墨西哥城的秘密地下世界

Image copyright Susannah Rigg Image caption 近700年後, 一些墨西哥人至今仍在紀念墨西加人的古都特諾奇蒂特蘭城的建城。特諾奇蒂特蘭城建於公元1345年。

當我們從墨西哥城大教堂（Metropolitan Cathedral）走下7公尺深的地底，我能感覺到自己的心跳。這座大教堂是拉丁美洲最大且最古老的教堂，我早已聽到人們傳說這座標誌性大教堂下有古老神廟存在，但自從20世紀70年代這個地下世界被發現以來，沒人能親眼見證。現在，終於對外公開，讓遊客能深入教堂的地下探索中美洲古老的秘密。而我有幸成為遊客之一。

在西班牙征服者赫爾南·科爾特斯（Hernan Cortes）攻陷阿茲特克帝國的首府特諾奇蒂特蘭城（Tenochtitlan）近500年之後，這個阿茲特克人帝國首府的古老遺跡仍然隱藏在現代墨西哥城的地下僅幾公尺深處。阿茲特克人自稱為「墨西加人」。1573年，西班牙人開始在阿茲特克帝國至聖的大神廟上方建造基督教大教堂，作為他們征服阿茲特克帝國的象徵。

1978年，墨西哥城的電工在大教堂附近偶然發現了一塊巨大的石碑，從而促使人們花了五年時間挖掘出了阿茲特克帝國雄偉的大神廟（Templo Mayor）遺跡。這一發現和西班牙人有關特諾奇蒂特蘭古城布局的歷史記載，使考古學家確定附近區域的地下可能還埋藏著更多前西班牙時代的建築。這也激發了一系列迄今仍在進行的考古發掘工作，繼續探尋古墨西加人生活方式的新線索。今天的墨西哥城有2100多萬居民，其腳下是等待著被挖掘出土的特諾奇蒂特蘭古城遺跡。

在我們一行人沿著螺旋型梯級往下而行之時，我屏聲斂息，只在眼神掃視到托納提烏神廟時才大大呼出一口氣。托納提烏是阿茲特克人崇拜的太陽神，為他們所稱的「第五太陽世紀」的神聖統治者。按墨西加人的傳說，第五太陽世紀至今仍在繼續中，預計將以地震帶來的毀滅而告終。考慮到這座城市最近的地震史，身處地下，再想到第五太陽世紀的末日預言，還真的有點令人心悸。神廟附近坐落著完整無缺的查爾基霍特爾（Piedra Chalchihuitl）綠松石石碑，石碑上刻著非寫實的象形文字「珍貴或神聖之地」。

考古學家勞爾·巴雷拉·羅德里格斯領導的城市考古計劃（PAU）自1991年以來，一直在不停地挖掘大約墨西哥市中心七個街區500平方公尺的土地，以重新發現被埋葬的特諾奇蒂特蘭古城。現今，工人要在墨西哥城市中心修理地下水管或安裝地下電纜，根據法律，都必須知會國家人類學和歷史研究所，以便考古學家監督他們的地下施工。

考古學家愛德華多·馬托斯·蒙特祖馬（Eduardo Matos Moctezuma）博士，從1978年開始一直在主持大神廟的發掘工作。他說，「法律賦予考古優先於施工的特權。」雖然這條法律給施工人員帶來麻煩，但確保了所有古蹟都能得到保護。

Image copyright Susannah Rigg Image caption 考古學家依據西班牙人和墨西加人的歷史記載製作出特諾奇蒂特蘭古城的地圖。

在市中心的考古挖掘工作陸續有發現。2015年大教堂後面的一座建築進行翻修時，城市考古計劃的考古學家發現了一座骷髏頭骨牆，長達35米。曾經是木架子，墨西加人在木架上掛滿他們活人獻祭的受害者頭顱。經過兩年多的發掘，於2017年結束時，共發現了近700個人牲頭骨，以及一個有孔洞的坑，據信是原放置頭骨木架的地方。

2017年，墨西哥城歷史遺跡中心區域一家酒店要進行翻新，被召去先作考古勘察的考古學家發現了一個古老的球場。在墨西加人的球賽（Juego de Pelota）期間，參加比賽的球員在這個球場，僅用臀部就能讓沉重的橡膠球從一端踢到另一端。今年早些時候，大神廟的台階上發現了一些被獻祭的人牲遺骸，包括一位裝扮成墨西加戰神Huitzilopochtli的男孩骨架。此外還發現了美洲虎的殘骨、多層的貝殼和珊瑚，這讓考古學家認為他們可能是找到阿茲特克帝國的皇帝阿惠特佐特爾的墳墓。這位墨西加人皇帝在位時間是1486年到1502年。

巴雷拉希望能與球場和骷髏牆之上的建築物的所有者達成協議，讓這些歷史遺跡可以在地下博物館向公眾開放展示。2018年開始，每逢周一、周二和周五的14:00，像我這樣的遊客就可以到大教堂下面參觀大神廟遺址。由大教堂的導遊帶隊的參觀可幫助教堂籌集資金，同時也讓遊客深入了解墨西哥城這個最著名的地標在地下的秘密世界。你進入大教堂時，可以在右手邊的服務台購買參觀票。

