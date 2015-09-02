全世界最偉大的圍牆城市

Image copyright Image caption 環繞克羅地亞杜布羅夫尼克古城的城牆(圖片來源：MaZisong/Thinkstock)

用石頭砌成的巨大城牆曾經是古代城市的最後一道防線。經過歲月的洗禮，這些城市很多都遭到破壞，但有些城牆依然留存至今，默默地保護著城中居民的生活方式。有了這些城牆，居民們每天都沉浸在厚重的歷史底蘊中。不僅如此，從安全到交通，再到其他方面，他們生活的點點滴滴也都受到了這些城牆的影響。

我們與全世界最著名、保存最完好的圍牆城市的居民展開了一番溝通——這些城市都入選了聯合國教科文組織的《世界遺產名錄》——希望了解在你的後院周圍矗立著一片片的歷史遺跡，究竟是什麼感覺。

Image caption 坐在杜布羅夫尼克城牆邊的婦女(圖片來源：Santiago Urquijo/Getty)

克羅地亞杜布羅夫尼克(Dubrovnik)

由於擁有迷人的海濱風光，而且很容易乘坐飛機抵達，杜布羅夫尼克本來就是一座迷人的旅遊城市。近些年來，由於成為了熱播美劇《權力的遊戲》的君臨城取景地，進一步推升了這座地中海城市的名氣。這裏的城牆始建於16世紀，圍繞古城綿延近2公里，由於當地的道路只能步行，因而很好地保留了歷史風貌。

當地居民馬嘉·米羅夫西科(Maja Milovcic)表示，因為好萊塢的熱播劇集而蜂擁至此的遊客已經給這座古城帶來了一些變化。不過，當地人依然在努力保留著城牆為他們塑造的獨特生活方式。「在老城區長大的孩子對歷史和古蹟都很尊重。」她說，「這座古城讓他們明白了，建築物的美感與和諧對於這座城市的未來和子孫後代意味著什麼。」

城牆似乎也塑造了社區意識。「很多有孩子的年輕家庭都回到了這裏，因為在這座城市生活更加安全，居民也更加友善，而且能保護你的孩子不受任何威脅。」米羅夫西科說，「整座城市都像是一個供孩子們玩耍的大型遊樂場。」

Image caption 耶路撒冷老城的圓頂清真寺和聖廟西牆(圖片來源：GaliTibbon/Getty)

耶路撒冷

儘管圍繞在老城四周的城牆修建於十六世紀，但其實從聖經時代開始，這座歷史悠久的城市便被石牆環繞。「即使站在城牆外面，也可以感受到它的古老：建築物所使用的古老石頭、街道名稱以及數代居住於此的耶路撒冷人都集中體現了這種古老韻味。」利茲·科恩(Liz Cohen)說。

儘管有人或許認為，耶路撒冷蘊含著一些政治或緊張的氛圍，但科恩表示，如果在這座城市裏居住一段時間，你的觀念就會發生變化。「如果你住在這裏，就會感受到一切都還不錯。」她說，「這裏的居民有著巨大差異——你可以通過服裝輕易辨別出來——但你經常可以看到人們相互幫助，無論是在公共汽車中，在市場裏，還是在街道上。」

無論是在城牆內外，整個耶路撒冷的居民往往都是按照國籍或宗教劃分的——儘管有些地區的混居程度高於其它地方。說英語和說法語的人往往會聚集在時髦的德國僑居地、安靜的Katamon或高檔的Rechavia，這些地區都位於老城以西幾公里的地方。幾乎所有人都住在公寓裏，因為獨棟別墅非常稀有。

Image caption 西班牙阿維拉的中世紀防禦城牆(圖片來源：Matt trommer/Thinkstock)

西班牙阿維拉(Ávila)

阿維拉的城牆修建於12世紀，為的是避免卡斯提爾(Castile)與利昂(Leon)王國之間的戰爭傷及當地居民。將近1,000年後，這些城牆仍然包圍著這座保存完好的小鎮，裏面四處散落著羅馬式和哥特式教堂。「我們就像生活在中世紀一樣。」阿維拉居民卡羅麗娜·阿瑞斯(Carolina Ares)說，「這實在是太神奇了。」

