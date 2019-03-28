率先使用GPS系統 改變航空界的斐濟
由悉尼飛往南太平洋島國斐濟，凖備降落在楠迪國際機場（Nadi International Airport）之時，眼前的景色十分壯觀。在幾千公里的航程中，無際的汪洋大海，看到的除了海水，還是海水，現在有了一排堡礁映入眼簾，巨浪正拍打著礁石。接著，遠處的火山島闖入視線，重巒疊嶂，有的鬱鬱葱葱，有的山石嶙峋。再往前，斐濟最大的島嶼維提島（Viti Levu）若隱若現，地幅廣闊，即使從空中俯瞰，也無法一覽全貌。地處偏遠，又浩瀚無垠，這便是我對這個南太平洋島國的第一印象。
斐濟風光本已美得令人難忘。而且斐濟對人類航空事業步入21世紀也起到了帶頭引領的作用，這使得斐濟之美更勝一籌。全球衛星定位系統，也就是我們常說的GPS，是斐濟這個島國的領空率先投入使用，以此作為飛行導航。此舉徹底改變了人類從世界的一端到達遙遠另一端的旅程方式。
GPS是20世紀70年代美國三軍聯合研製的衛星導航定位系統，主要目的是為陸、海、空三大領域提供更全面的導航服務。當時，飛行員主要依靠雷達和視覺輔助技術來進行導航。自20世紀40年代起，飛行員以地面固定目標為參考地物，在航路上接收無線電導航信號，或採用基於單個點地標被動觀測的技術。這套系統並不理想。例如，斐濟擁有廣闊的領空，只有五座指揮塔裝設無線電設備，這意味著在80%的領空內，飛行員無法依靠雷達來進行導航。
飛行員在汪洋大海上空執行任務時，情況最麻煩。海上沒有任何無線電信號，飛行員採用航位推算法，這種方法是指在已知當下時刻位置的情況下，推算下一時刻的位置；還有天文導航法，飛行員通過觀測太陽、月球和行星等天體的位置，記錄其高度和方位，以此來確定航線。直到20世紀下葉，在越洋航線上，機組人員中往往有一名所謂的飛機領航員，以減輕飛行員在導航方面的很大負擔。
GPS的原理是三角測量法，只需最少三顆衛星即可確定地球上的一個位置坐標，借助這項技術，人們可以對飛行器所處的位置進行全天候實時監測。第一顆GPS衛星於1978年發射，組網計劃正式啟動，該計劃歷時15年，整個系統由24顆工作衛星組成。
起初，美國國防部考慮對民用GPS採取收費制。1983年，一架大韓航空的客機偏離航道，飛入了前蘇聯的領空（當時蘇聯空域對外是禁區），因而被擊落。於是，里根總統宣佈，GPS對民用開放，不收取費用，希望今後能夠避免此類事故發生。這項決定為企業研製民用導航設備鋪平了道路。
到1990年底，美國已經成功發射16顆GPS衛星，運行能力良好，此導航系統已經能夠滿足全世界多領域的需要。如今，大眾可以從Trimble導航公司等處購買商用GPS接收機。海灣戰爭中，GPS系統有效地幫助了美國的軍事行動。民航客貨機的飛行員也私下在機上使用GPS接收機。GPS的潛力正在顯現。但在更廣泛的民航導航方面，必須在可控環境中先做試驗才可以廣泛推廣。
這時候，斐濟登場了。隨著旅遊業不斷發展，離境和入境的班次也隨之增加，斐濟急於改善其飛行導航系統。斐濟民航局前首席執行官Norman Yee在其回憶錄《乘風翱翔》（Catching the Wind）中提及往事，當時，有一位來自新西蘭的機場操作員調到斐濟工作，名叫斯諾（Jack Snow），他對新一代的GPS應用技術十分著迷。據估計，人們給一個機場裝設一處雷達定位系統所花的錢，可為斐濟所有國內班機配備一台GPS接收機。
