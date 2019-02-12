Image copyright Getty Images Image caption 位於尤卡坦半島奇琴伊察的天然水井。

上世紀80年代中期，美國考古學家們在仔細研究墨西哥尤卡坦半島的衛星圖像時，發現了一個令他們相當意外的圖案——一個直徑約200公里、形狀近乎完美的大圓環。

天然水井是墨西哥尤卡坦半島旅遊的主要勝地，這些藍色的地表坑洞散佈在這片乾旱的土地上。當你徒步穿越尤卡坦半島廣袤的平原時，隨處可見這些水坑。尤卡坦半島好似一個彎曲的狗腿，位於墨西哥東部邊緣，島上是一些低矮乾燥的森林。但是從空中俯瞰，這些天然水坑串聚一起竟形成了一個圖案——一個半圓弧線。彷彿有人用圓規在墨西哥海灣畫圓，但畫了一半，弧線就越過陸地沒入了海水中。

天然井是當地瑪雅人的飲用水來源。考古學家在探索曾經統治半島的瑪雅文明最後的結局時，發現這些天然水坑環繞尤卡坦半島的首府梅裏達和港口城市西撒爾和普拉格羅索而分佈形成一個園形。1988年，在墨西哥阿卡普爾科舉行的一次科學會議上，研究人員向其他衛星專家展示了他們的發現，大家都對天然水坑這神秘分佈感到困惑不解。

觀眾席上一位名叫奧坎波（Adriana Ocampo）的科學家是當時美國宇航局的一名年輕的行星地質學家。這種圓環圖案頓時驚醒了她所受的科學訓練的直覺。

現年63歲的奧坎波解釋說，她看到的不僅是一枚圓環，還像一個靶心。

奧坎波說，「我在看到幻燈片的一瞬間恍然大悟。覺得這太神奇了，自己的想法肯定錯不了。我欣喜若狂，但必須保持冷靜，因為當時沒有足夠的證據證明我的觀點。」奧坎波現在是美國國家航空和宇宙航行局「露茜項目」的負責人，該項目計劃於2021年向木星軌道發射一艘宇宙飛船。

奧坎波走到這些科學家們面前，心怦怦直跳，問他們是否考慮過小行星撞擊地球這個可能性。這次撞擊發生在6600萬年前，留下了的疤痕至今仍清晰可見

30年後，她笑著說：「他們當時都不知道我在說什麼！」

奧坎波的偶然發現是科學界相互就此展開討論的開始，為最後達成一致結論奠定了基礎。如今，大多數科學家都認為這個圓環就是一個直徑12公里的小行星撞擊地球時形成的隕石坑。這顆小行星墜落在尤卡坦半島，難以想像的劇烈爆炸使岩石都變成了液體。

自上世紀90年代初以來，來自美洲、歐洲和亞洲的科學家團隊一直在努力填補剩下的空白。他們現在相信撞擊瞬間形成了一個30公里深的火山口。如果將地球比作一個池塘，撞擊地球的小行星就是一顆被拋入池塘中的石子。中心區的反彈在瞬間形成了一座高山，是珠穆朗瑪峰的兩倍高，但隨後就崩塌了。地球在災難發生後的幾年內發生了天翻地覆的變化——遮天蔽日的灰燼導致長達一年多的黑夜，氣溫降至冰點，地球上約75%的生命都因此喪生，恐龍幾乎全部滅絶。

如今，撞擊的中心點，即想像中的圓規固定之處，也就是6600萬年前一度隆起形成山峰的地方，被埋在希克蘇魯伯港地下一公里的地方。

希克蘇魯伯港這個小鎮只有幾千人口，低矮的樓房被漆成黃色、白色、橙色和赭色，環繞著一個樸素的城鎮廣場。這種廣場在該地區許多上鏡但不起眼的尤卡坦村莊裏都能看到。這座小鎮沒什麼人知道，只有寥寥可數的一些恐龍愛好者來這裏「朝聖」。他們會沿著崎嶇多刺的灌木叢內蜿蜒的小路往前走，但常常會在臨近的小鎮奇克蘇魯伯普韋布洛的地方迷路。那裏距離內陸有半小時車程。

Image copyright Getty Images Image caption 人們認為6600萬年前的小行星撞擊地球導致地球上75%的生物死亡，恐龍因此幾乎絶種。

即使他們最終走到了正確的小鎮希克蘇魯伯港（這裏從著名的普拉格羅索Progreso度假勝地出發沿著白沙灘海岸線以東要走7公里），也幾乎找不到任何指示說，這是地球上過去1億年間最重大、最具災難性事件之一的現場。漫步在主廣場，你會看到當地孩子畫的恐龍。附近兒童遊樂場的攀爬架和滑梯上放置著原色的硬塑料蜥腳類動物。唯一的紀念碑在主廣場的教堂前，是用混凝土製成的卡通骨頭造型的石碑，放置在一個像祭壇的基座上，基座上繪有多種恐龍。

在奧坎波的發現於1991年發表之前，國際社會對尤卡坦半島的這一地區毫無興趣。如今，在希克蘇魯伯港和南下45公里的尤卡坦半島首府梅裏達之間，於2018年9月建起了一座博物館——希克蘇魯伯隕石坑科學博物館。這是墨西哥政府和該國最大的大學墨西哥國立自治大學合作的項目，旨在讓人們回到6600萬年前那一瞬間——一顆直徑12公里的小行星改變了世界歷史，結束了巨大野獸持續了千百萬年的統治。博物館希望，通過加深當地人民對發生在這裏的遠古地質年代大災難的認識，能吸引遊客來探索尤卡坦半島的史前歷史。尤卡坦半島還有著名的瑪雅歷史景點如奇琴伊察（Chichen Itza）和狂歡派對城市坎昆（Cancun）。