這座悠閒的城市對待外人非常友好，四處充溢著安寧和輕鬆的氛圍。居民的年紀往往都很大——雖然有很多慶祝這座小鎮歷史的文化和文藝活動，但到了晚上都會結束。

如果想在這裏尋找(稍微)快一點的節奏，應當把目光放在城牆的南端。「年輕人往往都會搬到南邊，因為那裏是城市的增長點。」同為阿爾維居民的喬治·加西亞(Jorge García)說。「那裏比市中心的設施要多一些。」他補充道，而且這一區域也有著令人振奮的活力。再往南邊還可以購買更大的房子：城牆裏面的人多數都只能住在面積不大的公寓裏，而在城外卻可以住上獨棟別墅。

Image caption 騎車穿過城牆圍繞的卡塔赫納的鐘樓(圖片來源：Antonio Salinas L./Getty)

哥倫比亞卡塔赫納(Cartagena)

穿越半個地球，西班牙人幾百年後又修建了另外一片城牆。加勒比海的港口城市卡塔赫納成為了西班牙的重要前哨。英國和法國都對這座城市發起了攻擊，而在海盜盛行的18世紀，西班牙則耗費巨資為這裏提供防禦，當時修建的城牆和堡壘也保留至今。

時尚設計師希爾威亞·特拉西(Silvia Tcherassi)表示，住在老城感覺就像身處「真實世界的電影場景」一樣。他創辦的特拉西酒店(Tcherassi Hotel)坐落于城牆內部的一座經過翻修的殖民地宅邸內。這些宅邸以及生機勃勃的廣場和獨立的咖啡館及餐廳，為居住於此的人們創造了活力四射的環境。

特拉西補充道，卡塔赫納感覺就像一座真正的加勒比城市。「老城完美地體現了這份精神：快樂、友好、鮮活、生動。」她說。

如果想要近距離體會這裏的氛圍，就應當居住在為數眾多的廣場附近，那裏有很多水果商販開設的商店，本地人也會聚集在此處聊天。Plaza de la Aduana和Plaza de los Coches就是其中的典型代表，前者是卡塔赫納最古老的廣場，後者的很多房子的陽台都設計有殖民地風格的拱門。

老城裏許多殖民地時期的宅邸都已經變身為舒適的公寓，而城牆外面則可以找到高聳的現代化公寓。

Image caption 法國卡卡頌的葡萄園(圖片來源：Ken Welsh/Getty)

法國卡卡頌

La Cité位於卡卡頌城裏，這是一座由圍牆包圍的城堡。生活在這道長達3公里的城牆裏，難免會對歷史產生濃厚的興趣。

「看到這些，你會思考幾百年前在這裏生活會是什麼樣子，腦海里還會浮現打造這座城堡、這些房屋和這道城牆的工匠們的高超技藝。」2013年搬到La Cité的澳大利亞人雅基·布爾特(Jacqui Boulter)說，他目前經營著L'Echappee Belle Bed和Breakfast兩家公司。

在La Cité內部，只有不到50戶永久居民——與每年參觀這座城堡的400萬遊客相比，實在是不值一提。「多數遊客都不知道還有人居住於此。」布爾特說，「他們往往以為這裏已經是純粹的旅遊景點。」

最近幾年，居住在這些古城牆裏變得越來越難，因為銀行和郵局紛紛關門。而到了夏天，要在擁擠的人群之中駕駛車輛也已變得絕無可能 (這項特權僅限於此處的居民和快遞公司)。儘管如此，居民們還是相互支持，而且都很期待伴隨冬天而來的喘息之機。

很多外人都選擇住在Bastide St Louis，也就是卡卡頌的新城，那裏位於這座中世紀城市以西1.5公里的地方。儘管很少有遊客前往那裏，但Bastide St Louis地區也有一些有趣的博物館和獨立咖啡廳。對於喜歡親水而居的人來說，在橫穿卡卡頌的米迪運河(Canal du Midi)旁居住也是一種頗受歡迎的方案。

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