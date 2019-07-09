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煥然新生

藏身於耶路撒冷街巷下的一間哈曼（hammam，即浴場）如今重新煥發生機。自上世紀70年代起，艾恩浴場（al-Ayn）就一直被閒置，變得破敗不堪。但最近，這所建於14世紀的浴場，連同它上面的汗坦基茲廣場（Khan Tankiz plaza）和附近的希法浴場（al-Shifa）都進行了大規模翻修。今年夏天，艾恩浴場將重新營業，遊客可以在這裏享受蒸氣浴及其他水療服務。

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最後一間浴場

艾恩浴場建於1336年前後，原本是供穆斯林朝聖者使用，他們去附近的阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）和圓頂清真寺（Dome of the Rock）的神殿禱告前，會先來這兒進行洗禮。商人和當地居民也會來這裏洗澡，但只是為了個人衛生而已。然而一個世紀前，自來水管道在本地人家普及，去浴場洗澡的人越來越少，最終這些浴場在20世紀中期被徹底廢棄。耶路撒冷一些酒店的水療中心還有現代化的洗浴場所，除此之外，翻新後的艾恩浴場是這裏唯一還在營業的浴場，附近的希法浴場已經被改造成了美術館和活動場地。

巴勒斯坦聖城大學的耶路撒冷研究中心幫助監督了翻新工作，現在負責浴場的運營。中心主任巴西爾（Arnan Basheer）表示：「艾恩浴場重新營業意義重大，這是保護此項文化遺產的唯一途徑，否則這裏就會荒廢。」

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社交好去處

接待處的木製網格和紅白黑配色重現了浴場最原始的樣子。翻新工作並沒有改變建築格局和設計，但是增添了一些現代設備，比如電燈和淋浴。以前浴場的水都是用水箱收集的雨水，或是從城外山上引來的泉水，現在所有的洗浴設施和溫泉都靠管道輸水。在這裏，遊客可以放鬆身心，等待水療服務的時候還可以聊聊天。

這裏還可以舉辦一些特別活動。巴西爾說：「在過去，這間浴場扮演了很重要的社會角色，現在我們想幫它『東山再起』，耶路撒冷老城裏能重獲新生的地方並不多。」

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熟悉的設計

艾恩浴場有許多大大小小的穹頂，陽光透過穹頂上藍色和黃色的玻璃投射進來。耶路撒冷希伯來大學的考古學家德阿德利（Tawfiq Da'adli）說，這些圓頂與大馬士革浴場裏的圓頂相似，說明在耶路撒冷建房子的這些建築工人和工匠們來自敘利亞。

人們在翻新過程中進行了深入挖掘，還發現了第三個浴場，與艾恩浴場共用一個爐子。新發現的浴場位於附近一間名為伊扎克（Ohel Yitzhak）的猶太教堂的下面，目前還未對公眾開放。考古學家們認為這進一步揭示了浴場複雜宏偉的原始結構。

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歷史悠久

浴場裏的石頭和瓷磚大多完好無損，沐浴者可以坐在百年歷史的石凳上，一邊熏著蒸汽，一邊欣賞各處建築細節，比如富麗堂皇的拱門，還有地板上用彩色大理石拼接出的星星圖案。

耶路撒冷聖城大學教授兼伊斯蘭教基金會（Islamic Waqf）考古主任納特謝（Yusuf Natsheh）表示：「儘管這座浴場多次易手，但仍保留了基本的建築特色。」

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漫長的挑戰

納特謝說，艾恩浴場的修繕過程十分漫長。基金會上世紀80年代就起草了修繕計劃，但由於資金不足被一直擱置，直到後來歐盟撥款保護耶路撒冷的文化遺產，浴場作為其中一部分才得以得到修繕。修復工作歷時五年，以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority）也一同負責監督。

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休閒勝地

艾恩浴場旁邊的庭院毗鄰耶路撒冷的棉花貿易市場（Cotton Merchants Market），這裏曾經是織物交易的經濟樞紐，旅人和朝聖者抵達耶路撒冷後也會來市場給駱駝餵水餵食。如今，這片院子仍供遊客休閒放鬆，但臨近的房間則被聖城大學用來開設學術課程和教授阿拉伯語。

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經濟價值

浴場的修繕計劃還包括擴建附近的棉花貿易市場，精心修葺了一堵牆將購物區和著名的阿克薩清真寺群隔離開來。如今，這條有頂棚遮擋的街道仍是集市，但賣的主要是糖果、紀念品和實用的物件，比如祈禱毯和圍巾，前往圓頂清真寺和阿克薩清真寺的朝聖者會用到。

負責運營艾恩浴場的聖城大學並不打算出售毛巾、海綿、香皂或者其他水療相關的商品，而是希望由集市上的商家來銷售。巴西爾說：「『起死回生』的浴場還能讓市場一同煥發生機。」

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