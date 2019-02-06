土耳其著名景點棉花堡溫泉在Instagram上走紅，也讓這個景點重獲生機，迎來了世界各地的遊客。

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「棉花城堡」

土耳其西南部安納托利亞（Anatolian）高原西邊200米的高空處波光粼粼，泉水順著白色的梯田，沿著懸崖逐層向下，流入下方的科布列季平原（Çürüksu）。

這裏被稱為棉花堡 （Pamukkale，土耳其語意為「棉花城堡」），實則是一系列天然溫泉，泉水富含碳酸鈣，從上游古老的希臘羅馬溫泉城希拉波利斯市（Hierapolis）湧出流淌至此，形成如畫一般水光瀲灧的階梯狀溫泉池。

Image copyright Nori Jamil Image caption 棉花堡指的是一系列天然溫泉。

被遺忘的小鎮

希拉波利斯市曾經守衛著棉花堡，如今，這一地質奇觀和山頂處希拉波利斯市的優雅廢墟已經被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為世界文化遺產。

雖然棉花堡已經因為水晶般清澈的溫泉成為土耳其其中一處最受歡迎的旅遊景點，每年有近200萬遊客為了藍綠色的泉水而來，但是坐落於溫泉腳下，人口2000多的棉花堡鎮，卻被同名的著名景點遮蔽了很久。

遠離溫泉的棉花堡鎮幾十年來塵土飛揚，一幢幢小磚瓦房和小雜貨店圍著一座清真寺和幾家小餐館而建，山羊透過前院圍欄瞧見一輛輛載滿溫泉遊客巴士正在上山，農民在田地裏勞作一天之後，開著拖拉機回家。

Image copyright Nori Jamil Image caption 棉花堡溫泉已成為土耳其最受歡迎的景點之一。

「療效顯著」

據說棉花堡的溫泉水可以治癒皮膚疾病，舒緩身體疲勞。幾個世紀以來，以此地為家的希臘人、羅馬人、拜占庭人和土耳其人都知道溫泉水的療效。最近還傳說在泉水中沐浴可以緩解疾病。

1950年代，北塞浦路斯有位名叫卡基（ Ali Riza Cagin）的人。他不過30出頭，卻患有嚴重的關節疼痛，無法長時間工作或站立。在醫生的建議下，他來到了棉花堡溫泉，短短幾個月後就重返工作崗位。現在，仍然有許多土耳其醫生建議濕疹和風濕病患者到這裏來。

Image copyright Nori Jamil Image caption 據說棉花堡的溫泉水可以治癒皮膚疾病，舒緩身體疲勞。

沉睡的小鎮

卡基奇蹟般地康復後，在1960年代，棉花堡溫泉水有助身體恢復健康的故事流傳到了安納托利亞高原以外的地方。但溫泉池腳下的棉花堡鎮依舊只是一個寂靜的小城，都是以種植石榴、葡萄和櫻桃為生的農戶們。

然而，土耳其駐倫敦大使館旅遊事務的發言人博茲達（Umit Bozdag）稱，土耳其政府在1970年代已經開始將愛琴海和地中海沿岸的土地出售給企業家，希望在整個西南部地區快速發展旅遊業。沿海度假村提供棉花堡溫泉一日遊，遊客們蜂擁而至。棉花堡鎮的一些居民搶佔先機，傾其所有，甚至貸款在梯田狀的碳酸鈣溫泉周圍以及下方的小鎮上建起了簡樸的酒店和餐館。

Image copyright Nori Jemil Image caption 棉花堡鎮種植石榴、葡萄和櫻桃的農戶。

日久失修

棉花堡溫泉遊客人數增加對當地環境也造成了破壞。希拉波利斯山上不斷出現外地投資者建造的酒店，令一些古城遺址遭到毀壞。一些酒店引入溫泉水，排幹了部分溫泉池，化糞池的污水開始滲進溫泉水中。

1980年代後期，聯合國教科文組織不得已介入。在其建議下，當地政府於1990年關閉了通往希拉波利斯的道路，並拆除溫泉浴池和古遺址周圍的許多酒店和建築。禁止遊客穿鞋踩踏鈣化岩，不得在天然溫泉中使用肥皂，也不可以在溫泉的坡上騎摩托車。

雖然新措施有助於修復溫泉池，但棉花堡鎮的經濟卻遭受重創。接下來的十年中，在棉花堡鎮及其周邊共計約200間家庭酒店當中，約有四分之三被迫關門。政府官員在溫泉附近投資興建了許多大型溫泉主題度假村來復蘇當地經濟，但度假村沒建在棉花堡鎮，而是7.5公里之外的卡拉海伊特村（Karahayit）。

Image copyright Nori Jemil Image caption 棉花堡溫泉遊客人數增加對當地環境也造成了破壞。

溫泉復興

政府1990年關閉了通往希拉波利斯的道路，此前的五年裏，近7000名居民搬離棉花堡鎮。不少人在卡拉海伊特的豪華度假村找到了工作，或是搬到了土耳其的大城市，還有些人，比如博茲庫爾特（Hakan Bozkurt），則在國外找工作。1996年，由於棉花堡鎮的客流量不足，博茲庫爾特的父親也和許多人一樣，被迫關閉了小型家庭酒店，回歸果園營生。

