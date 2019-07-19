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雖然台灣依山傍海，擁有豐富多樣的自然景觀，人情味濃厚的風土民情，但說到旅遊，台灣仍然不是讓人第一個就會想到要去的旅遊目的地。

但這並不是說台灣不值得一遊，正好相反，台灣有許多值得你造訪的理由，以下就簡單列出去台灣玩的5個理由。

Image copyright Getty Images Image caption 親山步道（Credit: Getty Images）

自然

台灣可以說是登山客的天堂，縱貫台灣的中央山脈從北到南有多個海拔3000公尺以上的山峰，鄰近的東亞最高峰玉山更吸引許多登山者前往攀登。台灣百岳之首的玉山四季景緻分明風景秀麗，山上湧現的雲海更是愛好攝影的人鏡頭下的焦點。台灣四周環海，除了恆春半島上知名的墾丁國家公園內的多個海灘之外，全台各地還有許多美麗的海灘。

位於台灣東海岸的花東公路（花蓮到台東），夾在中央山脈和太平洋之間狹長形的花東縱谷平原地帶，更可以說是是東亞地區風景最美麗的自行車路線。台灣有許多自行車網站有更多相關信息。

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美食

台灣的飲食文化非常多元，自明清時期起先民將閩南飲食習慣帶到台灣，並融入台灣本地和原住民族的食材和傳統，逐漸發展成具有本土特色的台灣風味。隨著日本統治和國民黨帶來的中國各省份的菜餚，台灣料理也變得越來越多樣化。在台灣，不僅能夠吃到中國各省份的菜，也能吃到傳統的台灣小吃和日本料理，而海鮮、地瓜、芋頭和綠色蔬菜更是台灣料理不可缺少的食材。

台灣最聞名於世的美食恐怕就是遍布各地的夜市了，不論是大城市或是小鄉鎮，你都可以找到美味的夜市小吃。台灣人喜歡逛夜市，不只是有吃有喝，還有各種有趣小遊戲可以玩，還可以買東西。為了服務各國觀光客，台灣許多夜市也都掛起英文招牌。

Image copyright Getty Images Image caption 北投溫泉（Credit: Getty Images）

溫泉

台灣地處環太平洋火山帶，地質活動頻繁，但也帶來一大好處——地熱溫泉，不管你在台灣的哪個角落，一定都能找到天然溫泉，體驗一下身心靈全部放鬆的溫泉泡湯。

台灣東南方外海的綠島有著名的朝日溫泉，是全世界罕見的遊客可以泡湯的海底溫泉，這裏的溫泉是鹹水，露天的朝日溫泉可以一邊泡湯，一邊欣賞太平洋上的旭日東升或滿天繁星。

如果不去那麼遠的地方，在台北市內也能享受溫泉樂趣，就在台北的新北投捷運站外，遍布林立多家溫泉旅館，以及公眾溫泉浴池，這裏的溫泉屬硫酸磺泉，有點刺鼻的味道，但泡完後全身皮膚會變得光滑柔嫩又細緻。

乘車離開台北，兩個小時的路程就來到宜蘭礁溪，這裏由於地點便利，成為台北人逃離都市煩囂的後花園。宜蘭縣政府還在礁溪設立多個免費的戶外泡腳溫泉池。

Image copyright Getty Images Image caption 艋舺龍山寺（Credit: Getty Images）

宮廟

台灣民間信仰濃厚，除了有佛教、道教或儒教之外，還有許多鄉土神祇，供奉神明的宮廟不但是各地民間信仰的中心，一些著名的宮廟更是外來遊客參觀的景點。

台北比較著名的寺廟包括艋舺龍山寺、行天宮、關渡宮等，台中的大甲鎮瀾宮、彰化的鹿港天后宮、嘉義的北港朝天宮、台南的南鯤鯓代天府也是知名廟宇。如果遊客搭乘40分鐘的飛機到澎湖，還可以看到全台灣歷史最悠久，最古老的媽祖廟——澎湖天后宮。

隱身於台北西門町的鬧市之中，位於成都路51號的天后宮主要供奉媽祖，另外也供奉弘法大師，原址前身為日本佛教真言宗之弘法寺，因此吸引了許多日本信徒和觀光客前往參拜，而且自1973年以來，每年都有日本僧侶前來舉辦朝聖禮佛法會。

Image copyright Getty Images Image caption 故宮博物院（Credit: Getty Images）

博物館

除了享受美食和溫泉，欣賞自然風光和體驗人文信仰之外，台灣也有收藏豐富的博物館。知名度最高的就是台北的故宮博物院，院內收藏的是國民黨軍隊1949年從中國大陸帶過來的中國歷史文物，從繪畫、書法到瓷器、雕刻，數量之多無法一次完整展出而必須輪流更換展出。

台北故宮博物院主要收藏中國歷史文物，台北美術館則以台灣當代藝術為主，另外還有屏東的海洋生物博物館，其他還有一些私人經營的展覽場所，例如台南的奇美博物館，以典藏西洋藝術品為主，還有很多外國人喜歡參觀的袖珍博物館等不同主題的展覽。

編注：約書亞·塞繆爾·布朗（中文譯名葉家喜）是孤獨星球（Lonely Planet）台灣旅遊指南共同作者之一。

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