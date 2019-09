英國「最古老糖果店」裏的古早味甘草糖

Image copyright Mike MacEacheran

約克郡(Yorkshire)一個天氣潮濕霧濛濛的日子,上午11點,在佩特裏橋(Pateley Bridge)的一家糖果店,這正是每天上午生意最繁忙的時候。這家店名叫「英格蘭最古老糖果店」(The Oldest Sweet Shop in England),名副其實,還上了吉尼斯世界紀錄大全(Guinness World Records)。老闆凱斯·托爾多夫(Keith Tordoff )站在櫃台後,面帶微笑地講著一些生動的笑話,一邊從身後貨架上的200多個糖果罐中取出糖果,過秤後分裝為4盎司一包。

妻子格洛麗亞(Gloria)也在店裏幫忙,她幹練地把一包包糖果袋封口;兒子亞歷山大(Alexender)乾的是輕活,負責將糖果罐重新裝滿。店裏的顧客來自英國各處,還有不少美國、日本、德國、澳大利亞等地慕名而來的外國遊客。 店裏售賣的糖果琳琅滿目,有麥芽糖、酸味糖、裹著糖粉的軟糖、彩虹糖豆,以及一直飽受顧客喜愛的兩款經典硬糖——紅粉蘋果和大黃卡仕達。

這樣繁忙的上午時光已經持續了近兩個世紀之久。這家糖果店除了日子的更迭以外,一切如昔,毫無變化。當你視線越過油燈、橡木橫樑和用了百年之久的收銀台,走近細看這家店的古老木質櫃台,就會發現許多客人排隊購買的都是同一樣東西:一袋呈糖蜜色,有著奇特的錢幣形狀,稱之為龐特弗雷特甜餅(Pontefract Cakes)的乾草糖,當地人相信是世界上最古老的糖果之一。

托爾多夫承認,他每天都要吃上450克(約1磅)左右的糖,他說:「所有人都喜歡這種糖,我也不例外。這家店從17世紀初就開始營業,最早是販賣藥材的。約克郡甘草糖(Yorkshire liquorice)——也就是龐特弗雷特甜餅的故事,就是從那時開始的。"

托爾多夫是英格蘭最古老糖果店的老闆。這家店名副其實,早在兩個世紀前就開始售賣糖果

我是在幾周前開始對這種陌生的約克郡糖果產生興趣, 開始閲讀與甘草糖相關的歷史傳奇。我發現,有關甘草的故事最早始於1066年諾曼人(Norman)征服英格蘭之時,然後到15世紀的英國玫瑰戰爭(The Wars of the Roses),直至伊麗莎白一世(Elizabeth I)的統治時期(1558-1603)。 甚至17世紀中葉城堡圍攻的歷史記載中也提到過甘草糖。甘草糖簡直成了約克郡的又一代名詞。

在歷史記載的字裏行間,我發現甘草的引入可以追溯到11世紀左右。據說,最初由僧侶或十字軍將這種地中海藥用植物塊根帶回英國。當然最初是如何引進要看你信哪一家之言。 在這裏,和甘草相關的一系列景點令我興致盎然:其中有一座童話般的城堡、一個節日、一個農場、一座博物館以及多家糖果商店。有一個地名的出現率很高:龐特弗雷特。該鎮位於佩特裏橋的東南,車程大約僅有一小時,鎮上空地生長著甘草。

參觀龐特弗雷特城堡(Pontefract Castle)遺跡,給我一些線索了解甘草在約克郡的歷史。這座城堡建於1070年,為保存歷史遺跡的最新修繕工程花了350萬英鎊。這座中世紀堡壘曾經見證了不少王權爭奪和英國多次內戰, 許多歷史人物都在這裏留下了故事,如1460年在維克菲爾德戰役(Battle of Wakefield)中敗北的約克大公爵(Grand Old Duke of York),被控叛國的英王理查德二世(King Richard II)當年也被監禁於此,據說最後是被餓死的。1541年,亨利八世(Henry VIII)的第五任王后凱瑟琳‧霍華德(Catherine Howard)就是在這座城堡與人通姦。

英格蘭最古老糖果店販售一種錢幣狀甘草糖,也被稱為龐特弗雷特甜餅,有人認為這是世界上其中一款最古老的糖果

甘草在英國的歷史中最為精彩的一頁,是在18世紀初,這座雄偉的城堡賦予甘草全新的作用之時。1720年,藥用甘草的需求大漲而有助於當地的經濟,當時的醫生將甘草視為靈藥,用來治療各種疾病,從胃潰瘍、胃灼熱到絞痛、支氣管炎、肺結核等,無所不包。這座城堡被人租下來,原來陳放兵器火藥,及囚禁犯人的地窖現用來存放甘草塊根。

