新疆野蘋果：哈薩克斯坦和天山山脈岌岌可危的物種
天山山脈的山巔已是冰雪覆蓋，一派凜冽的冬日風光，寒風呼嘯，把大樹的葉子刮得一片不剩。
哈薩克斯坦徒步俱樂部的導遊拉斯波波夫（Alexey Raspopov）駕著越野車帶我們上山，他指著儀錶盤的溫度計說：「天氣很冷。」山下的哈薩克斯坦第二大城市阿拉木圖即將淹沒在煙霧之中。
大約兩小時後開到了圖爾根峽谷，我們下了車，開始步行。爬山並不困難，但刺骨的狂風吹得我指尖失去了知覺，把問拉斯波波夫的話也吹走了。他在當地做徒步領隊已有30年，我想問問他眼前的景象。
他說，「滄桑巨變」，並列舉了蘇聯解體、污染加劇和冰川萎縮來說明變化之大，但其實不說也知道。天山山脈一直延伸至吉爾吉斯斯坦，曾幾何時，山脈的外伊犁阿拉套地區漫山遍野都是新疆野蘋果，如今果林幾近消失，足以證明時代的變遷。
1929年，俄羅斯著名科學家瓦維洛夫（Nikolai Vavilov）首次將新疆野蘋果（學名Malus sieversii）認定為栽培蘋果（學名Malus domestica）的始祖，當時那裏還是植被茂密，收成累累。
阿拉木圖曾是哈薩克斯坦的首都，瓦維洛夫實地走訪後這樣寫道：「山麓丘陵到處都是大片的野蘋果林。這片秀美的野果林是栽培蘋果的發源地，親眼可見。」
瓦維洛夫認為，一個物種基因最多樣的地區就是該物種的「起源中心」，因此將這裏視為蘋果的起源地。他認為所有的栽培蘋果可能都源自阿拉木圖，而現代遺傳學也證實了他的觀點。
美國農業部植物生理學研究員福科（Gayle Volk）表示，「在某個時候，人類將野果林中優良的種子、果樹或枝丫帶去了別處栽種，有時還會與當地的野生蘋果雜交。選擇淘汰的過程不曾間斷。」
古絲綢之路的貿易通道使新疆野蘋果廣泛傳播，最後隨著歐洲殖民者到達北美。
是瓦維洛夫最先從科學角度將阿拉木圖認定為蘋果的起源地，但其實野生蘋果之於當地的意義古已有之。我們登到頂峰時，拉斯波波夫告訴我，「阿拉木圖舊稱阿爾瑪-阿塔，意思是『蘋果之父』。」然後遞給我一個小孩拳頭大小的鮮綠色果子。
味道濃郁，甜美爽脆，但不是從我們面前這些禿枝子上採摘的。在當季之時，這些蘋果樹上會結滿果實，形狀、大小、味道和口感各不相同，但如拉斯波波夫所提醒，很少有能吃的。這枚蘋果是農耕和栽培的成果，遺憾的是，也正是這些人類活動破壞了野生蘋果的自然產地。我一邊這樣想，一邊也對拉斯波波夫的話表示認同。他說：「哈薩克人民和阿拉木圖人民都為蘋果而深感驕傲。這裏是蘋果的發源地。」
這份榮耀之情在阿拉木圖隨處可見。廣告牌上是蘋果的圖案和阿拉木圖的標語「千色之城」，宣傳的全是蘋果，在灰色的高速公路上架起了醒目的紅招牌。哈薩克斯坦國立美術館是該國最大的藝術博物館，當中有蘋果的油畫和金屬雕塑。在更大型以及面向更多公眾的地方，建築的側面常用蘋果做壁畫，城市主要地標之一的闊克托比山，其中一個景點是蘋果造型的巨型花崗岩噴泉。我凖備搭纜車到山頂，半路卻排起了另一隊，耐心地等著拍一張蘇聯時期明黃色伏爾加汽車的照片，裏面塞滿了塑料蘋果，車牌上寫著「我愛阿拉木圖」。
綠色集市是阿拉木圖的農貿市場，裏面熙熙攘攘，當地人都裹得嚴嚴實實。人們將蘋果按顏色、大小和形狀仔細分類，堆成小山一樣都要倒了。商販們熟練地將蘋果削成片，遞給顧客時還會說一連串俄語——哈薩克斯坦的通用語言——顧客面帶微笑地接過來吃掉，感謝地輕道一聲「斯巴西巴」（俄語的「謝謝」，我也就會這麼多了）。
