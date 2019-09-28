哥倫比亞海岸神秘沉船 兩百億美元寶藏爭奪戰

Image copyright Getty Images Image caption 哥倫比亞迦太基海岸現在是旅遊勝地。

1708年6月8日，西班牙的「聖何塞號」在哥倫比亞迦太基海岸附近起火。這艘西班牙海軍運送珍寶的船當天近黃昏的時候開始與英國艦隊交戰，到了晚上，這艘裝備有62門加農炮的家利恩型帆船消失在加勒比海。隨船沉沒的還有近600人，以及今日估值高達200億美元的金銀珠寶。

300年來，沉沒在加勒比海海岸的「聖何塞號」一直靜靜躺在海底，無人知道其位置。但在2015年這個謎團終於解開，哥倫比亞政府宣佈，這艘船已被正式找到。但四年後，這艘帆船仍在哥倫比亞海域600米深處，不過已引起多方爭奪船上價值連城的的財富。

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙聖何塞號於1708年在哥倫比亞迦太基海岸沉沒，船上載有價值200億美元的金銀珠寶。

哥倫比亞政府迄今尚未披露這艘著名沉船的確切位置。這艘沉船因為載有巨大財富而被國際打撈界稱為失事船隻中的「聖杯」。但據說聖何塞號位於離迦太基海岸四十公里的羅薩里奧群島附近。這個群島是加勒比海一個熱帶群島，為哥倫比亞的國家自然公園。每天，成群結隊的小型遊艇載著去島上海灘嬉水曬太陽的遊客穿梭在這片海面上。越過這片海域時，遊客很難不去想像就在這片水下某個地方靜靜躺著「聖何塞號」及其巨大寶藏。

這艘真實存在的寶船在沉船後的300年中一直讓人癡迷不已。諾貝爾文學獎得主、著名的哥倫比亞作家加西亞·馬爾克斯 ( Gabriel Garcia Marquez )在他的小說《愛在瘟疫發生時》提到了這艘著名的沉船，書中的男主角弗洛倫蒂諾‧阿里薩在追求他終身不渝的愛情期間，曾計劃潛水打撈「聖何塞號」的寶藏。

來自哥倫比亞首都波哥大的觀光客比比亞娜‧梅西亞（Bibiana Rojas Mejia ）與家人在羅薩里奧群島的最大島格蘭德的海灘上玩了一整天。她接受我採訪說，「加勒比海一個非常神奇的地方。這就是存在於我們國家的魔幻現實主義。我們不知道聖何塞號究竟有多少金銀珠寶。這可能已成為一個偉大的傳奇。」

Image copyright Victoria Stunt Image caption 傳說著名沉船聖何塞號位於羅薩里奧群島附近。這是一個熱帶群島和國家公園，距離哥倫比亞迦太基海岸40公里。

「聖何塞號」1708年5月下旬離開巴拿馬港口城市波爾托貝洛。船上滿載當時在西班牙統治的秘魯所開採的黃金、白銀和寶石，以今天的價值估計，總值應該在100億至200億美元之間。這些財富是供奉給西班牙帝國國王腓力五世(Philip V )的。這位西班牙國王要依靠美洲殖民地的資源資助他打西班牙王位繼承戰爭。

「聖何塞號」船長何塞‧菲曼底‧德桑迪楊（Jose Fernandez de Santillan）已知道，西班牙在這場戰爭中的對手英國一定有戰艦在迦太基附近海域，等待伏擊搶劫聖何塞號。聖何塞號按計劃在迦太基港只稍作停留做檢修後，就起帆前往古巴哈瓦那，然後回到西班牙。但船長最後還是凖備進入迦太基港。到6月8日晚上，爭奪聖何塞號寶藏的戰鬥開打。迦太基的加勒比海軍博物館館長貢薩洛‧祖尼加（Gonzalo Zuñiga）說，以手槍和刀劍武裝的英國海軍曾三次試圖登上聖何塞號，搶奪這艘運寶船。

祖尼加解釋說，「最後聖何塞號贏得了這場戰鬥。但是，我們不知道聖何塞號為何在最後時刻遇難。」他說，聖何塞號可能失去了一面風帆，或者可能是乘客們造反，反抗船長。畢竟乘客大多數是平民，不慣於像軍人或船員樣俯首聽命。

然而，不可否認的是，交戰雙方都不希望聖何塞號及其寶藏沉入大海。祖尼加推測，當時船長本可向英國人投降，交出運寶船，然後空手返回西班牙，但可能他拒絶投降，於是點燃船上的火藥，將聖何塞號炸沉於大海中。

