Сирійська армія повернула контроль над важливим районом Алеппо

Копирайт изображения Reuters Image caption Сирійська армія відновила наступ на східні райони Алеппо 15 листопада

Сирійські урядові війська після кількох днів наступу повернули контроль над кварталом Масакін-Ханано в східній частині Алеппо. Це був один з найбільших оплотів повстанців.

Сирійська армія повідомила в неділю і про взяття під контроль сусіднього району Джабал Бадро

Масакін-Ханано був одним з перших районів, які перейшли у 2012 році під контроль повстанців, які борються з режимом Башара Асада.

Сотні людей, як передають сирійські державні ЗМІ, перебралися з повстанських районів у квартали, які контролює сирійська армія.

Впродовж чотирьох років військового конфлікту в Сирії Алеппо розділене приблизно навпіл - сили Асада контролюють захід міста, повстанці утримують контроль над східними районами.

За оцінками ООН, в місті досі проживають близько 250 тисяч людей.

Захоплення району на північному сході Алеппо надає урядовим силам серйозні тактичні вигоди при наступу на райони повстанців.

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Представник повстанців визнав факт відступу повстанських сил з Масакін-Ханано.

За інформацією сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, який базується у Великій Британії, під час штурму кварталу загинули 219 мирних жителів, серед яких 27 дітей.

Як повідомляють сирійські правозахисники, місцеві лікарні на сході Алеппо майже всі зруйновані, не вистачає продуктів харчування і ліків.

Урядові війська зайняли Масакін-Ханано в суботу після інтенсивних авіанальотів. Бої тривали і в неділю.

Копирайт изображения Reuters Image caption Деякі мирні жителі вирішили перебратися зі східних районів в західні

Повстанці у відповідь посилили ракетний обстріл західних районів Алеппо, що перебувають під контролем сирійської армії.

Наступ сирійської армії відбувається за підтримки російської авіації і шиїтських угруповань, які фінансує Іран.