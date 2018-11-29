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幾年前，我第一次去赫爾辛基（Helsinki）時遇到了我現在最好的朋友漢娜（Hanna），那是一次出於絶望而安排的咖啡約會。在這個城市裏我沒有任何熟人，我只是想在公共場合有個人能坐在我身邊。我們工作上有點聯繫，她便成了符合要求的人選。一起喝咖啡很快變成了共進晚餐，我們對政治、宗教、性和生活進行了深入探討，而這是朋友間可以討論多年的話題。我們的晚餐持續了四個小時。一年後，我飛回來，在她婚禮上當伴娘，那時我仍然對我們一見如故感到驚訝。

「勞拉，」我問她為什麼我們這麼快就熟識，她實事求是地告訴我，「芬蘭人不相信胡扯」。

她沒有告訴我的是，芬蘭人認為如果沒有重要的話題需討論，就根本無須對話。他們的國民諺語是「沉默是金，交談是銀」。

親密朋友在社交場合之外的寒暄幾乎不存在。與咖啡師交流？僅限於你想點的咖啡的名字。坐著，走著，或站著時都需要承認陌生人的存在？從來沒有。在芬蘭，一個文化特色是人們站在公交候車亭外，而不是站在候車亭下，這是一個常用的笑話，用來說明這一點。如果你是外國人，恭喜你，你可能是公共交通工具上 （自願）沉默人群中說話最大聲的那個。

在芬蘭，有200萬個桑拿浴室可以完全裸體享用（通常分男女，但有朋友一起時這一規定往往會被拋棄），芬蘭人似乎對親密關係沒有任何問題。但一旦穿上衣服，一切就變了。

Image copyright Getty Images Image caption 芬蘭有一句國民諺語是「沉默是金，交談是銀」。

芬蘭人通常不會遵守其它文化中根深蒂固的交談禮節，而且認為與外國同事、遊客和朋友約會沒有必要。拉特瓦拉（Tiina Latvala）是拉普蘭（Lapland）索丹克雷（Sodankylä）的一名前英語教師，她解釋說，她的部分工作就是向年輕學生介紹寒暄的概念。

「我們有一個練習，必須假裝和某人第一次見面，」拉特瓦拉說。「必須假裝是在咖啡館或公共汽車上碰面，並且彼此不認識，然後聊上幾句。我們把所有安全的話題都寫在白板上，集思廣益，這樣就不用糾結於要討論什麼了，學生們總是覺得這真的很難。」

住在赫爾辛基的18歲芬蘭學生傑弗萊夫（Alina Jefremoff）帶著一種懷疑的神情回憶起類似的練習形式。由於電視和電影（主要是用英語播放的），她已經熟悉了非芬蘭的交流方式。即便如此，她也不得不忍受一系列「連線遊戲」式的家庭作業。

「（作業）是關於基本對話的，」她解釋道。「答案已經在那裏了。我們被教導要回答，『我很好，你呢？』；『你媽媽好嗎？ 』如何對談已經很清楚，我們其實都知道。這很奇怪……好像這些問題有正確答案似的。」

Image copyright Getty Creative Image caption 芬蘭人認為如果沒有重要的話題需要討論，就根本無須對話。

當被要求舉例說明希望芬蘭社會如何更加開放時，傑弗萊夫舉例說可以做一些可笑的事情，比如把書丟在地鐵裏，然後嘲笑自己。她說，希望陌生人能和她一起，通過嘲笑或評論來承認這種情況的愚蠢。主動與陌生人接觸？這不是他們學過的東西。

關於芬蘭文化為什麼會永久地遮上沉默的面紗，更多的是假設而不是答案。拉特瓦拉認為，芬蘭人招牌式的直率，與芬蘭語的複雜以及城市相距過遠有關。拉特瓦拉的理由是：如果見一個人要跑很遠的路，為什麼要這樣浪費時間？

然而，赫爾辛基大學（University of Helsinki）歐洲史教授科爾布（Laura Kolbe），以比較的角度看待這個問題。她說，芬蘭人不認為他們的安靜或不願寒暄是消極的。但每種文化都根據自己的社會規範來評判另一種文化，因此，在更情緒化的民族的印象中，沉默的芬蘭人是刻板的。

