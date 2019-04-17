新加坡開埠200年：檢視新加坡的三種價值觀

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡文化的多樣性讓新移民能夠迅速適應環境（Credit: Getty）

新加坡在2015年才慶祝了獨立建國50週年，隨後又毫不猶豫地開始籌備下一次慶典，即新加坡開埠200週年。2019年全年將會有一系列的活動項目、展覽和節慶，以紀念英國史丹福·萊佛士爵士（Sir Stamford Raffles）登陸馬來半島南端這個小島200週年。200年前萊佛士爵士將這個小島設為英國東印度公司的一個貿易站。

然而，與慶祝建國50週年不同，開埠200週年只被認為是一個紀念的時刻。英國對這個島國的殖民一直是一個有爭議的問題，很多當地人根本不喜歡紀念這個日子。不過，200週年紀念辦公室表示，其目的是讓國民有機會反思殖民歷史（新加坡歷史甚至可以追溯到更遠的700年前），以及反思塑造現代新加坡國家的價值觀。

由200週年紀念辦公室命名的價值觀：開放、多元文化和自決，正是許多居民喜歡在此安居樂業的原因。新加坡法式融合料理米其林星級餐廳Labyrinth的主廚韓立光（LG Han）說，「新加坡是一個擁有自己特色的國家。多種族和多宗教，但卻能在社會互動、飲食和地標中無縫融合。」他說，「儘管存在種族和宗教的多樣性，但新加坡人屬於同一個共同體，有相同的語言表達方式，並分享共同的價值觀，各行各業人士能相容共存。」

Image copyright Getty Images Image caption 2015年新加坡慶祝獨立50週年（Credit: Getty）

儘管新加坡有文化上的多樣性，但在性傾向話題上，這個國家依然還在爭論不息。據紐約時報報道，新加坡仍然承認繼承自英國殖民時代一條禁止同性戀的法律條文，不過此法在法庭上頻頻受到挑戰。在印度廢除類似的殖民時代法律後，受此鼓舞，要求新加坡廢除同性戀刑事法的新一輪訴訟程序將於2019年啟動。在新加坡，同性戀沒有得到法律認可，同性伴侶也不能合法領養孩子。但社會活動者通過諸如一年一度的「粉紅點」（Pink Dot）（顏色取自新加坡國旗紅白兩色混合而成）集會和推動全民共融的運動，喚起社會對同性戀者政治權利的關注，希望帶來改變。

人們為什麼喜歡這裏？

新加坡的多元文化讓新移民、特別是西方人能夠迅速適應這裏的生活。 「新加坡在地理位置上，是通往亞洲的樞紐通道，是前往像印尼巴厘島、菲律賓長灘島等旅遊勝地的絶佳中轉站。而且在文化上也是如此，」在新加坡生活了三年的美國人亞歷山德拉·費格（Alexandra Feig）如是說。 她是旅遊博客「少女航海家」（A Maiden Voyager）的博主。她說，「新加坡與西方有很深淵源，英國在此的影響力尤其大。在城中漫步，你會看到佛教寺廟與英式風格突出的商鋪相鄰。在當地的小吃市集，你會看到供應海南雞飯的攤位緊鄰印度尼西亞風味的炒飯和賣漢堡包之類的西式餐廳。」

不要誤認為新加坡小吃市集的食物就是普通的街頭食品。「我如何旅行」（How I Travel）的主編、部分時間住在新加坡的加拿大人喬丹·畢曉普（Jordan Bishop）提醒說， 「新加坡的兩個小吃檔都有米其林星。」他說這兩個攤位，「了凡香港油雞飯面」（Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle）和「大華豬肉粿條面」（Hill Street Tai Hwa Pork Noodle），是這類小食店首次在2016年獲此殊榮。

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡文化的多樣性讓新移民能夠迅速適應環境（Credit: Getty）

