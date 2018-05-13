У Києві побили сина депутата Шуфрича

Копирайт изображения facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрич Image caption Олександр Шуфрич після інциденту

В одному з ресторанів Києва побили Олександра Шуфрича, сина депутат від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича. Про це повідомила прес-служба політика.

Інцидент стався в ніч з 12 на 13 травня і в результаті син депутат та його друзі отримали "численні травми голови та тілесні ушкодження".

"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС", - йдеться у повідомленні прес-служби депутата.

Чоловіки викликали поліцію і написали заяви до Солом'янського РУВС. На місці затримали одного з підозрюваних у нападі.

Побиті чоловіки проходять лікування у приватній клініці і сподіваються на розслідування інциденту.

Олександру Шуфричу наклали шви на обличчя. Старший син політика працює віце-президентом футбольного клубу "Говерла".

Минулого року інший син політика - Нестор Шуфрич-молодший на "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході у Києві. У грудні суд виніс йому умовний вирок.