「近鄰看待芬蘭人時，這種想法尤其普遍，」她解釋說。「例如，過去講瑞典語和德語的人來芬蘭時，視芬蘭人為沉默的公民。他們不明白為什麼芬蘭人不講瑞典語或德語，面對客人時也保持沉默。」

Image copyright Getty Images Image caption 芬蘭人不願寒暄，這和尊重有關。

芬蘭人並非缺乏語言技能，芬蘭有兩種民族語言——芬蘭語和瑞典語——而且芬蘭人在六、七歲時就開始學習英語。但當必須用第二種（或第三種）語言表達時，許多人往往選擇什麼也不說，以避免不能被充分理解的風險。對他們自己而言，沉默是舒適交談的延伸。

奧盧大學（University of Oulu）研究員瓦塔寧（Anna Vatanen）博士支持這一觀點。她即將完成的一項研究——「在互動方面的失誤以及沉默芬蘭人的刻板印象」，表明至少芬蘭人自己之間，尤其是在熟人之間，確實是通過舒適的沉默來交流的。當外人評價直率的芬蘭人時，她警告說，跨文化交際中，一些細微的差別確實會被忽視。

「這與語言的結構特點無關，而是與人們使用語言的方式有關，」她在電子郵件中解釋說。「例如，初次見面最常出現的問題，『你好嗎？』，在英語國家主要是用作問候語，不需要嚴肅的回答。相反，芬蘭語中相應的問題（Mitä kuuluu?），則需要一個『真實』的回答：回答者往往開始講述目前的生活，有什麼新鮮事，他們過得怎麼樣。」

不過，《芬蘭噩夢》（Finnish Nightmares）一書的作者科爾霍南（Karoliina Korhonen）說，芬蘭人決定不加入寒暄，也和尊重有關。為什麼要讓別人感到不舒服呢？這本書也在網上進行漫畫連載，講的是一個「普通的」芬蘭人如何應對生活中那些無害但讓人恐慌的事情。

「我認為芬蘭人重視個人空間，」她說。「如果你不認識別人，就不想打擾他們。他們可能正在做自己的事，或者不想讓陌生人來打擾。如果你看到他們願意交談，而你也願意，就可以聊聊。但大多時候人們都很有禮貌，並且保持距離。」

但希望迴避是他們非常普遍的態度，已經成為芬蘭文化中根深蒂固的東西。一級方程式賽車手萊科寧（Kimi Räikkönen）因不愛講話而樹立了自己的標誌性形像。漫畫中，對寒暄不感興趣是芬蘭人日常生活的一部分，甚至走向了國際。科爾霍南的作品在中國出人意料地大受歡迎，不喜社交的中國青少年把自己描述成「精神上的芬蘭人」。

Image copyright Getty Images Image caption 芬蘭的桑拿文化表明芬蘭人對於親密關係並沒有什麼問題，但一旦穿上衣服，一切就變了。

不過，在某些情況下，芬蘭社會似乎有些許更開放的傾向。然而，它發生得很慢。對芬蘭巧克力公司古迪奧（Goodio）的首席運營官薩洛寧（Jussi Salonen）來說，在洛杉磯生活了兩年，讓他希望自己能把美國的開放精神更多一點引入自己的祖國。

「當我（回到）芬蘭，我去咖啡店買咖啡時，他們什麼都沒說，我幾乎感覺被冒犯了，」他回憶道。「說的只是『你想喝什麼?』你怎麼能這麼說呢？在那之前你不打算問什麼嗎？哦，是的。這是我的祖國。人們溝通的方式就是這樣。有趣的是我住在那裏的時候，事情發生了一些變化……我覺得有一點交流或閒聊沒什麼壞處。」

人們希望芬蘭人能折中，既滿足世界上其他人的需求，同時也能尊重彼此隱私。但就目前而言，它讓芬蘭有了最有趣的分裂。當然，你可能不會和街上的人說話。但如果你幸運的話，有時陌生人會馬上成為你的朋友，告訴你一切。

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