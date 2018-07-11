На саміті НАТО чекають Трампа. З острахом

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На порядку денному саміту НАТО немає доленосних рішень, але багато хто остерігається, що він все одно може стати поворотним, якщо президент США заявить в Брюсселі щось таке, що підірвало б єдність альянсу. Або зробить це через кілька днів на зустрічі з президентом Росії.

Дональд Трамп постійно дорікає європейським союзникам, що ті витрачають на оборону у відсотках свого ВВП незрівнянно менше США і, таким чином, забезпечують свою безпеку коштом Америки.

Європейців обурює тон цих заяв, але вони й самі останнім часом багато говорять про необхідність більше витрачати на збройні сили.

Особливо енергійно до цього закликають союзників країни, які межують з Росією, а також Британія.

Перед самим самітом 11-12 липня Дональд Трамп знову видав серію твітів про військові витрати.

"Сполучені Штати витрачають набагато більше, ніж будь-яка інша країна. Це нечесно, це неприйнятно. Ці країни збільшують свій внесок відтоді, як я зайняв свій пост, але потрібно робити набагато більше. Німеччина витрачає 1%, США - 4%, і Європа отримує від НАТО набагато більше, ніж США", - написав Трамп 9 липня.

"Америко, цінуй своїх союзників! У тебе їх, зрештою, не так вже й багато", - відповів Трампу наступного дня голова Європейської ради Дональд Туск на підписанні угоди про співпрацю між НАТО і Євросоюзом.

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У перші місяці перебування на посаді президента Трамп формулював ту ж думку про дисбаланс у витратах трохи інакше: він стверджував, що США платять в "бюджет" НАТО набагато більше за всіх інших, і тому ці інші нібито заборгували США великі гроші.

Насправді ніякого "бюджету НАТО" немає. Точніше є бюджет центрального апарату альянсу і його спільних проектів, але він становить всього близько двох мільярдів доларів на рік, і Трамп явно не його мав на увазі.

Решта ж військові витрати кожна країна визначає для себе самостійно, й іншим країнам альянсу нічого в буквальному сенсі не винна - крім добровільно взятих на себе зобов'язань.

Прямими додатковими витратами США на безпеку Європи в останні роки можна вважати витрати на "Європейську ініціативу щодо стримування". За цією програмою, на розміщення додаткових частин США в Європі, їх ротацію, навчання, створення складів техніки та інше в 2018 році витратять 4,6 млрд доларів США, а в 2019 році - 6,5 млрд доларів.

Однак, коли президент Обама в 2014 році, у зв'язку з поведінкою Росії, оголосив про цю програму, то ніякими умовами її НЕ обставляв: Обама, як і дуже багато інших політиків, вважає, що для США є стратегічно важливим і вигідно підтримувати союзників і союзницькі відносини.

Що стосується підвищення військових витрат, то ще на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році - задовго "до Трампа", у зв'язку з анексією Росією Криму та розв'язуванням війни на південному сході України - члени НАТО пообіцяли один одному протягом десяти років довести їх до 2% від ВВП.

Але з виконанням цієї обіцянки приблизно половиною членів НАТО вже передбачаються складнощі.

У вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що в цьому році норму в 2% виконають сім європейських країн альянсу: Британія, Греція, Естонія, Польща, Латвія, Литва і Румунія. Перші три витрачали на оборону понад 2% ВВП і в попередні роки.

До 2024 року, за нинішніми прогнозами, оборонні витрати перевищать 2% не у всіх 29 нинішніх членів НАТО, а лише у 15 - про це йшлося в лютому на зустрічі міністрів оборони альянсу.

Військові витрати європейських членів альянсу ростуть три останні роки, але ростуть не у всіх і не досить швидко.

Легко помітити, що планку в 2% подолали, перш за все, країни, які межують з Росією. У тих же країнах НАТО, які розташовані далеко від недружніх сусідів блоку, виборців важко переконати в необхідності підвищення військових витрат.

Тим часом країни Балтії та Польща наполягають, що їм потрібна допомога союзників, оскільки вони перебувають на передньому краї, але самі всі пов'язані з цим витрати не потягнуть.

Два роки тому, на саміті у Варшаві, НАТО ухвалила рішення про розміщення в цих чотирьох країнах батальйонів союзників. Це зовсім невелика військова сила, але, за задумом НАТО, вони повинні служити запобіжником від можливої російської "гібридної" агресії, наочним попередженням, що напад на одного члена блоку буде вважатися нападом на всіх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські військові в естонській Нарві

Країни Балтії й НАТО в цілому зараз оцінюють ймовірність збройного конфлікту з Росією як низьку, але побоюються, що при якомусь зміні політичної ситуації дисбаланс сил на користь Росії може підштовхнути її до "гібридної" авантюри.

Найбільший дисбаланс на користь Росії фахівці зараз вбачають у сфері ППО і військово-повітряних сил. На їхню думку, наразі сили Росії, розміщені в Калінінградській, Псковській і Ленінградській областях, плюс ті, що вона здатна швидко перекинути, у випадку гіпотетичного конфлікту можуть позбавити НАТО можливості доправляти підкріплення в країни Балтії.

Крім того, проблемою для НАТО зараз є і швидке перекидання підрозділів на схід по землі. Питання мобільності підрозділів включене і до офіційного порядку саміту в Брюсселі.

Компромісні витрати

Військові вже кілька років говорять, що в альянсу зараз не вистачає ні детальних карт інфраструктури - з інформацією, наприклад, про те, якими з мостів можуть пройти танки, - ні самої цієї інфраструктури.

НАТО спільно з Єврокомісією вже почали думати, що тут можна і потрібно зробити.

У зв'язку з цим цікавим для частини союзників може бути пропозиція, яка дозволить їм відзвітувати про зростання військових витрат, легко умовивши на ці витрати виборців.

За даними британської преси, міністерство оборони Сполученого Королівства пропонує союзникам - в першу чергу Німеччині та Польщі - виділити значні суми на будівництво мостів і доріг з урахуванням потреб військових, і записати ці витрати у військовий бюджет.