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令人神往的華麗

蘇聯時期，如果某城市的人口超過100萬，它就獲准建造地鐵。規劃者們希望每一位蘇聯公民的生活都變得豐富多彩，而地鐵每天運送數萬名乘客，可以最好的實現此目標。

1977年，烏茲別克斯坦（Uzbekistan）首都塔什干（Tashkent），成為第七個擁有地鐵的蘇聯城市。憑借設計師的藝術創作，烏茲別克斯坦和蘇聯恢弘的歷史被賦予了生命。車站設計涵蓋不同的主題，一些車站採用圓頂和彩磚，讓人想起烏茲別克斯坦絲綢之路上的清真寺，而另一些車站則用枝形吊燈和大理石裝飾，呈現出歐式舞廳的氣質。《孤獨星球》（Lonely Planet）將其描述為世界上最美麗的蘇聯風格的地鐵系統之一。

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絲綢之路的歷史

阿利舍爾·納沃伊車站（Alisher Navoi）是塔什干最著名的地鐵站之一，以著名的烏茲別克斯坦作家和藝術家納沃伊的名字命名。站內的拱形穹頂和藍色瓷磚讓乘客想起烏茲別克斯坦歷史悠久的絲綢之路、古老的清真寺和伊斯蘭學校。該車站是塔什干最繁忙的車站之一，擠滿了熙熙攘攘的上班族，還有遊客和當地人在拍照。直到不久前，在這裏拍照的禁令才被解除。

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掩體

塔什干地鐵建成時，由於具備核攻擊掩體的輔助功能，因此車站內禁止攝影。在蘇聯時代，因為對間諜活動的恐懼和對信息的嚴格控制，攝影在很大程度上是很可疑的行為，特別是在像防空洞這樣的敏感軍事設施周圍。

1991年蘇聯解體後，烏茲別克斯坦前蘇聯時代的領導人卡裏莫夫（Islam Karimov）上台，延續了這一政策。然而，米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）繼任後，開始改革開放，吸引投資者和遊客。2018年年中，政府意識到地鐵的旅遊業潛力，取消了其軍事設施的分類，並解除了長達41年的拍照禁令。

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主題車站

在塔什干的地鐵裏，車站都有獨特的設計和裝飾，有大理石、花崗岩、玻璃、陶瓷和雪花石膏。許多設計圍繞一個特定的主題，通常以車站的名字來描述。例如，奧茨貝克斯頓線（O'zbekiston Line）的克斯莫納夫塔站（Kosmonavtlar Station），圍繞著蘇聯宇航員和蘇聯太空計劃的成就；而在幾站之遙的奇龍佐線（Chilonzor Line）上普希金站（Pushkin Station），則為了紀念這位著名的俄羅斯作家和詩人。

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太空競賽

加加林（Yuri Gagarin）是進入太空的第一人，克斯莫納夫塔站的牆上有他的肖像。加加林和其他早期宇航員是蘇聯最重要的英雄，在宣傳作品中廣泛出現，代表著蘇聯在太空競賽中的力量和霸權。車站牆壁上，在加加林周圍，排列著著名宇航員們的超現實肖像。這些肖像漂浮在藍色和黑色的未來主義設計中，與宇航員離開地球大氣層時看到的顏色相似。

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無產階級天賦

車站藝術也以蘇聯方式讚揚了無產階級的工作。在帕克塔克車站（Pakhtakor Station，翻譯過來就是「採棉花工人」)，巨大的棉花時尚設計鑲嵌在地鐵牆上。蘇聯人把烏茲別克斯坦設想成巨大的棉花生產國，對其農業結構進行改造，改造水系，直到生產出蘇聯所需的70%棉花。但此舉也造成巨大的環境災難——世界第四大淡水湖鹹海（Aral Sea）開始乾涸，曾經的漁業和港口城鎮在新形成的沙漠中衰落與枯竭。

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蘇聯火車

在華麗的外表下，地鐵也帶有蘇聯式的實用主義色彩。今天仍在運行的許多地鐵列車都是著名的81-717/714車廂，它們是在上世紀70年代中期設計的，在前蘇聯時期很常見。每列火車有四節車廂，配合車站100米長的站台。截至2013年，仍有168輛這種獨特的藍色塗裝的蘇聯時代列車在運行，但它們正慢慢被新型了列車所取代。

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便宜和流行

乘坐地鐵的費用是1200烏茲別克斯坦索姆（約合£0.10）。這一價格保證了烏茲別克斯坦居民（最低工資僅為每月52.7萬索姆，或£43.50）能夠在城市中出行。地鐵也在發展：1984年開通了第二條線路，2001年開通的第三條線路仍在擴建中，計劃最終將北部地區與南部的機場連接起來。

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