圖輯：征服珠穆朗瑪峰的科索沃女人

新成立的獨立國家

科索沃通常被視為歐洲最年輕的國家。根據英國政府的記錄，全球195個國家中僅有116個國家承認這個內陸國家的主權。1991年蘇聯（USSR）解體後，巴爾幹（Balkans）地區爆發了數十年的種族衝突。2008年2月17日，科索沃宣佈脫離塞爾維亞（Serbia）獨立。

穆拉（Arineta Mula）出生於1988年，是四個兄弟姐妹中最小的一個，當時的世界正處在動蕩不安中。科索沃的阿爾巴尼亞人（Albanians）和塞爾維亞人（Serbs）之間的衝突幾乎沒有停過，而且這些衝突往往是致命的。她在南斯拉夫戰爭（Yugoslav Wars）時期長大，這一系列戰爭通常被視為二戰以來歐洲傷亡最大的衝突。

Image copyright Aleksandar Manasiev

到達山頂

儘管面臨著難以想像的挑戰，穆拉還是征服了一座座世界高峰，包括2017年登上的珠穆朗瑪峰。她18歲離開家鄉佩奇（Peja），前往普里什蒂納大學（University of Pristina）學習政治學。後來，她很偶然地成為了巴爾幹地區最知名的登山運動員之一。

在科索沃首都生活期間，她開始了徒步運動。「我以前從來沒試過，」穆拉說：「但是一個朋友建議我們去徒步，我同意了。它很快深深吸引了我。從第一次徒步開始，每個周末我都會去爬科索沃的一座山。」

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偶然成為的登山運動員

然而，穆拉的本意並不是成為一名登山運動員。像周圍的許多巴爾幹國家，包括塞爾維亞、黑山（Montenegro）、阿爾巴尼亞（Albania）和北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）一樣，在科索沃，婦女往往遵循傳統的女性角色，留在家裏，不去工作。根據世界銀行（World Bank）的數據，科索沃只有18%的女性從事有償工作。

但穆拉有不同的想法。在她出生之前，她的父親去了瑞士（Switzerland）找工作，18年來只是偶爾回家探望，留下她的母親獨自在佩奇照顧家庭。在這個飽受戰爭蹂躪的國家，母親的艱辛給穆拉留下了深刻的印象。

「我感覺她一直在奮鬥，」這位30歲的登山家說。「有時候我覺得我也一直在奮鬥。」

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被迫離家

1999年3月，10歲的穆拉和她的母親、兄弟姐妹，以及其他數百名阿爾巴尼亞人一起，被塞爾維亞士兵趕出家門，送到佩奇的中心廣場，他們希望在那裏登上一輛卡車，前往相對安全的黑山。但他們沒能上車，而是被送到了佩奇的體育館。

「我記得我們進去時，那裏有很濃的汽油味，」穆拉回憶說。「我聽到人們說，『他們要把我們燒死在裏面。』我們就這樣待在屋裏，直到第二天早上他們放我們出來。」穆拉說，她記得聽說如果塞爾維亞人不釋放科索沃的阿爾巴尼亞人，北約（Nato）就威脅要轟炸貝爾格萊德（Belgrade）。1999年3月24日，北約開始對南斯拉夫發動空襲。

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新的開始

據人權觀察（Human Rights Watch）組織稱，佩奇80%的房屋在科索沃戰爭中受損或被毀，其中包括穆拉的家。儘管經歷了許多艱難困苦，穆拉和她的家人還是堅持了下來。2005年，穆拉的父親回到家中，他的遺願是讓穆拉上大學。

穆拉說，父親告訴母親：「『永遠不要阻止她做自己夢想的事情。給她錢讓她去普里什蒂納（Pristina）學習。』所以我是家裏唯一一個沒有在佩奇當地學習的孩子。」在普里什蒂納，穆拉不僅拿到了學位，畢業後也開始工作，她還開始徒步探索祖國的群山。到2015年，她開始把目光投向巴爾幹半島以外的地區，尋找挑戰，其中包括西歐最高峰勃朗峰（Mont Blanc）。

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登頂珠峰

當科索沃開始挑選第一支登頂珠穆朗瑪峰的隊伍時，穆拉四處游說，希望能有機會加入全是男性登山者的隊伍。儘管有來自其他徒步旅行者的偏見和抵制，她仍然堅持為自己在團隊中贏得了一席之地。