2015年11月27日，價值連城的聖何塞號被美國伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution)的一艘機器人潛艇REMUS 6000 「正式」發現了。這艘長達近4米的水下自動潛艇可以下到海平面下6公里進行搜尋，並且能夠下降到聖何塞號上9米處為沉船及其刻有海豚像的銅炮拍照。就是這個海豚像幫助研究人員認出這就是無數沉船打撈人夢寐以求的聖杯。

哥倫比亞人類學與歷史研究所所長埃內斯托•蒙特內格羅(Ernesto Montenegro)表示，「聖荷塞號運寶船是美洲殖民歷史的信息的中心，代表了歐洲近300年的殖民史，尤其是西班牙對美洲土地的殖民。」

Image copyright Courtesy of ICANH Image caption 2015年11月27日，一艘名為REMUS 6000的機器人潛艇「正式」發現了聖何塞號。

估計在哥倫比亞海岸的沉船多達1000艘，尚未被發現。儘管聖何塞號在哥倫比亞海域被發現，但並不能保證哥倫比亞能夠保有這艘被發現的沉船。西班牙和玻利維亞土著民族哈拉哈拉(Qhara Qhara )都聲稱擁有聖何塞號部分所有權。哈拉哈拉的土地曾屬於西班牙的秘魯總督轄區，聖何塞號上的財寶就是在他們的土地開採出來凖備運往西班牙。

此外，聖何塞號的產權還捲入了近40年的法律糾紛。美國海難救助公司海上搜索艦隊(SSA)聲稱，他們在20世紀80年代初已發現了聖何塞號，因此應該擁有沉船50%的東西。SSA還稱當年已與哥倫比亞政府達成協議，哥倫比亞最高法院在2007年也做出了該協議有效的裁決。

哥倫比亞前總統胡安·曼努埃爾·桑托斯(Juan Manuel Santos)在2015年宣佈哥倫比亞發現了這艘帆船時，並沒有把功勞歸功於SSA。哥倫比亞副總統瑪爾塔·盧西亞·拉米雷斯(Marta Lucia Ramirez )在今年6月的一份聲明中表示，「海上搜索艦隊無權搜索聖何塞號及其船上物品」，因為他們聲稱找到這艘帆船的坐標與實際位置不符。此案仍在哥倫比亞高等法院審理。

哥倫比亞政府今年還暫緩與另一家私人打撈公司簽署打撈聖何塞號的合同。到目前為止，曾參與2015年搜索的海事考古顧問公司(MAC)是唯一的打撈競投者。與一家私人打撈公司合作意味將會再一次與他人分割聖何塞號上的物品，這家公司可能會因此分到高達45%的打撈物，當然是指沒有劃歸為文化遺產的物品。打撈上來的物品哪些屬於文化遺產仍然需要哥倫比亞來確定。

專門研究聖何塞號的歷史學家和作家弗朗西斯科‧穆尼奧斯認為，這種瓜分方式將是最糟糕的情況。他說，聖何塞號是人類的歷史遺產，「人類有無可爭辯的權利去了解聖何塞號，並要有完全的了解。哥倫比亞需要做一個優秀的保管人，保管全部聖何塞號。」

按穆尼奧斯的建議，應該在迦太基開設一家博物館，全面展示聖何塞號的所有財富。他說，「誰不會去參觀這個獨特的展覽？ 遊客一定會被聖荷塞號講述的故事所深深吸引，為之著迷不已。」

前總統桑托斯2018年在他的推特上寫道，「沉沒在我國水域的聖何塞號是歷史上最偉大的發現之一。根據水下文化遺產的法律，我國可以進行恢復。」他用#NuestraCulturaElMejorLegado這樣的標籤結束他的推文，意思是「我們的文化，最好的遺產」。

不過，專家說，不能倉促決定去打撈。

水下考古學家胡安‧馬丁說，"船已經沉沒了300年，因此獲得了必須保育的權利。如果現在哥倫比亞沒有這個打撈的能力，打撈就沒有任何意義。這是對哥倫比亞遺產也是對人類遺產負責的基本原則。"

除非聖何塞號被打撈起來，要為迦太基居民和遊客建一座沉船博物館還有很長一段路要走。況且，哥倫比亞人還沒有贏得產權針奪的最後勝利，能保證這艘珍貴的沉船將會永遠留在哥倫比亞國內。目前，前往迦太基和羅薩里奧群島的遊客仍有機會遠眺大海，想像這艘沉船今天的樣子：躺在大海海底，仍默默地守護著它的金銀珠寶。