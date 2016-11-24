Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Прокуратура звинувачує екс-регіонала у сприянні створенню "терористичної організації ЛНР"

Печерський районний суд Києва продовжив арешт екс-депутата Верховної Ради, колишнього голови фракції Партії регіонів у парламенті Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Таке рішення ухвалив суддя Володимир Карабань. Це був п'ятий день засідання у справі пана Єфремова, яке почалося 19 листопада. Термін арешту для екс-депутата збігав опівночі 24 листопада.

Сам пан Єфремов заявив, що його захист має намір подати скаргу на це рішення суду. При цьому раніше він відмовився від послуг трьох своїх адвокатів - Євгена Солодка, Олександра Мельникова і Олександра Лисака, заявивши, що суд не дозволяє їм належним чином здійснювати його захист.

Напередодні депутати від "Опозиційного блоку" просили суд випустити Олександра Єфремова на поруки.

Прокуратура звинувачує екс-регіонала у сприянні створенню "терористичної організації ЛНР", замаху на зміну меж території України і заволодінні майном "Луганськвугілля".

Олександр Єфремов всі звинувачення проти себе відкидає.

30 листопада його затримали в аеропорту "Бориспіль" перед ймовірним вильотом до Австрії, а у жовтні йому продовжили арешт до 24 листопада.