維克菲爾德博物館和城堡(Wakefield Museums and Castles)的館長埃文斯(Dave Evans)領著我參觀了城堡遺跡。他說:「你站的地方,從前是一片很大的甘草田。 要種出好的甘草,畦溝一定要開得深,最深要挖到六英尺。這就是為什麼城堡丘陵和其所在高地能夠提供完美的種植環境。 在你的下面,曾經有一個很大的甘草店。」雖然英國並不缺雄偉壯觀的城堡,但只有龐特弗雷特城堡成了甘草中心,其關鍵因素是:約克郡氣候和地理條件使之成為兵家必爭之地,但更加適宜種植甘草。

1760年左右,甘草歷史中最為重要的角色登場了。 鄧希爾(George Dunhill)是一名藥劑師,他的家族在龐特弗雷特經營家族生意。鄧希爾在藥用甘草中加入了糖(藥用甘草當時是一種可溶解的藥用糊劑),發明出一種可咀嚼的非藥用含片,也就是現在為我們所熟知的甘草糖。

到18世紀,甚至連約克郡傳奇的龐特弗雷特城堡都被用來種植甘草

年復一年,城堡周遭的城鎮逐漸發展成一個糖果帝國。19世紀時,該地區已約有20家糖果公司。 在巔峰狀態時,約克郡內建有10家大型工廠。女工們以約45人為一組,每天生產25000個'甜餅'(當時都是這麼叫的),每塊類似硬幣形狀的甜餅表面上都會蓋印,印章則設計成了龐特弗雷特城堡的樣子。

然而,全球化的進程使得當地很多糖果店關門大吉。 英國的本土品牌,如謝菲爾德的喬治巴塞特公司(George Bassett and Co),其生產的什錦甘草糖(Liquorice Allsorts)曾是英國孩子的最愛,最後被吉百利(Cadbury)所吞併。最早發明龐特弗雷特甜餅的鄧希爾公司,也於1994年被德國糖果業巨頭哈瑞寶(Haribo)收購。 只有一件事沒有改變:城堡的浮雕印章,仍然佔據了每塊糖果最為顯眼的位置。

埃文斯說:「回想起來,這個印章彷彿是鑲嵌在龐特弗雷特上空的一顆明星,是我們有形的遺產。雖然如今大多數的甘草糖工廠已經倒閉,但是,人們還是能夠來這裏遊玩,度過以甘草糖為主題的一天。」如今,每年,糖果愛好者都可以來此參加一年一度的七月龐特弗雷特甘草糖節(Pontefract Liquorice Festival),也可以前往新藝術風格的龐特弗雷特博物館,裏面有著別出心裁的甘草糖展出。

甘草的歷史可能出現了新的轉折點。 龐特弗雷特鎮外有一家農夫商店和奶牛場,庫珀利(Heather Copley)夫婦是如今英國唯一能培育種植甘草的農夫。甘草豐收所需要的環境十分複雜,其中包括適當的土壤條件和氣候條件。因為甘草種植已經不再盛行,因此少有農夫願意挑戰自我,培育甘草。

如今的龐特弗雷特甜餅上還是印有城堡的圖像

但庫珀利一家接受了挑戰。 去年,他們的莊園裏第一次有100多株甘草開花。他們計劃逐年擴大種植規模,並用甘草為原料生產冰淇淋、杜松子酒等,有朝一日或許能用之來製作甘草糖。 他們的最終目標是讓甘草取得PDO,即「原產地保護產品認證」(product of designated origin)。這個目標並非不切實際。

庫珀利說:「這裏的歷史故事本就很傳奇,那又有什麼理由認為甘草不能像蘇格蘭威士忌(Scotch whisky)、文斯勒德奶酪(Wensleydale cheese)一樣,取得PDO呢?從前,龐特弗雷特城內到處彌漫著甘草細膩而十分濃烈的味道。如果我們不能留下這一遺產,也會成為我們可怕的恥辱。去年,我們種的甘草第一次開花。真正到收獲預計還要5至7年的時間, 但是這樣的場景讓我有了一種歸屬感。堅持這條路走下去,能給當地人一種身份上的認同。 這關乎社會責任。」

除此之外,誰又能夠拒絶這樣一份邀請,置身於世界上鮮為人知的最為偉大的糖果故事之中呢? 當然,如果你已經蠢蠢欲動,千萬別把旅行計劃告訴你的牙醫。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。