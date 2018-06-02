На Майдані сотні людей вимагають звільнити Олега Сенцова
На Майдан Незалежності розпочалася акція на підтримку засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Як повідомляє кореспондент BBC News Україна, у заході беруть участь кілька сотень людей.
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"Він (Олег Сенцов, - Ред) поставив на карту життя та готовий йти до кінця. Київ покаже "червону картку" режиму Путіну. Громадські активісти поіменно назвуть політв'язнів, яких незаконно утримують за ґратами в Росії та окупованому Криму" - повідомили організатори акції, анонсуючи захід.
Раніше повідомлялося, що глобальна акція #SaveOlegSentsov має пройти у різних містах України та за кордоном 1 та 2 червня.
Організатори наголошували, що терміни проведення акції обрали з урахуванням початку у Росії чемпіонату світу з футболу, який стартує 14 червня.
14 травня український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування.
28 травня російські посадовці повідомили, що він дав згоду на "підтримувальну терапію".
"Що означає ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли з'їжджу до Олега. Співробітники ФСВП толком пояснити нічого не можуть, бо вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", - розповів його адвокат Дмитро Дінзе.
31 травня на знак підтримки Сенцова також оголосив голодування український активіст Олександр Кольченко.
У серпні 2015 року суд у Росії засудив Сенцова та Кольченка до відповідно 20 та 10 років колонії суворого режиму.
Обох звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.
Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.
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