BBC Ukrainian Новини

Головні новини

Між Росією і Заходом щось гірше за Холодну війну - Лавров

Лавров

Під час Холодної війни було більше каналів для комунікацій. Так заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у програмі BBC Hardtalk.

  • 16 квітня 2018

"А ти зовсім не схожий на гея" - що таке мікроагресія

Зверхня репліка, зневажливий коментар, недоречне запитання - з проявами прихованої дискримінації доводиться стикатися щодня, тоді як сам агресор навіть не усвідомлює, що його поведінка є образливою.

  • 16 квітня 2018

Як популярність шкодить "милим" тваринам

Багато людей не знають, що тварини, яких вони вважають найхаризматичнішими, у дикій природі перебувають під загрозою, свідчить опитування.

  • 16 квітня 2018

Трамп планував потужніший удар у Сирії - ЗМІ

Чому США вибрали не найбільш радикальний сценарій атаки у Сирії, якою буде "помста Росії" та секрет щастя Стіва Возняка.

  • 16 квітня 2018

Кончіта Вурст повідомила, що має ВІЛ

  • 16 квітня 2018

Ведучі BBC провели ефір голяка

  • 16 квітня 2018

Читайте також

Таємниця виразки Бурулі, яка поглинає шкіру

В Австралії б'ють на сполох - зростає кількість захворювань на небезпечну виразку Бурулі, яка знищує шкіру. Ніхто досі не знає, як запобігти її поширенню.

  • 16 квітня 2018

Бейонсе виступила у складі Destiny's Child на Коачеллі

Бейонсе, яка була хедлайнером цьогорічного фестивалю "Коачелла" у Каліфорнії, виступила зі своїми колишніми колегами з гурту Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс.

  • 15 квітня 2018

Статті

Політика

На виборах президента Чорногорії перемагає Джуканович

ЗМІ часто проводили паралель між чорногорськими президентом і прем’єром та Путіним і Медвєдєвим.

Економіка

Резерви і борги: чи впорається Київ самотужки?

Від початку року Національний банк використовує валютні резерви, а також купує валюту на ринку, щоб виплачувати зовнішні борги. Як довго він зможе це робити, і яким є запас міцності валютних резервів НБУ?

Суспільство

У Росії загинув журналіст, який писав про армію "Вагнера"

Журналіст Максим Бородін випав із п'ятого поверху свого будинку.

Наука і технології

Я фанатію від мобільних знайомств, але на побачення не ходжу

Ці додатки лише підживлюють у мені почуття власної важливості. Прокидаюся рано - щоб трохи "посвайпити".

Здоров'я

"Совам" частіше загрожує рання смерть, аніж "жайворонкам" - вчені

"Сови" завдають своєму здоров'ю більше шкоди, коли намагаються пристосуватися до життя "жайворонків". Про це повідомили у новому дослідженні

Спорт

"Манчестер Сіті" - переможець Прем'єр-ліги

"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" з рахунком 0:1 і втратив шанси наздогнати Манчестер Сіті в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Learning English

Відео 3:29

Урок англійської Lingohack: говоримо про податки

В уроці англійської мови на основі телезакоголовків Lingohack вивчаємо лексику на тему оподаткування.

  • 2 квітня 2018

Блог психолога: навіщо потрібне абстрактне кохання?

Люди нерідко надають перевагу уявному ідеальному образу партнера і самотності, аби лише не руйнувати власні стереотипи.

  • 13 квітня 2018

Блоги