斐濟具備有利條件可在飛機導航方面走在世界前列。斐濟雖然是小國，但國內航空業十分發達，擁有19個小型民用機場，外加7個私人空港。斐濟由300多個島嶼組成，分佈在超過50萬平方公里的海域上，因此可在一國的領空內，測試GPS導航系統在陸地、海上、高山上空飛行，和熱帶氣候飛行等多種模式，以及長途航線的定位效果。
斐濟與美國聯邦航空管理局取得聯繫，主動提出願做其衛星導航系統的試驗田。美國聯邦航空管理局同意出資為斐濟航空業的導航設備提檔升級，為其提供專業產品和技術支持以換取試驗所獲得的資料。設備安裝起碼要花一年以上，除此之外，還要為斐濟航空業制定新航道，編寫手冊，培訓飛行員和機組人員。
當斐濟航空業的GPS導航系統安裝就緒之時，塔巴凱科羅（Ilaitia Tabakaucoro）是楠迪機場的空中交通管制員。我此次來到斐濟，在楠迪機場見到了塔巴凱科羅。斐濟民航局的總部就設在這個機場，辦公大樓在空中交通控制塔的旁邊，或許這個機場控制塔就是全球最先使用GPS調度管制民航機的起降。
塔巴凱科羅回憶首次使用GPS飛行的往事，那次他和兩位飛行員同事從楠迪機場飛往斐濟東北方向的一座小島。GPS導航設備不久前剛剛裝好，但大家還沒用過。起飛後，飛機沿著維提島的北岸航行，一直飛到拉奇拉奇鎮，這是一處地標，從此處轉向西行，飛到太平洋上空。他們期望能看見目的地的小島。但當時天氣候反常，風力強勁，飛機順著風勢，往偏北的方向飛去，偏離了預定航線。很明顯，飛機在空中迷失了方向。這時候，塔巴凱科羅想起機上配有GPS接收機，立刻啟用。不出幾分鐘，飛機重新回到航線上。這次事件讓慣於傳統飛行定位方式的機組人員見識到了GPS的強大之處。
1993年12月，第24顆衛星，也即是GPS定位的最後一個衛星發射升空，GPS完成衛星組網。然後在1994年4月，斐濟正式成為第一個運用全球定位系統進行飛機導航的國家。GPS對這個島國的航空業的幫助立竿見影。Yee告訴我："我們取得了很大的成就，對此感到很激動。這使我國的航空業達到了大國的水平。" 這對蓬勃發展的斐濟旅遊業也有進一步的帶動作用。
斐濟的經驗表明，GPS在多種方面推動了航空業的發展，使飛行變得更快、更有效和更安全。在斐濟的國內航線採用GPS導航服務的25年裏，全球各地都陸續開始使用這項技術為飛機導航，常常獲得斐濟在這個新領域的專家團隊直接的技術指導。在這25年已有31顆全球定位系統衛星退役，其中包括第一代GPS定位系統24顆衛星的大部份，其工作由新發射衛星取代。
過去，天氣問題是個麻煩，如今有了GPS，已不成問題。塔巴凱科羅說：「以前，我們碰到惡劣的天氣時，往往會返航，回到始發機場。GPS能保證我們飛抵目的地機場。」即使遭遇暴風雨，能見度很差，也依然如此。
如今，在海域上空進行數小時長途飛行時，飛機可以有很精確的導航信息，而且在任何時段多架飛機的飛行均有安全保障。斐濟民航局的官員告訴我，過去，兩架飛機同向而行，間距應為100英里，如今，國際規定的間距已降到僅為23英里。過去，兩架飛機的起飛時間應相差至少18分鐘，而今，間隔的時間已縮短為10分鐘。此外，如今的飛機不再沿著地標飛行，而是直接飛抵目的地機場，因此飛行時間也有縮短。
在啟用GPS導航之前，考慮到飛機可能無法降落在目的地機場，因此需要攜帶充足的燃油以備返航。有了GPS，無需做此類凖備，這就可以為飛機減負。1996年，聯合國的一份報告得出結論，燃油效能有所提升，這意味著僅僅三個月內斐濟航空安裝的GPS接收機便賺回了本錢。
對於如今的機場和乘機體驗，儘管我們有諸多抱怨，但也多虧了斐濟這個太平洋島國，我們飛抵目的地已變得更快更安全，想到這一點，或許會讓我們心裏又感寬慰不少。
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