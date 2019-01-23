Image copyright Getty Images Image caption 女性認為最適合訂婚的日子是情人節。

我們在生活中做出的一些最重大的決定，是以家庭中心的——從結婚到為人父母，甚至到最適合離婚的時間。

在這些決定中，季節發揮的作用大得驚人。季節變化能影響我們的健康、心理和對未來的預期。假日行事曆也決定了什時候適合，什麼時候不適合做重大決定。

儘管沒有哪兩對伴侶是一模一樣的，但在總體水平上，人們發現了一些週期規律。每一年都有一個高峰期，人們普遍在這個時間段作出情感方面的重要決定。

BBC未來（BBC Future）將帶你了解高頻的情感決定時間點，以及最適合做出這些改變的時間。

求婚

婚慶服務平台「婚姻聯線」（WeddingWire）調查了1.8萬人，結果顯示，在美國，近40%的訂婚發生在從感恩節到情人節的這兩個半月裏。12月是訂婚的高峰期，而平安夜這一天尤其受歡迎。英國旅遊網站「辣椒醬」（Chillisauce）對1萬人進行的調查顯示，三分之一的男性認為這個時間段最適合求婚。

Image copyright Getty Images Image caption 美國的一項調查發現，平安夜一天的求婚數量佔了全年近三分之一。

但男性要注意的是：女性往往不這麼認為。該調查還發現，女性認為最適合訂婚的日子是情人節，這一天的得票率高達23%。可惜的是，調查發現只有12%的求婚是在情人節這天。

相比之下，平安夜（男性眼中最適合的日子）求婚最多，有31%的人選擇在12月24日這天求婚。這或許反映出了誰是單膝下跪的那一方。跨年夜僅次於平安夜，接下來是元旦，然後是兩人第一次見面的週年紀念日。

儘管有一些調查稱節慶時期（指從11月末到1月初這段時間）最受歡迎，但最佳時間不那麼顯而易見——沒有證據顯示訂婚日期與婚姻的質量和持續時間有任何關聯。還有一個遺憾，那就是也沒有任何數據顯示在一年中的哪個時候，你喜歡的人最有可能同意你的求婚。

婚禮

你的另一半同意了？那就該決定什麼時候舉行婚禮了。

Image copyright Getty Images Image caption 在英國，夏天是最受歡迎的結婚時間——這意味著婚禮的花費也是最貴的。

結婚有幾方面的因素要考慮。一個是費用——在美國，秋天是最受歡迎的結婚時間，而在英國最受歡迎的卻是夏天。婚禮策劃網站「愛結網」（The Knot）在1.3萬名新郎和新娘中進行的一項調查顯示，2017年美國最受歡迎的結婚月份依次是9月（16%）、6月（15%）和10月（14%）。

婚禮日期避開這些時間段可能更划算。這一點之所以重要可能不僅僅是因為你的銀行賬戶餘額。在3000對美國伴侶中進行的一項調查發現，婚禮花費較低的伴侶，更有可能擁有更加長久的婚姻。在對人口和感情特徵進行了篩選後，研究人員發現，婚姻更長久的人花在訂婚戒指上的錢也更少。

Image copyright Getty Images Image caption 婚禮花費低有助於婚姻長久。

但這項研究只是觀察性的，作者無法得出任何因果結論。換句話說，婚姻更持久可能並不是因為婚禮是在1月舉行的。婚禮花費較低可能只是雙方關係健康的一個標誌——也許這對伴侶覺得不用通過一場隆重的婚禮來向他人「證明」自己的感情，或是他們把精力放在了更長遠、更重要的事情上，可能意味著更深切的承諾。

選擇婚期時下一個要考慮的因素是你和伴侶的年齡。猶他大學（University of Utah）的社會學研究員沃爾芬格（Nick Wolfinger）為倡導婚姻的家庭研究所（Institute for Family Studies）進行的一項研究顯示，在28歲到32歲之間結婚，五年後的離婚率最低。

沃爾芬格對9000多人的數據進行了分析，並把研究結果發到了自己的博客上：「大約32歲之前，結婚年齡每增加一歲，離婚機率會降低11%。然而，在32歲之後，結婚年齡每增加一歲，離婚機率增加5%。」

Image copyright Getty Images Image caption 在28歲到32歲之間結婚，離婚水平最低。

這項研究表明，可能存在一種「金髮女孩效應」。年輕時，我們每年都會變化，而且比之後會發生的變化大很多，因此早婚可能會導致雙方日後發生摩擦或變得越來越疏遠。另一方面，沃爾芬格猜測，晚婚的人可能天生不太適合婚姻制度。這些人可能在某種程度上更加「天生脾氣暴躁」，不善處理人際關係。這導致他們離婚的風險更高。

由於缺乏因果關係證據，，即便努力把結婚年齡定在28歲到32歲這個最佳年齡區間內，可能也無法確保你不會離婚。

離婚

但如果婚姻不順，有「最佳」離婚月嗎？

Image copyright Getty Images Image caption 一項研究發現，申請離婚的高峰期是3月和8月。

在華盛頓進行的一項研究發現，在美國，申請離婚的高峰期有兩個，分別在3月和8月。作者推測，這背後的原因是，在結束冬天和夏天的假期後，雙方會把推遲的離婚申請提上日程。文章作者稱，這些假期是「離婚的象徵性標誌」，因為人們通常認為在假期申請離婚不合時宜。也有可能是律師休假，因此不能在假期裏辦理離婚手續。

但一旦家人和律師都過完節了，離婚申請的數量就會激增。作者認為，冬季過後的高峰期被推遲到3月是因為，雙方可能需要一段時間來整合資源，聘請律師。

傳聞除華盛頓州外，美國家庭律師反映每年1月，尋求結束婚姻的伴侶都會大幅增加。1月究竟為何這麼受歡迎尚不清楚，但這可能是假日季結束和通常人們尋求重新開始的新年願望共同作用的結果。

