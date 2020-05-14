新冠疫情下被大規模用於消毒的土耳其古龍水

Image copyright tamayalper/Getty Images Image caption 自從冠狀病毒大流行開始以來，土耳其的古龍水的銷量猛增，因為它可以用來消毒。

隨著來自美國和歐洲的洗手液全部售罄，土耳其人開始轉向一種傳統的香氛，這種在土耳其語中被叫做kolonya的香水在新冠疫情期間銷量猛增。

kolonya的意思是古龍水，自奧斯曼帝國以來，古龍水一直是土耳其好客和健康的象徵，它經常被描述為土耳其的「國香」。傳統上，這種由無花果花、茉莉、玫瑰或柑橘製成的香氛會在客人進入家中、酒店或醫院時，在用餐後、一起參加宗教儀式時被灑在客人的手上。與其他天然香氛不同，這種以乙醇為基礎的香水因其高酒精含量而可以殺死80%以上的細菌，因而也是一種有效的手部消毒劑。

因此，當土耳其衛生部長在3月11日宣稱科龍尼亞抗擊新冠病毒的能力時，不僅激起了全國媒體的關注，也導致土耳其各地的藥店、商店迅速排起了近百米的長隊。事實上，自3月中旬土耳其出現首例確診新冠病例以來，該國主要的古龍水生產商都表示銷售額增加了至少5倍。

「古龍水在預防冠狀病毒方面很有效，因為它含有至少60%的酒精，因此會分解病毒的硬殼。」伊斯坦布爾的家庭醫生哈提拉·托帕克（Hatira Topaklı）解釋說，大多數古龍水產品含有80%的酒精。托帕克還指出，消毒劑在土耳其不像在其他國家那樣普遍。「（在消毒方面）是很有效的，因為這是許多人已經有的東西，也是他們日常生活的一部分。他們不需要學習新的方法來保護自己免受病毒的侵害。」

為了滿足激增的需求，3月13日，土耳其政府停止了對汽油中乙醇含量的要求，以提高古龍水和其他家用消毒劑的產量，用於對抗新冠病毒。

Image copyright yalcinsonat1/Getty Images Image caption 自奧斯曼帝國時期以來，Kolonya一直是健康和好客的象徵，當客人進入一個家庭時，Kolonya經常被灑在他們的手上。

據Rebul控股公司首席執行官克里姆·穆德里索盧(Kerim müderisolu)稱，科龍尼亞的生產相當簡單，該公司擁有土耳其最古老、最著名的商業品牌之一Atelier Rebul。

土耳其歷史最悠久、最著名的商業酒類品牌之一的Rebul控股公司的首席執行官Kerim Müderrisoğlu說，古龍水的製作方法很簡單。首先，由大麥、葡萄、糖蜜或土豆發酵製成純乙醇，之後與蒸餾水混合。然後，加入一種天然香料，如木蘭花、檸檬或迷迭香，在裝瓶前放置三周進行熟化。

作為一種長久以來的待客之道和健康的象徵，古龍水不僅是一種實用的消毒劑——在這個不確定的時代，它也是我許多土耳其朋友的一種安慰。在我住在伊斯坦布爾的一年半時間裏，我在無數的餐館、商店和家庭中用它擦拭過我的手掌。現在，我們許多人都在自我隔離時會使用古龍水，它也喚起了一種互相照顧的感覺。

早在古龍水之前，就有玫瑰水了。從9世紀開始，阿拉伯半島就有用這種滲透玫瑰花瓣的香氛用於芳香、烹飪、美容、宗教和醫療的文化，波斯人、埃及人和奧斯曼人也用它來淨化自己和歡迎客人。到了19世紀，古龍水(一種天然香味的香水) 從德國科隆的貿易路線上傳到了奧斯曼帝國。當奧斯曼蘇丹阿布杜爾哈密特二世（Sultan Abdülhamit II）第一次遇到它的時候，他將傳統的玫瑰水和這種新奇的外國香水混合在一起，創造了古龍水。

Image copyright Sebahat Dogen/Getty Images Image caption Kolonya源自玫瑰水和科隆香水的混合。

就配料而言，科隆香水和土耳其古龍水沒有太大區別。兩者都使用大致相同的乙醇與精油的比例，並且經常摻入柑橘類精油。但是古龍水的獨特之處在於它的使用方式，無論是文化上還是實踐上。

到20世紀初， 古龍水的知名度急劇上升，這要歸功於化學家們的努力。在伊斯坦布爾，一位名叫讓·塞薩爾·裏布爾（Jean Cesar Reboul）的年輕法國化學家於1895年開設了土耳其第一批藥店，並與他的徒弟凱末爾·穆德里索格魯（Kemal Müderrisoğlu，Rebul控股公司首席執行官克里姆的祖父）在裏布爾的工作室開設了到現在仍是土耳其 古龍水龍頭公司 Atelier Rebul。今天，Rebul仍然出售他們的招牌產品Rebul Lavanda，它最初是用生長在裏布爾花園裏的薰衣草製成的，克里姆估計他們的科龍尼亞銷售額自疫情開始以來增加了八倍。

「這是一種有香氛功能的消毒劑，」克里姆說。

與此同時，在愛琴海沿岸的伊茲密爾市，奧斯曼帝國最年輕的化學家蘇利曼·費特·貝伊（Süleyman Ferit Bey）在20世紀20年代前往法國格拉斯學習法國香水製造技術，並回來創造了另一個著名的kolonya生產商——Golden Drop，如今它已經成為伊茲密爾的象徵。大約在同一時間，在安卡拉，一位名叫埃尤普·薩布裏·頓切爾（Eyüp Sabri Tuncer）的商人用沿海城鎮舍姆（Çeşme）的檸檬調製出一種 kolonya，這種 kolonya 如今也已成為土耳其最知名的kolonya之一，他的同名品牌也是土耳其最大的kolonya生產商之一。

