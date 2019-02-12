斯威士蘭與斯瓦蒂尼：一個國家如何恢復原國名

Image copyright Getty Images Image caption 斯瓦蒂尼的首都姆巴巴納（Mbabane），和別國的城市比起來，只是個小城。

去年四月，在斯威士蘭擺脫英國統治、獲得獨立的五十週年紀念日上，該國的國王姆斯瓦蒂三世宣佈了一則驚人的消息：該國將不再使用其殖民期間的國名，而是使用其傳統的國名斯瓦蒂尼（eSwatini），意思是「斯威士蘭的土地」。這個宣告一開始並未引起轟動。

美國旅遊博客How Dare She的博主艾略特（Jessica Elliott）也出席了這次五十週年紀念活動，她說：「按照西斯瓦提語（siSwati），字面翻譯一下，國王說的就是：『斯瓦蒂尼王國現改稱斯瓦蒂尼王國。』直到揚聲器中傳來英文翻譯，人們才反應過來，先是驚訝，然後熱烈地鼓起掌來。」

Image copyright Getty Images Image caption 2018年4月，斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世宣佈本國將改稱為斯瓦蒂尼，意為「斯威士蘭之國」。

索恩（Jiggs Thorne）出生於斯瓦蒂尼並創立了該國的年度林火（Bushfire）音樂節，他對祖國重用傳統國名感到即驚訝又高興。他說：「國家改變國名並不常見，雖然這種變化對我們會演沒什麼影響，但對我們參加音樂博覽會，影響就很大：大多數代表可能都不知道我們是誰、來自哪個國家。」

雖然讓其他國家接受這個新名字是個挑戰，但斯瓦蒂尼人民對這次改名非常滿意。對於這個擁有全世界最新國名的國家，我們與其中一些居民交談，以期了解國民自豪感。

為什麼人們喜歡它？

這個位於非洲東南部的內陸國家，雖然規模很小，但風景多樣：既有涼爽的山區，又有炎熱乾燥的低地。先進的環境法保護了這裏的景觀，源源不斷地吸引著人們前來旅遊和定居。居住在首都姆巴巴納（Mbabane）的穆蘇法（Lindokuhle Mthupha）說：「你會情不自禁地欣賞這個國家的自然風光，包括美麗的山脈、翠綠的平原以及野生動物。我們的野生動物保護區始終是大多數遊客遊玩的第一站。」

距姆巴巴納西南方30公里有一家Foresters Arms酒店，老闆是來自南非的巴克（Ruth Buck）。她說：「我來斯威士蘭做了兩個星期的臨時工作，之後就沒離開過。我喜歡沿著鄉間小路行駛，享受不斷變化的風景，感受斯威士蘭市場的熱鬧。這是一個很美麗並且氣氛溫暖的國家，很容易讓人想留下。」巴克也受到了友好、幽默又慷慨的當地人的歡迎。

Mantenga旅店的總經理賈普（Robert Jupp）是斯瓦蒂尼人，他在南非留學後回到了祖國。他說：「我喜歡祖國的自然美景、友好的人民和溫潤的氣候，以及它的和平、自由。」

Image copyright Getty Images Image caption 像蘆葦舞這樣的年度節日都是斯瓦蒂尼的文化遺產。

祖國雖小卻易於治理，人們友好並願意幫助新居民安頓下來。按照其他國家的標凖來看，該國的兩個主要城市仍然很小。首都姆巴巴納和最大的城市曼齊尼（Manzini ）分別只有7.6萬和11萬居民，而且人們的生活節奏很慢，很少有人匆匆忙忙。

穆蘇法說：「我們做什麼都很從容，非常悠閒、放鬆。」大多數居民都會說英語和西斯瓦提語，但他們在問候和告別時更喜歡說西斯瓦提語，因為那些友好的致意用語是他們文化的重要組成部分。「我們會問候陌生人。」穆蘇法說，「我們愛好和平、善良、謙遜並樂觀。凡來到我們國家的人，都可以證明我們非常謙虛並且充滿愛心。」

慶祝國家的文化遺產也是本地生活的重要組成部分。穆蘇法說：「我們有很多文化儀式，這些文化儀式總是吸引大批人，我們也在這些儀式上慶祝自己是斯瓦蒂尼人！」每年九月舉行的蘆葦舞（Reed Dance），是以年輕女性切割大型蘆葦獻給斯瓦蒂尼的太後作為序幕，然後年輕女性們穿著傳統服裝進行大型歌舞表演。12月至1月間還有祝頌王權的豐年祭（Incwala），包括為期數天的淨化儀式和一場盛會。盛會上有盛裝出席的國王和軍隊，還有一場大型篝火，燃舊物、迎新年。

你還應該知道什麼？

Image copyright Getty Images Image caption 圖為當地女孩在為參加蘆葦舞做凖備。

斯瓦蒂尼是世界上僅存的絶對君主制國家之一，近年來一直在努力消除政府官員（包括姆斯瓦蒂三世）和普通民眾之間的巨大貧富差距。五十週年慶典本身就很燒錢，所以具有雙重性，一方面它展示了本國的慶祝文化，另一方面也表達了民眾對政府的失望。「居民們對斯威士蘭文化感到無比自豪，似乎都渴望通過五十年慶典向世人展示。」艾略特說，「但他們也希望向政府渲洩其憤怒：政府優先考慮的是花錢和個人財富，而不是國家的繁榮。」該國禁止政治反對黨，公民可能因批評政府或國王而受到懲罰。

該國也正在努力與世界最高的艾滋病感染率作鬥爭。好在過去十年中，在抗逆轉錄病毒治療方面取得了巨大進展。儘管如此，大部分人很難得到充分治療，因此許多人冒險前往鄰近的南非尋求醫療服務。

儘管這個國家經濟不景氣，但社會變革帶來的巨大自豪感和奉獻精神體現在像林火音樂節這樣的國際活動中。該音樂節每年五月舉行，在音樂節期間，來自世界各地的26,000人，聚集在姆巴巴納和曼齊尼之間被稱作「天堂谷」的恩組維尼（Ezulwini）裏，節日時有音樂表演，有創意工作坊，有嘉賓演講。很大一部分盈利捐贈給了當地的慈善機構，如直接救助艾滋病孤兒的組織「小英雄」（Young Heroes）。

不論是改名前還是改名後，這個國家一直是關愛他人的國度。「我們仍然有『ubuntu』，」穆蘇法說。這個詞翻譯過來就是對他人的共同人性的感知，和作為生活在更廣闊社區一分子的認可。她還說：「這引起了所有人的共鳴。我們積極向上、樂觀而有活力，來到這個國家你就能感受到。」

她對新居民的建議是：「請凖備好徹底愛上這個新的國家、新的文化和這裏的人。最重要的是，凖備好感受這兒陌生人慷慨至極的歡迎。」

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