另外，在墨西哥城的一些不尋常的地方也可以發現中美洲原住民的遺跡。例如，當你在地鐵皮諾蘇亞雷斯站換乘地鐵時，你會經過一座祭拜墨西加風神埃赫卡特的金字塔。距離墨西哥城的歷史中心區域約4公里的特拉特洛爾科（Tlatelolco）區，前身是另一座前西班牙時代的中美洲城邦，如你從該區一個購物中心的地下停車場走出來，你可從一個觀景窗看見另一座祭拜風神的金字塔。

根據西班牙征服者留下的記錄，以及幾位方濟會修士撰寫的詳細編年史和一些墨西加人所寫的日記，考古學家對被掩埋的墨西加神廟和歷史遺跡有了很好的認識。一些最重要的信息來自16世紀方濟會修士貝納迪諾·德薩哈貢的名著《新西班牙事物通史》，他描述了特諾奇蒂特蘭城中心的78座神廟。巴雷拉說，「德薩哈貢的記載令人震驚，因為從考古的角度來看，凡是他所記載的，我們能夠找到。」

不過，即或你知道腳下埋藏著什麼，但在墨西哥首都這樣的一座城市進行考古挖掘也不是一件易事。當年墨西加人是在一座湖的中央小島上建造了宏偉的特諾奇蒂特蘭城。巴雷拉解釋說，現墨西哥城的一些地方，「5公尺深的地方就是水。」地下土層被水浸透意味著市中心的大部分地區每年要下沉約5至7公分，有些地區甚至每年下沉多達40公分。由於某些現代建築是建在前西班牙時代之中美洲的地基和建築物之上，這即是說，墨西哥城並非全城都以同樣的速度下沉。漫步在墨西哥城歷史中心區域，你可以看到一排排的建築物向不同角度傾斜。

馬托斯解釋說，「幾年前出了一個問題。大教堂開始下沉……牆壁開始出現裂縫，因為地下面有前西班牙時代的建築。」地基下沉雖然對殖民時期的建築造成了破壞，也對保養維修提出了挑戰，但對考古學家卻是有幫助的，因為這能幫助考古學家確定原中美洲建築遺址所處位置。

巴雷拉說，「我們可以看到建築物牆身上的裂縫。我們知道，要是順著這些裂縫走下去，我們可能會發現一個金字塔。」馬托斯解釋說，考古學家們已經能夠順著這些微細裂縫進行挖掘，並找到引發裂縫的建築物的位置。

然而，新技術正在幫助考古學家進行更多的發現，而不僅僅是依靠裂縫提供的線索。馬托斯說，「我們在1978年開始考古挖掘時，使用的是經緯儀。」 經緯儀是一種測量垂直和水平角度的儀器。他說，「現在，我們使用三維度掃描儀。」巴雷拉解釋說，考古學家還使用可穿透地表的雷達技術來探測墨西哥城中心街道和廣場地下之狀態。不過巴雷拉也講述為何仍然需要傳統的考古挖掘工作來證實歷史資料和地球物理掃描儀所顯示的內容。這座城市地下累積了多層歷史遺跡，這意味經三維掃描儀掃描後發現了一些東西，會以為是前西班牙時代的墨西加人留下的，而實際上，最終發現原來是西班牙殖民時代的遺跡。「因此，唯一確定的方法就是捲起袖子去挖掘。」

Image copyright Susannah Rigg Image caption 墨西加人的大神廟位於今天墨西哥城憲法廣場的邊緣。

在一些人看來，挖掘一個正在下沉的、容易發生地震的繁華城市似乎不值得，是自找麻煩。不過馬托斯反駁他們說，這些反對者「是在否定他們自己的歷史」。畢竟，考古發掘有助於揭示現代墨西哥城與特諾奇蒂特蘭古城有諸多雷同之處。

在今天這個不斷擴張的大都市的中心地帶，許多歷史建築的功能與近700年前的竟然相同。西班牙大教堂正建在墨西加大神廟之上；而現任總統居住的墨西哥國家宮則矗立在蒙特祖馬二世皇宮的廢墟之上。蒙特祖馬二世統治阿茲特克帝國長達18年，在西班牙征服阿茲特克帝國的初期被墨西加人殺死。馬托斯說，國家宮位置非常重要，因為從蒙特祖馬二世到今天，一直是國家權力中心。這一點很有象徵意義。

巴雷拉還說，今天一所大學就建在前西班牙時代一所學校所在位置，而墨西加人的城市也會有一個中心廣場，扮演著與今天現代的憲法廣場差不多的作用。他解釋道，「在我們的日常生活中，墨西加人仍然存在。」

難以想像一座建於1325年的古城會與今天熙熙攘攘的大都市有如此之多的共同點，但有一件事是肯定的:現代墨西哥城在其外表下，仍然跳動著一顆中美洲原住民的心。

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