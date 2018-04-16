Резерви і борги: чи впорається Київ самотужки?

Від початку року Національний банк використовує валютні резерви, а також купує валюту на ринку, щоб виплачувати зовнішні борги. Як довго він зможе це робити, і яким є запас міцності валютних резервів НБУ?