Image copyright Atelier Rebul Image caption 土耳其最古老和最著名的kolonya品牌之一——Atelier Rebul,，於1895年首次在伊斯坦布爾街頭開張。

根據伊斯坦布爾導遊伊麗莎白·庫魯姆盧(Elizabet Kurumlu)的說法，一些小城市開始用當地獨特的配料對kolonya進行改造：伊斯帕塔生產的是玫瑰香味的kolonya；黑海附近小城則生產煙草味的kolonya；還有一些地方，kolonya是用無花果花、開心果、茉莉和木蘭花釀製而成。

與許多葡萄酒廠以創辦人的姓氏命名一樣，kolonya也有一種家族的威望，最高端的品牌以都是以創始人姓氏命名的。根據庫魯姆盧的說法，一個家族的kolonya品牌是這個家族顯赫地位的象徵。為了反映這點，在伊斯坦布爾的一家玻璃工廠，kolonya的瓶子通常被定製成華麗的形狀。如今，一些裝飾瓶已經成為了收藏品，奧斯曼時代的稀有瓶子在拍賣會上售價高達5000土耳其里拉(約600英鎊)。一些玻璃瓶還在伊斯坦布爾的奧蘭多·卡羅·卡盧米諾收藏和檔案館（Orlando Carlo Calumeno Collection and Archive）展出。

到了20世紀中期，kolonya開始在工業規模上生產，讓大眾也能夠消費得起。今天，幾乎在每一個土耳其家庭都可以找到它。

Image copyright 奧蘭多·卡羅·卡盧米諾收藏和檔案館 Image caption 如今，古舊的kolonya瓶已經成為收藏家夢寐以求的藏品。

「家裏有一瓶kolonya就像冰箱有食物一樣普遍。通常人們會在臥室、浴室和客廳放一瓶，這樣它隨處都可以拿到。」庫魯姆盧說，「它也成為了教小孩子好客的重要工具。當我還是個孩子的時候，我的責任就是問候客人，確保他們有三樣東西: kolonya、糖果和香煙。」

Kolonya一直是大型集會活動的必備物品，在齋月這樣的宗教節日裏更是如此。「當來自各地的人聚在一起時，人們會把kolonya作為禮物互相贈送，同時這也是保持每個人健康的一種方式。」托帕克醫生說：「照顧客人的健康是一種待客之道。」

土耳其的遊客很可能在他們的酒店、高檔餐廳的洗手間裏，或者在長途公共汽車旅途結束時，遇到了一瓶Kolonya。

Image copyright nejdetduzen/Getty Images Image caption 土耳其的不同地區用當地的原料製作他們的kolonya，而來自舍姆的檸檬味kolonya是最著名的kolonyas 之一。

除了它的消毒功能外，kolonya還被認為有其他健康益處。據說在方糖上撒幾滴有助於消化，在太陽穴上摩擦它可以緩解頭痛。「無論何時我們去醫院看望病人，我們都會給他們帶kolonya或一袋橘子，」庫魯姆盧說。

即使在新冠狀病毒出現之前，kolonya的就在不斷增長。傳統上，這種香氛一直在藥店、雜貨店和商店出售，但在過去十年裏，土耳其的kolonya頂級品牌開始開設自己的精品店。2013年，Atelier Rebul開設了第一家店鋪，現在在土耳其已經有22家店鋪。他們也開始在國際上擴張，分銷到歐洲、中東，並於去年與一家日本製藥公司合作。據克里姆說，他們正計劃開設一家新工廠，以滿足新冠疫情引發的需求增加。

Image copyright Atelier Rebul Image caption 在過去的十年裏，土耳其頂級kolonya品牌開設了更多的高端零售店。

「除了在土耳其，你很難找到kolonya，」克里姆說。「但也許這種情況很快就會改變。」

除了時髦的精品店，kolonya也在土耳其各地廣泛銷售。但是，隨著供應鏈在這一高需求時期受到擠壓，一些人開始轉向一種新的方式來確保穩定的庫存。庫魯姆盧解釋說，kolonya的原材料乙醇也是自製櫻桃利口酒的一種成分，所以許多家庭手頭都有一瓶。

「在新冠疫情之後，一些人開始用乙醇製作他們自己的kolonya，而不是櫻桃利口酒，」她說，「每個人都互相打電話問，『你家裏有足夠的kolonya嗎？』」

Image copyright Rebul Lavanda Image caption 今天，Atelier Rebul仍然出售他們的招牌產品Rebul Lavanda，這個產品最初是用生長在裏布爾花園裏的薰衣草製成的。

和在伊斯坦布爾的近1600萬人一樣，我的生活目前僅限於自己的公寓。在待在家中的政策出台後，土耳其每天都有許多越來越嚴厲的防疫措施出台，我每天都在牆壁之外的記憶中沉浮。我突然發現，在這個新的現實中，Kolonya最強大的特點之一，不僅僅是消毒的能力，而且還能讓人有一種穿越時空的感覺：每一種氣味，都會帶來一段生動的記憶。薰衣草Kolonya讓我想起了去年夏天和好友們一起去參觀伊斯巴達的薰衣草田，在博斯普魯斯海峽上煙霧繚繞的Meyhane小酒館的深夜集體聚餐的景況。

我在這裏可能是個外國人，但Kolonya很快成為我日常生活和社交禮儀的一部分。現在，每當我使用它的時候——每天都有很多次——它能夠激發我的記憶、情感或做白日夢的能力，撫平我因孤獨而產生的焦慮，並提醒我，我們很快就會再次創造新的回憶。