「女性在珠峰被區別對待，」她說。「當地的夏爾巴人（sherpa）總是不理我，卻聽我的男性同伴的話。我認為這不是故意的。攀登珠峰的女性比男性少得多。」

當她回到科索沃，這種偏見依然存在。「人們會做出一些愚蠢的評論，比如『做得好，但你很幸運，有個男人幫你』，」她說。「我很努力。每個人都一樣。但在2017年5月22日，當我作為第一個登上珠峰的科索沃團隊成員成功登頂時，我是靠自己的努力做到的。」

神奇登山女

登頂珠峰之後，穆拉更加堅定地想要證明，人們應該像對待男性一樣來對待女性登山運動員。2017年8月，她自己組織了登山活動，通過瑞士阿爾卑斯山（Swiss Alps）的米特勒吉（Mittellegi）山脊登上了艾格峰（Eiger）。她的團隊只用了兩天就完成了徒步攀登，她的男嚮導很震驚，稱讚她是個天生的登山者。

之後，她又帶領全女子登山隊在尼泊爾（Nepal）攀登了6812米的阿瑪達布朗峰（Ama Dablam）。「這是一次艱難的、技術性的攀登，」穆拉說。「令人興奮的是，隊伍裏還有另外5名女性，分別來自美國和瑞典。在一個以男性為主導的環境中，我第一次感到如此坦然。」

這段徒步通常需要4周時間來完成，而穆拉只用了8天。

穆拉說：「向他人——也向我自己證明，沒有來自祖國的男性搭檔，我也能做到這些事，這種感覺很好。」

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明星嚮導

巴爾幹自然探險公司（Balkan Natural Adventure）的聯合創始人加卡弗裏（Virtyt Gacaferri）和克拉斯尼奇（Nol Krasniqi）都是佩奇當地人。隨著穆拉的名氣越來越大，他們找到穆拉，想讓她擔任他們戶外探險公司的嚮導。這家公司帶領遊客穿越巴爾幹之巔（Peaks of the Balkans），這座山峰跨越了科索沃、阿爾巴尼亞和黑山的邊境。

加卡弗裏曾是一名記者，在科索沃戰爭期間為西方記者服務。他認為經濟發展是防止巴爾幹半島未來戰爭的關鍵。因此他離開了新聞業，創建了一家公司，專注於推廣阿爾巴尼亞阿爾卑斯山（Albanian Alps）的旅遊。

「我已經知道穆拉的大名了，因為她是科索沃的體育明星，」加卡弗裏說。「在登上珠穆朗瑪峰之後，她的登山能力是毋庸置疑的。」

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變化中的世界

2018年，穆拉加入了巴爾幹自然探險公司的嚮導團隊，帶領遊客徒步穿越巴爾幹半島。「在科索沃，我們的性別平等還有很大的改善空間，」加卡弗裏說。「我們認為，穆拉的加入將有助於讓我們的國家和其他女性獲得動力，追逐她們的夢想。」

穆拉說，她並不是唯一一位帶領人們徒步穿越巴爾幹之巔的女性，「但女性嚮導並不多，」她補充說，她的客戶經常驚訝地發現，這位帶領他們在巴爾幹半島徒步的人，曾經登上過珠穆朗瑪峰。「我的經歷讓我有了可信度，」穆拉說。「通過我的行動，我正在消除社會上存在的偏見……也許還有我自己的偏見。」

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兩國支持

如今，科索沃政府利用穆拉的名氣大肆宣傳，經常贊助她登山；而阿爾巴尼亞為她提供了護照，可以前往不承認科索沃主權的國家。兩國都向她贈送了國旗，請她攜帶。

2018年8月，穆拉登上了海拔5642米的埃爾布魯斯山（Mount Elbrus），這是歐洲最高峰，位於俄羅斯高加索山脈（Caucasus Mountains）。她僅用了3天時間就獨自爬上了那座山。幾周後，她征服了印度尼西亞（Indonesia）的查亞峰（Carstensz Pyramid）， 這樣距離她登上七大洲最高峰（Seven Summits）的目標還差兩座。

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快樂自在

在巴爾幹半島的山峰上，穆拉是最自在的。無論是在阿爾巴尼亞的標誌性山村泰斯（Theth），還是在荒涼、沒有樹木的多波多（Doberdol）山頂，她在每一家旅館都受到熱情的歡迎。

穆拉認為，是父親讓她上了大學（並最終成為一名登山運動員），而是母親給了她力量。「她的生活中有許多困難，」穆拉說，是母親教她如何在艱難時刻堅持下去。

「今天我可以說，女性在科索沃的地位比以前好多了，」穆拉補充說。「我們擁有了更多的權利；我們在追逐我們的夢想；我們可以做我們想做的事情。過去和現在的幾代人都有一個共同之處——當我們面臨挑戰時，都有這種與生俱來的內在力量。」

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