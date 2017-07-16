Померла авторка "Анжеліки" Анн Голон

Копирайт изображения imdb.com Image caption Постер фільму "Анжеліка - маркіза ангелів"

Анн Голон, одна з двох авторів роману "Анжеліка", померла у віці 95 років, повідомляють французькі ЗМІ.

Письменниця померла 14 липня у Версалі. Як розповіла її дочка, Анн Голон померла від перитоніту.

У квітні письменниця провела автограф-сесію, у травні дала своє останнє інтерв'ю. Їй було 95 років.

Романи про Анжеліку, вигадану красуню-авантюристку XVII століття, Анн написала разом з чоловіком Сержем Голон. Серія складається з 13 книг, їх переклали на 30 мов.

У 1964-1986 роках у Франції зняли п'ять фільмів за романами про Анжеліку. Головну роль у них зіграла Мішель Мерсьє. Кінострічка стала дуже популярною у СРСР.