又或者是因為一個更加平淡無奇的原因：至少在美國，等到1月離婚在納稅時有好處。離婚「手續」通常會在一年內完成，因此1月申請離婚能夠在下一個納稅年度來臨時，增加以單身的身份報稅的機率。

但尚不確定在一年中的特定時間申請離婚，是否有助於任意一方更快地從婚姻破裂這件事中恢復過來。

懷孕

開始要孩子呢？生孩子的時間似乎是隨機的，但實際上一些月份更受歡迎（在某種程度上來說也更適合生產）。

以生育能力為例。男性精子的質量和濃度是一個重要因素，而多項研究表明，春季時精子最健康。2018年，在丹佛的美國生殖醫學學會（American Society for Reproductive Medicine）會議上，一項研究分析了美國17年內2.9萬名男性的精子樣本。

在春季，這些男性的活性精子數量最多，達每毫升1.17億個。夏季精子最少，為每毫升1.12億個。在秋季，男性正常形態的精子數量最多——這是另一項衡量精子質量的指標。對12245名瑞士男性做的另一項研究發現，精子濃度也是在春季最高，夏季最低。

早上採集的樣本比精子濃度最高，正常形態的精子比例也更高。

Image copyright Getty Images Image caption 研究人員發現，春季的精子質量更好。

「春季的精子更好是因為精子的產生過程從開始到結束需要三個月，」未參與上述兩項研究的謝菲爾德大學（University of Sheffield）男科教授佩西（Allan Pacey）說。「春季射出的精子在聖誕節前後就開始了它們的生命，那時候天氣更冷。」

低溫對精子有利，這可能解釋了為什麼精子的質量在這個時候最好。但其他因素，比如白晝時間的長度，也對人類的生育能力有重要影響。對於其他動物——比如綿羊和奶牛，光照時長對生育能力有很大的影響，這是為了確保它們的幼崽熬過出生後的第一個冬天的可能性最大。佩西說，日光對人類可能也有類似的影響，表現為夏季白晝時間長時，生育能力較低。

佩西說，夏季精子質量低的另一個原因是，夏季人們的性生活減少。多項研究發現，儘管禁慾會增加精子細胞的數量，但也會導致精子的形態明顯變差、遊動能力減弱、DNA損傷嚴重。反之，性生活頻繁則會促使精子的形態改善、遊動能力增強、DNA損傷減少，進而提高懷孕機率。

儘管這些研究中提到變化頗為明顯，但佩西稱，不應根據它們來決定你的備孕計劃。「精子質量的細微差別不一定意味著受孕機率降低。」

生孩子

最佳懷孕時間是一回事，但最佳出生時間呢？

懷孕的最佳時間是春季，也就是北半球的3月或4月前後，這意味著足月生產的時間會在12月或1月。但實際上最佳出生時間是9月，早了幾個月。有意思的是，在美國和英國，9月都是最常見的生日月份。

據英國智庫財政研究所（Fiscal Studies）的研究稱，9月出生的英國孩子考試成績和認知能力往往優於8月出生的孩子。另一方面，8月出生的孩子在小學階段受欺凌的機率是9月出生的孩子的兩倍，在16歲到18歲時接受職業教育而非學歷教育的可能性比後者高20%，進入頂級名校的可能性比後者低20%。這些效應存在於各種家庭之中，與社會經濟地位無關。這表明，這種效應普遍存在且難以改變。

Image copyright Getty Images Image caption 9月出生的孩子考試成績比8月出生的同齡人更優秀。

研究人員後來發現，這種效應與季節無關。從澳大利亞、智利到日本、美國，無論在哪個半球，都存在這種效應。這些國家之間的共同點在於學年開始的時間。9月出生的孩子認知能力要好得多，因為他們通常是同學中年齡最大的。而8月出生的孩子往往在同班裏是最小的。

「9月效應」貫穿了孩子的求學生涯。8歲時，9月出生的孩子的成就感比他們的同學更強。對8月出生的孩子來說，情況正好相反。

秋季出生可能還會增加人的壽命。對美國近1600名百歲老人進行的一項研究發現，9月到11月出生的人比3月出生的人更有可能活到100歲。這可能是由孕期營養不良或傳染病的季節性特點造成的。

Image copyright Getty Images Image caption 9月到11月出生的人更有可能活到100歲。

在溫帶地區，秋季出生的嬰兒不用一出生就經歷極端溫度，可能會在之後的生活中對健康造成極其嚴重的影響。英國對4000多名女性進行了一項研究，發現在溫度較低的冬季出生，可能會增加患冠心病、胰島素抵抗和老年肺功能下降的風險。

在一年中最冷的三個月（以出生當年的實際溫度為凖）出生的女性，其罹患冠心病的機率比其他月份出生的女性高24%。這種關聯在父親失業或從事體力勞動的女性中最為明顯。這表明，這種效應興許可歸因於家庭無法給房屋充分供暖。

我們可能會認為每對伴侶都是獨特的。但人們在做重大決定時表現出的這些新趨勢顯示，外部因素對人類感情有驚人的影響。其中一些因素似乎是避免不了的，比如節假日，它們會影響人們什麼時候最有可能把注意力轉向愛情和家庭。另一些因素似乎歸因於生理特性，比如春天的低溫會促使男性生育能力出現細微的提高。

正如9月效應所顯示的那樣，當重要事件與季節變化造成的更深層次的生理效應同時發生時，相關趨勢最為強勁。

米裏亞姆·奎克（Miriam Quick）對此文調研有所貢獻。