hotel and Baths）於1884年開業，是服務從世界各地來到巴伯頓的黃金礦工的公共浴場。這是該省第一個公共游泳池。浴場現在更名為噴泉浴場旅店（Fountain Baths Guest Cottages），在同一個地方設有游泳池。

旅店老闆埃斯瑪麗·哈羅德（Esmari Harrod）和尼克·哈羅德（Nick Harrod）收集了一文件夾的講述旅店歷史的剪報，其中有一些被裱起來放在酒吧裏。埃斯瑪麗·哈羅德表示：「大多數的剪報是由之前的業主收集的。這麼多年來，旅店以前的客人、當地人、還有那些和旅店有家族聯繫的人也都捐贈了剪報。我們非常熱愛這個地方，而且還開始做噴泉浴場旅店的發展史，向大家介紹它如何隨著時代而變遷。」