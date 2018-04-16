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Між Росією і Заходом щось гірше за Холодну війну - Лавров
Під час Холодної війни було більше каналів для комунікацій. Так заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у програмі BBC Hardtalk.
- 16 квітня 2018
"А ти зовсім не схожий на гея" - що таке мікроагресія
Зверхня репліка, зневажливий коментар, недоречне запитання - з проявами прихованої дискримінації доводиться стикатися щодня, тоді як сам агресор навіть не усвідомлює, що його поведінка є образливою.
- 16 квітня 2018
Як популярність шкодить "милим" тваринам
Багато людей не знають, що тварини, яких вони вважають найхаризматичнішими, у дикій природі перебувають під загрозою, свідчить опитування.
- 16 квітня 2018
Трамп планував потужніший удар у Сирії - ЗМІ
Чому США вибрали не найбільш радикальний сценарій атаки у Сирії, якою буде "помста Росії" та секрет щастя Стіва Возняка.
- 16 квітня 2018
Кончіта Вурст повідомила, що має ВІЛ
- 16 квітня 2018
Ведучі BBC провели ефір голяка
- 16 квітня 2018
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Сінгапур, якого вже немає: унікальна фотоісторія
- 16 квітня 2018
Качки проти бур'яну і замість пестицидів
- 15 квітня 2018
Як чемпіонка з боксу бореться проти сексизму
- 14 квітня 2018
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- 16 квітня 2018
Бейонсе виступила у складі Destiny's Child на Коачеллі
Бейонсе, яка була хедлайнером цьогорічного фестивалю "Коачелла" у Каліфорнії, виступила зі своїми колишніми колегами з гурту Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс.
- 15 квітня 2018
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Зоопарк із клонованим мамонтом і динозавром? Чому б і ні!
- 15 квітня 2018
Чи справді негативні думки впливають на здоров'я?
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На виборах президента Чорногорії перемагає Джуканович
ЗМІ часто проводили паралель між чорногорськими президентом і прем’єром та Путіним і Медвєдєвим.
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"Совам" частіше загрожує рання смерть, аніж "жайворонкам" - вчені
"Сови" завдають своєму здоров'ю більше шкоди, коли намагаються пристосуватися до життя "жайворонків". Про це повідомили у новому дослідженні
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"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" з рахунком 0:1 і втратив шанси наздогнати Манчестер Сіті в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
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Нова книга про Трампа і люди, що п'ють ліки для тварин - ЗМІ
- 13 квітня 2018
Огляд ЗМІ: що буде із соцмережами?
- 12 квітня 2018
Learning English
Урок англійської Lingohack: говоримо про податки
В уроці англійської мови на основі телезакоголовків Lingohack вивчаємо лексику на тему оподаткування.
- 2 квітня 2018
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Блог психолога: навіщо потрібне абстрактне кохання?
Люди нерідко надають перевагу уявному ідеальному образу партнера і самотності, аби лише не руйнувати власні стереотипи.
- 13 квітня 2018
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Як на Шрі-Ланці уже 150 років роблять чай
Майже 5% населення Шрі-Ланки працює в чайній індустрії на мільярд доларів. Фотограф Шму Зіен відвідав плантації цієї країни та дослідив світ цейлонського чаю.