奧坎波表示，希克蘇魯伯隕石坑及其周邊地區應受到全世界更多關注。奧坎波出生在哥倫比亞，小時候移居阿根廷，15歲時來到美國。這顆小行星雖然給這一地區帶來了難以想像的災難，但卻使另一個物種獲益良多——千百萬年後，當世界上最大的食肉動物滅絶後，人類開始進入生物的演化史。

沒有這次災難，人類很可能根本就不存在。

她說， 「人類因此具有優勢，能夠競爭、蓬勃發展，我們最後也確實做到了。」

導致恐龍絶種的小行星撞擊究竟在地球何處，科學家為此曾探索長達10年，奧坎波的發現終於一錘定音。那個恍然大悟的瞬間是她與太空科學領域的傳奇人物休梅克（Eugene Shoemaker）合作後獲得的直覺。休梅克是美國地質學家先驅，被認為是行星科學領域的奠基者之一。在他逝世後的第21年，他的骨灰被埋在了月球上，全世界僅此一人。在休梅克的指導下，奧坎波知道這種近乎完美的圓圈不太可能是來自地球本身的任何力量造成的，這個圓圈可能為地球地質變化提供研究線索。

Image copyright Adamcastforth/Wikimedia Commons Image caption 這個名叫希克蘇魯伯港的海濱小鎮被認為是隕石坑的中心。

上世紀80年代初，加利福尼亞的一對父子路易斯（Louis）和阿爾瓦雷斯（Alvarez）提出了一種被稱為阿爾瓦雷斯小行星撞擊理論的觀點，認為是巨大的小行星撞擊地球造成恐龍滅絶。奧坎波說：「但那個時候，這個觀點引起了極大的爭議。」從這對父子首次提出這個觀點，到最後成為科學界共識，整個過程猶如集體拼圖，各自獨立研究的科學家把自己零散的想法提出來，拼在一起，經常會有重疊，而奧堪波所做的，就是放上最後一張拼板，完成了拼圖任務。

例如，早在1978年，地球物理學家彭菲爾德（Glen Penfield）就與墨西哥國家石油公司的扎諾古拉（Antonio Camargo-Zanoguera）合作，飛越了包括希克蘇魯伯港（Chicxulub Puerto）在內的加勒比海水域。他用磁力儀掃描海面，尋找石油的跡象，結果卻發現了這個巨大隕石坑另一半的水下部分。但科學界無法拿到這些證據，因為它們屬於墨西哥國家石油公司。

事實上，第一個將尤卡坦環與阿爾瓦雷斯小行星撞擊理論聯繫起來的人是一位名叫拜爾斯(Carlos Byars)的德克薩斯記者。他在1981年為《休斯頓紀事報》（Houston Chronicle）寫了一篇文章，討論尤卡坦環和阿爾瓦雷斯理論之間是否有聯繫。拜爾斯後來和一個叫希爾德布蘭德（Alan Hildebrand）的研究生分享了他的理論，這個研究生在檢查了海地的一層岩石之後找到了彭菲爾德。他們兩人共同確定了這個巨大圓坑不是火山口，而是小行星撞擊產生的隕石坑。奧坎波說，「比爾斯是第一個把碎片拼在一起的人。竟然是一個新聞記者第一個發現! 當你把所有的碎片拼在一起時，你會發現一個驚人的故事。」

但這個故事不僅僅是一個歷史故事，它還能讓我們了解地球以外的生命。從這個隕石坑所獲得的知識也幫助了美國宇航局的「好奇號」探測器的研究。好奇號於2012年登陸火星，在過去6年裏一直在研究火星的環境和地質。

將希克蘇魯伯隕石坑的噴射物，與小行星撞擊火星時發現的碎片相比較，兩者有相似之處，這表明火星的大氣層曾經比現在要厚得多，更接近於維繫地球生命的地球大氣層。奧坎波說：「知道過去發生了什麼，就可以為未來做好凖備，這很重要。這個隕石坑讓我們能更好地了解火星的地質演化。」

但是，關於希克蘇魯伯隕石坑，儘管有了博物館，墨西哥還向聯合國教科文組織申請為世界歷史遺產，但很多令人難以置信的信息仍然埋藏在地下，遊客和當地人所見有限。由於這次撞擊的時間太久遠，遊客們幾乎看不到什麼珍貴的東西，只能看到為數不多的殘餘，最令人驚嘆的就是天然井。你可以和魚兒在水井中游泳，可欣賞水中懸空的樹根。但是遊客們可能不知道，之所以有這種奇幻的地質景象，是因為在小行星撞擊時，地底深處的岩石被撞出地表。在這個岩石斷層線，千百萬年來水滴石穿，最終鑿出了這些天坑。

自從上世紀80年代末奧坎波發現尤卡坦圓環是隕石坑起，她已來過尤卡坦半島多次。當被問及人們是否意識到了尤卡坦半島的重要性時，她顯得悶悶不樂。

她回答說，「簡單來說，並沒有。我們需要做得更好，需要利用教育讓人們意識到他們生活的這片土地多麼特別。」

奧坎波還是拉丁美洲行星科學教育的支持者。她說：「他們(當地人民和政府)正在努力補充基礎知識。如果真的有用，那就太好了。這兒是地球上獨一無二的地方。」

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