新疆野蘋果是栽培蘋果的始祖，綠色集市則是哈薩克飲食的基礎。每條過道擺放的原料或食材不一，但對該國的飲食歷史都至關重要。集市一角特供馬肉，哈薩克人曾是遊牧民族，馬匹被認為是聖神的美味珍饈。市集上還有很多朝鮮特產，正是1937年大移民的寫照。當年斯大林以強制手段將居住在蘇聯的朝鮮人驅逐到中亞地區，而這些朝鮮人是在1910年朝鮮王朝滅亡後逃到了蘇聯地區。泡菜的種類應有盡有，上面還撒了大把的小茴香。
哈國標誌性菜餚所需的一切材料在這裏都能找到。以手抓飯為例，中亞各國對這道菜品都有不同做法，羊肉、胡蘿蔔和洋葱是基本材料，哈薩克斯坦的版本加入了蘋果來增添一點甜味。
不過，在人們欣然將蘋果視為當地特色的同時，哈薩克斯坦的野生蘋果無疑遭到了忽視。
2007年最新版的《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色目錄》（ICUN Red List）將新疆野蘋果評為"易危"級，數量「正在減少」。住宅和商業開發、家畜養殖和森林砍伐威脅著所剩無幾的野果林。最近，意大利的慢食基金會（Slow Food）採取措施，保護外伊犁阿拉套丘陵地帶剩餘的野果林，譬如遊客獲得批准後方可進入林區，項目由文化抗爭網絡基金會（Cultures of Resistance Network）資助。
文化抗爭網絡基金會的董事李雅拉（Iara Lee）表示：「慢食基金會不斷告訴我們，放慢進食速度和關心食物不僅僅是富裕人士所選擇的生活方式，還強調了新的農業生態。大企業集約化農業受利益驅動，會破壞環境，新的農業生態開闢了其他途經。現在是最需要新途徑的時候。」
瓦維洛夫第一次到訪阿拉木圖時，能否預見到人類活動的破壞力如此之大不得而知。但這位科學家很有遠見，採集了新疆野蘋果的種子，既保護了物種，也可以抵禦日後的饑荒。他將種子收入了位於列寧格勒（今聖彼得堡）的世界首個植物基因儲備庫，這裏還有他收集的25萬種植物種子、果實和根部。
1941至1944年列寧格勒保衛戰期間，在基因儲備庫工作的多名植物學家寧願餓死，也沒有吃庫裏的種子。瓦維洛夫不再受當權者的青睞，被關進了勞改局，也是死於饑餓，但幸好他的基因儲備庫保留至今。如今，儲備庫更名為瓦維洛夫植物研究所，是俄羅斯唯一一個植物基因儲備庫。
研究所黑麥、大麥和燕麥遺傳資源部的主任洛斯科托夫（Igor Loskutov）稱：「我們按照瓦維洛夫的理論和方法，收集、評估、儲存和使用樣本，致力於保護植物基因的多樣性，使基因免遭毀滅。研究所不僅事關俄羅斯，對全人類也有重要意義。」
福科也同意，她說：「將野生種群留在原始產地很重要。不過，儲備庫多收集一些野生種群的基因可以在出現意外情況時，做一部分補充。」
希望阿拉木圖的野生蘋果林永遠不會出現那些意外情況。
而在現代蘋果的發源地阿拉木圖，城市的特徵與這種水果交織在一起，瓦維洛夫的成果，以及他那些勇氣可嘉的同事和同輩們，都是城市歷史的一則腳注。為了慶祝他們的功勞，也為了滿足突然的食慾，我走進街邊一家水果店，買了一枚又紅又綠的蘋果。味道好極了。
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