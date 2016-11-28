Білий дім спростував заяви Трампа про “нелегальні голоси”

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп каже, що на користь Гілларі Клінтон зарахували "мільйони нелегальних голосів"

У Білому домі заявили про відсутність доказів щодо зловживань на нещодавніх виборах, про які раніше заявляв Дональд Трамп.

Речник Білого дому Джош Ернест у понеділок відзначив, що наразі не наведено жодної інформації про те, що голосування мільйонів американців нібито було викривлене через незаконні схеми.

Пан Трамп зокрема заявляв про зловживання у штатах Вірджинія, Нью-Гемпшир та Каліфорнія, де перемогла Гілларі Клінтон.

Джош Ернест заявив, що у Білому домі очікують на подальші коментарі від команди Дональда Трампа.

У неділю він написав у Twitter, що він насправді виграв би вибори і за загальною кількістю голосів, а не лише серед колегії виборців, якби не були враховані "мільйони нелегальних голосів" за його суперницю пані Клінтон.

Перерахунок

Копирайт изображения Reuters Image caption У команді пані Клінтон підтримали ідею перерахунку голосів у трьох штатах

Твіт Дональда Трампа з'явився після того, як Гілларі Клінтон заявила, що підтримує ідею перерахунку голосів на президентських виборах у штаті Вісконсін, який ініціювала кандидат віз Партії зелених Джилл Стайн.

Пані Стайн також планує ініціювати перерахунок голосів у штатах Пенсільванія та Мічиган, де переміг Дональд Трамп.

Щоб почати перераховувати голоси, ініціатор процедури має сам сплатити витрати на неї. Це кілька мільйонів доларів.

Штаб кандидатки від демократів Гілларі Клінтон заявив, що візьме участь в перерахунку.

Пан Трамп виграв вибори завдяки том, що отримав 306 з 270 необхідних голосів колегії виборців. Однак, за загальними підрахунками, Гілларі Клінтон набрала на 2 млн голосів більше.

Так, за даними Cook Political Report, станом на четвер за Дональда Трампа було подано 62,2 млн голосів, а за Клінтон - 64,2 млн.

Дональд Трамп вже заявив, що перерахунок голосів нічого не змінить.