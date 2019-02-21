帕米爾公路：橫穿中亞的狂野之路

Image copyright Dave Stamboulis

橫穿中亞的狂野之路

連接吉爾吉斯斯坦的城市奧什和塔吉克斯坦的首都杜尚別，長達1200多公里的帕米爾公路是世界上最狂野的公路之一。對勇敢的旅行者來說，可能是這個星球上最頂級的公路旅行。公路沿途一片荒蠻，從高原沙漠到皚皚雪峰，要穿過許多海拔4000多公尺高的山口，而且人煙稀少，雪豹和彎角馬可波羅羊可能比人還多。

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穿越世界屋脊

帕米爾高原，更為人熟知的名字是Bam-i-Dunya（世界屋脊），山峰海拔7000米以上，比其更高的只有喜馬拉雅山脈，喀喇昆侖山脈和興都庫什山脈。帕米爾公路地質活動劇烈，沿途要穿過高海拔的埡口、地震頻發地帶以及山體滑坡和落石區域，這讓帕米爾公路成為最具挑戰性的駕駛路線之一，但極端的自然環境也吸引著熱愛壯闊荒野風光的機車手、自行車手和冒險家。

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地區之爭

這條穿越崇山峻嶺的公路最初由俄國人在所謂的的「大博弈」時期所建。「大博弈」是指始於19世紀中葉大英帝國和沙皇俄國爭奪中亞控制權的明爭暗鬥。絲綢之路的一條主幹道也沿著這條路線，如今仍能看到為了保護該地區貿易所建的中世紀山頂堡壘的殘骸。20世紀，前蘇聯翻修了公路，但是大多數公路還是崎嶇不平的岩石和沙土道，因受土壤侵蝕，路面坑窪和年久失修的影響，這條路一直未能鋪好。

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窺見阿富汗

帕米爾公路一大段路線沿著分隔阿富汗和塔吉克斯坦的洶湧的噴赤河，穿過瓦罕走廊，河的兩岸伊斯瑪儀穆斯林的小村落星羅棋布。司機和騎手們經常遇到急轉彎和湍急水流之上的險峰，有時會沿著狹窄的河漫灘駕駛，通常車胎與河流僅是咫尺之隔。

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湖泊和駱駝

然而，旅行者們的辛勞很值得。在相隔兩個中亞城市間長達一周的自駕旅行中，每天都有多姿多彩的壯麗景色映入眼簾，比如宛若夢境的碧藍湖泊，雙峰駝棲息的沙灘，其中的雅什庫湖（ Lake Yashikul）是橫跨帕米爾公路半個旅程的巨大淡水湖。這些湖泊是許多魚和鳥類的棲息地，可供室外愛好者在此世界上最人跡罕至的地方之一登山和露營。

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目之所及山峰起伏

這裏，放眼望去高聳入雲的高山雪峰連綿不斷，不只有帕米爾高原的群峰，還能看到起源於阿富汗的興都庫什山脈。有些山峰有著引人遐想的名字，比如科學院山，還有許多未曾命名尚無人攀登過的山峰。

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鋼鐵般的神經

沒有護欄，山高路窄，懸崖絶壁之下急流崩騰，這條路膽小者勿入。還有極端天氣、地震、山體滑坡、雪崩、洪水，以及慘不忍睹的路況，這一切讓每天上路都充滿挑戰。加上人煙稀少，車輛服務區間隔很遠，在讓腎上腺素飆升的陡坡險路駕駛，這裏有著現實版的動作驚悚片所需要的一切元素。不用說，有勇氣來這裏自駕的旅行者都需要過硬的機械技能和鋼鐵般的神經。

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冒險家的天堂

儘管困難重重，但長途跋涉、風塵僕僕來到這裏絶對值得。路途遙遠，地勢凶險，人跡罕至，幾乎看不到別的車輛。但你將要看到的是世上最壯麗的景色，收獲值得一生珍藏的冒險。

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