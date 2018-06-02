На Майдані сотні людей вимагають звільнити Олега Сенцова

На Майдан Незалежності розпочалася акція на підтримку засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляє кореспондент BBC News Україна, у заході беруть участь кілька сотень людей.

"Він (Олег Сенцов, - Ред) поставив на карту життя та готовий йти до кінця. Київ покаже "червону картку" режиму Путіну. Громадські активісти поіменно назвуть політв'язнів, яких незаконно утримують за ґратами в Росії та окупованому Криму" - повідомили організатори акції, анонсуючи захід.

Раніше повідомлялося, що глобальна акція #SaveOlegSentsov має пройти у різних містах України та за кордоном 1 та 2 червня.

Організатори наголошували, що терміни проведення акції обрали з урахуванням початку у Росії чемпіонату світу з футболу, який стартує 14 червня.

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція на підтримку Олега Сенцова у Варшаві, 1 червня 2018 р.

14 травня український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування.

28 травня російські посадовці повідомили, що він дав згоду на "підтримувальну терапію".

"Що означає ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли з'їжджу до Олега. Співробітники ФСВП толком пояснити нічого не можуть, бо вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", - розповів його адвокат Дмитро Дінзе.

Копирайт изображения Уніан Image caption Акція на підтримку Олега Сенцова у Варшаві, 1 червня 2018 р.

31 травня на знак підтримки Сенцова також оголосив голодування український активіст Олександр Кольченко.

У серпні 2015 року суд у Росії засудив Сенцова та Кольченка до відповідно 20 та 10 років колонії суворого режиму.

Копирайт изображения Антон Наумлюк

Обох звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.