每周都有新的餐廳和酒吧開業，新加坡不乏反映其過往國際貿易港口特色的多國飲食，比如中國、馬來西亞、印度、土生華人、德國、意大利、日本、越南、法國和美國的食物等。

多元文化並不止於飲食。當地人甚至有反映這個種族大熔爐的語言 。雖然政府不承認（最近甚至積力阻止使用），但新加坡英語（Singlish），這種混合了英語、普通話、福建話、粵語、馬來語和泰米爾語的混合語，常常在點咖啡或與朋友閒聊的社交場合用到。

在那裏生活是種什麼感覺？

與許多其他大城市不同，新加坡居民很少擔心盜竊或暴力犯罪。居住了11年的Bino Chua在「我的漫遊」（I Wander）博客上寫道，新加坡是全世界上犯罪率最低的幾個地方之一，街頭的小偷小摸甚至被視為「浪費時間」不值得做的事。已經在這裏生活了5年的美國人、「新加坡外籍人士指南」的合著者艾莉森·小澤·桑德斯（Alison Ozawa Sanders）說，「你可以不用鎖車，留下錢包無人看管地走開。作為女人，我可以在任何社區晚上外出，不用擔心自己的人身安全。作為父母，我也不會有如果我把視線從孩子身上移開兩秒中，我的孩子就會被綁架的感覺。」

新加坡也很乾淨整潔，交通極為便利，很少堵車。這部分歸功於政府對私家汽車的限制和購買汽車的高昂成本。Bino Chua說，「有人說新加坡管理過度，令人乏味。但就我個人來說，這就是安全和方便。我寧願如此而不想每天都會擔心遭到搶劫。」

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡不乏反映其過往貿易港口特色的多國飲食（Credit: Getty）

市中心充滿著以職業為重的氛圍，人們行色匆匆。 但在有需要的時候，逃離鬧市喧囂也不難。供職於斯科特廉價機票服務（Scott's Cheap Flights）的亞洲航班搜索專家美國人丹尼爾·伯納姆（Daniel Burnham）說，「我從公寓出發步行約25分鐘，就能身處茂密的熱帶森林，這個森林也是一個非常值得一去的觀鳥地。雖然國土面積小而人口密度很大，但新加坡卻擁有美麗的國家公園和豐富的野生動物。」

新加坡這個島國雖然面積狹小，但有世界著名的樟宜機場和廉價機票，新加坡人出國非常的方便。伯納姆說，「每當我感到焦躁不安，我都可以輕鬆地搭飛機離開這裏。」

我還需要知道什麼？

新加坡位於赤道以北僅一度，外來人員需要適應全年炎熱的氣候。小澤·桑德斯說，「人們必須習慣汗流滿身。而且你的頭髮永遠不會像你在家鄉的一樣。」伯納姆補充說，室內的寒冷空調也是一種「必要的惡」。

根據經濟學人智庫的最新報告，新加坡是世界上最昂貴的居住地。參考成本比較網站Expatistan.com，即使是遠離市中心的一房公寓租金也高達1,885新元 ，新車價格通常在10萬新元以上。

儘管如此，經驗豐富的居民表示，這些數字並不總能反映現實。伯納姆說， 「許多遊客和外國人傾向於將新加坡的生活與你在電影中看到的東西，比如《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）或享受房屋津貼的有錢外派人士混為一談。如果你選擇當地的生活方式，新加坡的生活成本並不一定高聳入雲。我們制定了符合常理的預算方案，例如轉租屬於公共住房的組屋，自己做飯和乘坐公共交通。我們的開支遠低於在美國的生活費用。」 這個國家的稅率也是全世界最低稅率之一，限制在22％以內。

Image copyright Getty Images Image caption 市中心充滿著以職業為重的氛圍，人們行色匆匆。 但在有需要的時候，逃離鬧市喧囂也不難（Credit: Getty）

新加坡市中心多半是大同小異，商場和相似的公寓房在較大的居民區和商業街上似乎可以延伸數英里。但只要離開市中心，走到郊外去探險，這時的新加坡總體來說相當之棒。

伯納姆說。「只要你去尋找，就會發現城市的多種風貌。新加坡的郊區有綿延數英畝的農田、有斷壁殘垣的墓地、漁村，還有殖民地時代的軍營哨站，所有這些像是隱藏在21世紀發展的口袋裏。」

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