棉花堡鎮就這樣緩慢發展了十年多的時間，直到當地人髮現一個意想不到的新事物扭轉了小鎮的命運——社交媒體。

博茲庫爾特說， 2011年，小鎮波光粼粼的溫泉照片在Instagram和Facebook上走紅，吸引了一群預算不高的自由行遊客。與大多數從沿海豪華度假村參加一日遊乘巴士抵達的遊客不同，新遊客中許多人都希望住在離溫泉瀑布盡可能近的地方。一開始沒多少人入住，但沒多久就越來越多。2012年，博茲庫爾特和妻子回到棉花堡鎮，翻新並重新經營起他父親關掉的家庭酒店。

Image copyright Nori Jemil Image caption 1990年，近7000名居民搬離棉花堡鎮。

博茲庫爾特說：「沒有互聯網客流量就不足。酒店關門之前，我們曾站在從代尼茲利市來的主路上招呼過往車輛，以此招徠顧客。」

Image copyright Nori Jemil Image caption 棉花堡溫泉在Instagram上走紅吸引了世界各地的遊客

網絡熱潮

棉花堡波光粼粼的白色岩石溫泉照片迅速走紅，世界各地的書刊雜誌稱它為「適合發Instagram」的奇景，是社交媒體必打卡的「目的地」之一，也是「一生中必去的地方」。

目前，在Instagram上搜「棉花堡」得到的結果超過50萬——大多是年輕漂亮的遊客在波光粼粼的藍綠色泉水和白色的溫泉池中擺拍。與幾十年前不同的是，希拉波利斯市和溫泉池現在受到嚴密的管理，出於保護，部分區域禁止遊客進入。

博茲達認為，社交媒體對復蘇棉花堡鎮經濟的作用超越了任何政府資助的旅遊項目。

他說：「我可以花一整天跟你講述棉花堡有多美，溫泉水療效有多好，但僅僅一張照片就能吸引你來。」

Image copyright Nori Jemil Image caption 棉花堡波光粼粼的白色岩石溫泉照片迅速走紅

今日棉花堡

棉花堡溫泉走紅網絡對同名的小鎮產生了明顯的連鎖反應。

雖然棉花堡鎮還保有質樸農業小鎮的感覺，但最近，周邊已經開始湧現出一些較大型的酒店和餐廳。小鎮中心的專業旅行社提供各種行程，包括溫泉之旅以及遊覽附近古尼高原（Güney Plateau）的葡萄園——那是土耳其最著名的葡萄酒產區之一——還有參觀老底嘉古城廢墟，這裏被聯合國教科文組織暫列為世界遺址，也是《聖經啟示錄》（Book of Revelations）中所說的七座教堂之一。

此外還可以遊覽距離代尼茲利市17公里的松林山區和瀑布。每天天一亮就能看見希拉波利斯市上空飄浮的熱氣球，還有許多滑翔傘教練翱翔在溫泉池和古城之上，帶著膽大的遊客從高空俯瞰這個受到聯合國教科文組織認證的景點。

棉花堡鎮的居民也越來越歡迎遊客品嚐當地「從田間到餐桌」的特色食物，這麼做有助於將家庭農場和古老的食譜傳承給年輕一代。漫步在小鎮狹窄的街道上，你會看到女人們用新鮮的菠菜和奶酪烘焙餡餅，阿爾提塔斯（Ayşe Altintaş）就是一位。受遊客們歡迎的還有用自家制橄欖油和檸檬調味的本地鱒魚、榛子餡的土耳其軟糖和本地石榴。

阿爾提塔斯在一家小型家庭酒店做廚師，她說：「沒有這份工作（她就不得不）長途跋涉（去掙錢）。」

Image copyright Nori Jemil Image caption 棉花堡還保有質樸農業小鎮的感覺。

可持續旅遊

問問棉花堡鎮的居民，他們會說，最近過夜遊客的增多不僅有助於增加就業機會以及保留當地傳統，對溫泉也有積極影響。

棉花堡鎮哈爾圖酒店的老闆奧勒馬茲（Turgay Olmaz）說，人們不再只是乘巴士跑來玩下水，還會探索小鎮和周邊景點、了解土耳其文化，以及「（見到）真正生活在當地的土耳其人」。在這些事情上花的時間越多，長遠而言對鈣化溫泉池的壓力就越小。

奧勒馬茲認為，與灰藍色溫泉池一樣具有吸引力的，是在棉花堡鎮找間家族經營咖啡館，品嚐一杯現煮咖啡，或者看一群當地人玩西洋雙陸棋，肯定能讓遊客們獲得更有意義的旅行體驗。他說，棉花堡鎮讓人們有機會了解「真正的土耳其」。

Image copyright Noni Jemil Image caption 當地人認為棉花堡溫泉遊客的增多有利於增加就業機會。

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