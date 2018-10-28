亞美尼亞的古城處於變革的邊緣

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雖然亞美尼亞是一個僅有300萬人口的小國，但去年春天發起的「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）波及全球——這是一場長達數月的和平抗議運動，最後導致總理薩爾基相（Serzh Sargsyan）辭職；記者帕西尼揚（Nikol Pashinyan）當選新總理，他是抗議運動的領導者，激情演講，組織公民抗命。

和平交接權力後，首都埃裏溫的狀況有所變化。國民開始創業，離散人口紛紛回國，到訪遊客也有所增加。

埃裏溫當地居民瓦丹彥（Aram Vardanyan）開了一家名為「非常亞美尼亞」（Absolute Armenia）的旅遊公司。他說，「這為埃裏溫帶來從未有過的樂觀前景。亞美尼亞常常遭到忽視，但現在重現光彩。其他創業者也感到，這些機遇和變革使如今成為最好的創新時代。埃裏溫迸發生機，這真的很明顯。」

Image copyright Getty Images Image caption 「天鵝絨革命」後，權力和平交接，亞美尼亞首都埃裏溫的狀況有所變化。

埃裏溫城比羅馬還要古老，邁入它的第2800年。居民們忙著細數城市的今昔巨變，展望美好的未來。

人們為什麼愛這裏？

這裏的人們擅長交際，非常團結，而且對生人總是很客氣。安德莉（Ani Andree）一年前從德國搬來，辦起了鄉村旅遊公司，她說，「亞美尼亞人喜歡喝咖啡聊天。每天遇到熟人，都互相問好，上班途中聊一會天。人們從容交談，不論是出租車司機、鄰居還是同事。」

這些人彼此掛心，甚至僑民也有安全感。安德莉說，「我知道，如果我沒有像往常一樣出現，人們會立刻注意到。他們會打聽，他們會打電話或發信息。這裏人們之間的關係細水長流。即使你們幾個月前偶遇，對方依然會駐足閒談，很興奮，很想知道你的情況。」

Image copyright Getty Images Image caption 今年，埃裏溫慶祝成立2800年。

很多人認為文化應當兼容並包。這裏，外人會被鼓勵加入一個團體。亞美尼亞人精通多語，有助於增強新到之客的歸屬感。瓦丹彥說，「我們擅長掌握語言，在埃裏溫的街頭，很多遊客可以輕鬆地與當地人交流，他們對此很驚訝。」薩哈基揚（Sirarpi Sahakyan）是生活在埃裏溫的亞美尼亞人，在電子銷售公司Incredo工作，他說當地人講的語言通常包括英語、俄語、法語、西班牙語，甚至還有波斯語。

亞美尼亞人熱愛並注意保護本國文化，特別是和其它前蘇聯國家相比。該國文化的豐富性很大程度上歸因於朝代更迭，受到群雄稱霸的影響，包括亞述、馬其頓、波斯和奧斯曼土耳其帝國。安德莉說，「傳統和儀式仍然是這裏的文化，營造出良好的氛圍。例如，只要參加重要活動，人們喜歡獻花。」

亞美尼亞的節日也展現出悠久的傳統。復活節後98天是瓦達瓦爾節（Vardavar），是耶穌變容的儀式，但這項傳統一直追溯至基督誕生以前的時代。瓦達瓦爾節互相潑水的習俗活潑有趣，是最受歡迎的節日。亞美尼亞聖誕節後40天是情人節（Trndez），一般全城都搭起篝火，表示儀式的開始。這對於新婚夫婦尤為重要，他們有時一同躍身跨過篝火，這歷來是多子和淨化的吉利象徵。

亞美尼亞歷經磨難險阻，尤其是一戰時期奧斯曼土耳其人對亞美尼亞人進行大屠殺。美國很多州以及另外20個國家都認定這是由奧斯曼帝國進行的種族滅絶行為。如今，土耳其政府對此拒絶承認。

然而，即使千百年來蒙難變遷，埃裏溫人也崇尚古道，他們還是樂於接受新理念和新思想。瓦丹彥說，「亞美尼亞人的優點之一是主動學習，知識就是力量。」

這裏的生活怎麼樣？

和很多歐洲其它都市相比，埃裏溫是一座小城，各行各業的人們在狹小的空間裏共同生活。安德莉說，「花20分鐘便可從城市的一頭走到另一頭。」中心地帶幾乎囊括一切，人們在很多沿街的咖啡店裏見面。

由於盛產獨特的粉色火山岩，埃裏溫有時也被稱作「粉紅之城」。薩哈基揚說，「大多數建築用凝灰岩打造——這種粉色的火山岩已成為埃裏溫的象徵。朝陽和彩霞的照耀下，整座城市有溫柔的粉紅色光澤。」

Image copyright Getty Images Image caption 城市的中心地帶幾乎囊括一切。

革命運動在短時間內讓城市發生了明顯的變化，幾代人之前離開的公民又重新回到家園。瓦丹彥說，「東西方的影響開始協同作用，為埃裏溫開創了極具國際化的獨特局面。」

薩哈基揚認為回流的人們正在把城市建設得更好。她說，「近年的戰爭使得敘利亞裔亞美尼亞人重歸故里，埃裏溫風氣變化，有了新派的菜式，我們很喜歡。如今，特別是革命之後，人人都可以自主開店。」比起政策轉變，加入創業風潮更多的是解放思想，很多人認為革命運動開闢了未來經濟的光明前景。

埃裏溫最近也推行「智慧城市」的理念，著重提升科技基礎設施，使城市更為一體化，生活更加便利。這些改造工程包括建設社區通信系統，用於從公告到選舉等各種活動；以及建立合作空間，用於溝通新的理念。

Image copyright Getty Images Image caption 埃裏溫大多數建築採用粉色的火山岩，屬於凝灰岩，讓城市披上粉紅色的光澤。

還要知道哪些信息？

正如任何發展中的城市，保持順應的心態讓這裏的生活更加從容。雖然地方不大，交通阻塞和有限的公交系統使得市內通行很困難。對大氣污染和噪音的監管不足，也讓像安德莉這樣的市民很苦惱。她也希望擁有更多綠化空間。她說，「埃裏溫的公園很小。你真的不知道去哪遛狗。」

但這裏的一切都變化很快。瓦丹彥說，「自從革命運動以後，人們漸漸對社會發展有了更多話語權。我想比起過去，這有助於大力緩解居民的城市生活問題。」

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